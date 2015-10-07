从零开始教你APP推广（十）：iOS9下App Store应用上传新指南

原标题：【文公子ASO课堂】第十讲：iOS9下App Store应用上传新指南

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《干货|从零开始教你APP推广（一）：产品优化》

《干货|从零开始教你APP推广（二）：数据分析工具》

《干货|从零开始教你APP推广（三）：快速搞定关键词设置》

《干货|从零开始教你APP推广（四）：关键词分词组词》

《从零开始教你APP推广（五）：AppStore里的那些绿色通道》

《从零开始教你APP推广（六）：如何让关键词排名持续提升》

《从零开始教你APP推广（七）：AppStore还有这些曝光位!》

《从零开始教你APP推广（八）：App排名大起大落是怎样的体验？》

《从零开始教你APP推广（九）：苹果追击下的刷榜业还能挺多久》

最近频繁收到小伙伴们的反馈，说经过前期学习已对ASO规则略有了解，但APP的提交审核是由技术负责，很少接触iTunes Connect后台；还有部分小伙伴们抱怨自家没有iOS端的APP，无法进行实操。今天公子将从最起初的应用上传进行详细讲解，并重点说明上传过程中需要注意的细节和便捷通道。

一 .iTunes Connect介绍

iTunes Connect是面向iOS应用开发人员的苹果门户网站，供开发人员管理其应用，跟踪下载情况。今年1月份闹得沸沸扬扬的iTunes Connect BUG事件，就是因iTunes Connect漏洞允许开发人员登录他人账户控制他人应用引发的，此漏洞导致iTunes Connect一度关闭服务修整。

登入iTunes Connect账号后，首先看到的是如下的主界面。iOS9.0发布后，iTunes Connect界面也发生了较大变化，体验更好。

常用的功能有”我的App””App分析””销售和趋势”，这三个功能主要围绕App提审、数据分析和趋势。

二.App Store提交审核

1. 如果新提审的App，需先在”我的App”中新建App（见图a）；如果只是App更新，在”版本或平台”上添加新版本即可。（打包上传版本构建方面请交予技术）。

2. iOS 9.0版本的应用名称和类别被归纳至”App 信息”中，名称要随版本更新时才能更改，经过审核后才能在App Store展现；名称允许显示的长度不超过255个字符，一般情况下字数过多、含有竞品词、矛盾不通畅都存在被拒绝的可能。注意： iOS 9.0发布以来，品牌词的权重下降，但标题中竞品词被收录的概率也极大降低。

类别选择，注意：除了要跟产品定位有关，还要考虑各类别的竞争压力和流量情况。

3. 进入iOS App栏进行基本数据填写，需填写的信息有新版本功能、App视频预览和屏幕快照（即应用截图和视频）、描述、关键词和技术支持网址等信息。注意：iOS 9.0更新以来，描述的权重基本可以忽略。关键词中可以加入竞品词，对竞品词的数量也没有固定的限制，从最优角度讲，一般应用中的关键词有6-8个竞品词就OK了，但像金融类，也可以以竞品词为主。

关键词是否需要用逗号隔开？这要取决于App当前的日新增数据。如果APP日新增比较OK，且这些词排名都比较靠前，合词能够进一步拓展关键词的覆盖数；日新增数据很差的App，合词被收入的概率很低，即使被收录排名也会很不理想。总结：关键词不用逗号分开，目标关键词被收录的概率较低，排名也不会很理想，但可以增加不定向关键词的覆盖数。

版本新功能和视频预览和屏幕快照截图

描述、关键词和技术支持网址截图

另外，不同尺寸的手机屏幕其需要图片的分辨率和视频尺寸不同，如下:

（1）图片尺寸

3.5英寸：640×960

4.0英寸：640 x 1136

4.7英寸：750 x 1334

5.5英寸：1242 x 2208

iPad：768 x 1024

（2）视频尺寸

4.7寸：750×1334

5.5寸／4寸：1080×1920

iPad：900×1200

三 .审核技巧和便捷通道

许多团队的iOS开发完成上架过程总会遇到这样的问题：一次又一次被苹果审核拒绝，每次重新申请花费一周甚至更久时间，经常一个版本上传成功至少花费数月时间甚至半年多，严重影响产品市场推广计划。大家在开发的过程一定要严格熟悉App Store的审核指南。

在这里跟大家汇总一些常见的审核NG经验。

（1）程序崩溃或者存在重大BUG：产品提审前一定要经过反复的测试，如果存在APP频繁崩溃或闪退，通过概率基本为零，在苹果丛林法则中，用户体验至上。

（2）适配：iPhone用五款型号的手机，一定要注意适配到iPhone4，例如iPhone4中页面少了一截，下面的操作按钮看不到的。

（3）Logo和UI：切忌勿模仿苹果的logo，否则是自掘坟墓，模仿竞品问题不会很大，但如果被举报了就另当别论了，个人是不太推崇此类做法，尽量保证logo和UI的原创，才能获取App更高的权重和提升曝光流量转下载的比例。

（4） App描述或应用内购买描述：切记出现”苹果官方” 、”App Store” 、”Apple Pay”等与苹果挂钩的关键词，苹果的版权意识极强。

（5） 定位功能：获取用户定位，需要增加提示并告知用户干什么用，并允许用户拒绝。

（6） UCG内容： 用户产生内容的需要有举报功能；年龄限制等级是否过低；音视频类需要提供版权说明。

（7）诱导用户评论：App中出现”给个好评”、”好评奖励”等诱导性评论，基本是要NG的。

（8） 登录：第三方登录功能中，若用户没有安装微博微信ＱＱ等，提示未安装也是不被允许的。解决方法：监测用户是否安装相应APP没有就变灰或者隐藏相应图标。

公子之前在ASO课堂第五讲中有说到加速审核事宜，加速一旦成功，当天晚上就出审核结果，这也是很多加速厂家标榜当日出结果的原因，加速成功后，即使审核失败重提提交后也会自动加速。公子是很喜欢用加速来试探苹果的规则，尤其是品牌词、竞品词权重变化。今天简单说明加速审核的申请步骤，大家可以按照步骤试试。

操作步骤：

（1） 登入苹果开发者后台；

（2） 点击后台首页下面的Contact Us；

（3）依次选择App Review/App Store Review/Request Expedited Review，最后点击对话框下面Request an Expedited App Review，便可成功进入加急审核页面。

今天就先讲这些，具体的细节还需各位亲自实操，后续公子会对新App的优化历程进行具体分享，欢迎关注。

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