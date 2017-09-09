在线教育APP运营：如何激励用户完成课程学习

让用户把知识学起来，而不是买买买!!!

来源|活动盒子-APP活动运营工具(huodonghezi.com)

在移动互联网如此普及的时代，大多数人自我提升时都会首选在线教育APP。但在线教育APP已是红海一片，所能提供的课程也是大同小异。一款在线教育APP能否帮助用户克服自身拖延症，完成课程学习，才是用户选择时所考虑的问题。那么，这些知名在线教育APP为了帮助用户持之以恒学习，都做了哪些努力呢。

一.用户激励体系

大多数APP内都会有用户激励体系，在线教育APP也不例外。不过若是要激励用户学习，做好用户运营，在用户激励体系的设计上，怕不是普通的签到这么简单。

1.积分兑换

腾讯课堂APP所提供的课程分为免费课程和收费课程，收费课程必须用课点兑换才能观看，而课点可以用积分兑换或者充值购买。用户通过观看视频，可获得与时长对应的积分，100积分可兑换1课点。用户为了兑换更多的课点，会观看更多视频。腾讯课堂APP用积分兑换的方式，刺激用户观看课程视频，完成课程的学习。

2.打卡式课程学习计划

网易公开课APP为用户打造了“一万分钟学习计划”，用户可以将计划展示页的课程加入自己的学习计划，并且设置自己每日学习时间，通过每日的学习完成打卡。在我的一万分钟计划内还展示了学习排行榜，根据学习时长对用户进行排行，在详细记录内可以看到用户自己的详细学习记录。

在线教育APP的用户激励体系是为了激励用户学习，故只有当用户完成课程学习之后，才算是完成了系统指定的行为，才能获得对应的积分。

二.平台自运营

当平台所提供的均为自己研发的课程时，协助用户完成课程学习更是运营的重点所在。

1.限时学习+学费返款

某在线教育平台在课程研发阶段，为了收获更多的种子用户以及对课程进行检验，曾将自己的课程限时优惠出售。对于用户而言，获取到知识的途径越来越多，如何将自己的课程与其他在线教育平台区分开呢，这个互联网在线教育平台做了这样的规定：用户购买课程之后，只有三个月的学习时间，到期时课程学习入口将关闭。如果用户在规定时间内完成课程学习并提交课程大作业，就可以拿回一半的报名费。先交费再学习，完成课程学习后还能返现金，这样的机制很大程度上刺激用户学习。

2.运营发布上课提醒

最简单的督促用户学习的方法便是发布上课提醒。用户在该教育平台上报名之后，在课程开始的当天下午，微信服务号、短信、社群等都会发布上课提醒，告诉用户今晚课程开课，不要错过。

3.班主任带班制

用户报班参与学习之后，就会被邀请到班级群之中。用户会在线上班级中发起讨论，而且每一个班都有班主任和助教，用于督促用户学习、作业批改。与传统的班级形式类似，这种线上班级提高了用户学习的积极性。

该在线教育平台使用了先付费后学习，完成学习后再退款的运营模式，刺激用户报名学习。然后再用最传统的线下班级形式，以及开课前的消息通知，几乎做到无孔不入，完美地拯救了懒癌末期者。

三.课程研发自运营+平台运营

网易云课课堂APP的运营，更多是从产品和课程研发方做运营。

1.探索功能

网易云课堂APP的“探索”功能，为用户提供所学课程相关的课程，帮助用户系统化学习。

比如，盒子菌最近在学习的《单反夜景摄影技巧》课程，探索这一功能，为盒子菌推荐了《照片拍得不好 拍摄位置很重要》、《尼康D810数码单反摄影技巧大全》等课程，方便盒子菌进行系统化的学习。盒子菌一开始只是对某一门课程感兴趣，网易云课堂APP却从盒子菌感兴趣的点出发，为盒子菌挖掘出相关联的课程，如此全面的课程激发了盒子菌学习下去的动力。

2.课程研发自运营

同一个在线教育APP所提供的课程都会有重合，如何让用户把持之以恒地学习，成了用户选择课程时考虑的一个因素。对于课程研发方而言，则需要通过差异化运营来提高课程的购买率。

《工作型PPT应该这样做》、《和阿文一起学信息图表》等办公软件课程的出品方，用社群和新媒体刺激用户学习。用户购买课程之后，会被邀请到社群之中，社群中的学员会讨论课程相关的内容、晒自己的学习进度和作业完成情况，用户看到其他学员都那么努力，自己也就跟着努力学习。

除此之外，课程讲师会鼓励学员在微博交作业，同时还会转发优秀的课程练习，其他的学员为了得到讲师的转发也会自觉地去观看课程并且完成练习。

与其他在线教育APP相比，网易云课堂APP像是一个知识传播的平台，更多是靠课程研发方对用户进行运营，以此督促用户学习。

四.限时活动

打开沪江网校APP就可以看到“全额奖学金班”的活动启动页。

启动页是用户打开APP时获取信息的第一个入口，在启动页添加活动信息，能够提升活动的参与率。运营人员只需要在活动盒子这一APP活动运营工具中设置好，就能将自己的活动展示在启动页中。

用户报名参加课程指定课程之后，在有效期内学完规定的60%的课时，就可以返还缴纳的40%的学币，当用户学完所有的课程，沪江网校APP就会返还剩余的60%学币。学币不可提现，且有时效性，若是没有在规定的时间内使用，就会作废。用户为了得到沪江网校APP返还的学币，就会在规定的时间内完成课程学习。

总结：用户购买的课程越来越多，完成率却不断下降。在线教育APP的运营不仅要提高用户的购课率，还要帮助用户完成课程学习，让用户真正把知识学起来并且用起来。

作者：活动盒子运营社(ID：huodongheziyys)，APP活动运营工具，助力APP运营，提升用户活跃、留存和转化;

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