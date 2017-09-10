共享服装APP运营，如何帮助用户跨越心中障碍

如何让用户接受共享服装，是运营人员需要解决的一个问题。

来源|活动盒子-APP活动运营工具(huodonghezi.com)

2017年，共享经济之风盛行，从共享单车到共享汽车，从共享睡眠到共享马扎，更是有共享男女朋友。放眼望去，无所不能共享。而就在这一年，共享服装衣二三APP也开始为人所知晓。早在2015年，服装租赁平台衣二三就已获得数百万元的A轮投资，直至今年才被冠上共享的名称。

各位看官此时内心一定一大群草泥马跑过，与别人共享同一件衣服，听上去就觉得很不舒服。如何让用户接受共享服装，是运营人员需要解决的一个问题。本文将对衣二三APP做分析，看看这个看上去是伪命题的需求的APP是如何通过运营手段让用户一步步跨过内心障碍，接受并且使用共享衣服。

一.出示洗衣报告

使用频次不高的服装可共享、为了追求新鲜感使用服装共享、为减轻出差行李使用服装共享…..共享服装这一命题，听上去似乎大有可为。但关系很好的朋友都未必能同穿一件衣服，更别说是陌生人了。“与陌生人同穿一件衣服”便是共享服装这一行业的障碍所在，若是无法帮助用户跨过这个内心障碍，产品的痛点再强都不会有人去使用。

面对这个障碍，衣二三APP最直接的处理方式便是发布了衣服的洗衣报告。

衣二三为用户介绍清洗衣物的公司以及设备，告诉用户，我们采用的是最先进的设备，能够确保衣物干净。

通过为用户展示洗衣现场和流程，告知用户，衣二三清洗过的衣服比用户在自己家里清洗的还要干净999倍。

出示洗衣报告，为用户直观地展现衣服清洗的流程。让用户知道衣二三APP所提供的共享衣服很干净，可以放心使用。但这也只是让用户稍微放下戒心，并未成功撬动用户去体验。

二.内容运营

用户打开一款APP时，APP内所呈现的内容就是用户对这款APP的第一印象。如果说洗衣报告的出现打消了用户的第一层疑虑，那么，APP内的内容则是刺激用户使用共享服装服务的第二步。衣二三APP的内容可以分为官方运营内容和用户贡献内容。

1.官方精品内容

(1)品牌展示

衣二三APP最基础的服务就是服装租赁，在APP内容展示上，最基础的就是各种品牌服装的展示。衣二三为用户提供了大量的国外品牌，其中有一部分品牌是用户无法通过天猫等电商直接购买到，面对着品类齐全的服装品牌，用户不免会控制不住自己。

除了丰富的品牌，衣二三还在各个品牌页面上为用户介绍品牌故事，通过这么一种讲故事的方式，拉进品牌与用户之间的距离。

(2)精选推介

APP提供的品类这么多，让用户在最短时间内挑选到自己满意的商品，也是内容运营需要解决的问题。

内容运营根据不同的用户需求，为用户推介特色服装，诸如“明星同款”、“搭配成套”、“独家”等等，用户可根据自己的需求，找到自己喜欢的商品。

(3)专题内容策划

内容运营人员根据不同的主题，策划相应的内容，如“五件最in单品，轻松搞定一周上班look”。

科普上班的基础穿搭技巧，然后在专题内容的底部为用户推荐衣二三APP提供的相似衣服，刺激用户在APP内下单。

“「超红博主」XXX的衣二三体验报告”主题内容策划，邀请网红博主为平台的衣服做测评，通过展示网红博主的穿搭以及试用报告，并提供对应的商品页面。仿佛在对用户说着，如果你想穿得和网红博主一样美美的，可以来使用我们的共享衣服。

2.用户贡献内容

(1)策划活动

衣二三APP的Look功能是用于展示用户的穿搭，用户在衣二三APP上下单后，可上传自己的穿搭照片。为了刺激用户，贡献更多的精品内容。衣二三APP每周都会将前三名的用户赠送惊喜大礼。

除了每周推荐，衣二三APP还策划了“为时装周疯狂打call”“哪件时尚单品是你的最爱”话题活动。参加活动且得到点赞数最多的会员可为自己的会员卡添加7天的有效期。

(2)Y girl计划

只要是衣二三的会员，为平台贡献过精品内容，都可以参与Y girl的申请。

成功成为Y girl之后，就会有独特的身份标志，发布内容被设置为精品可获得双倍积分，每月发布的内容被设置为精品最多的Y girl还可获得月卡。通过积分和奖励方式刺激用户贡献精品内容。

(3)用户激励

积分奖励是用户激励的一种方式，用户通过晒单、邀请好友、为别人点赞等系统认定的行为，可以获得积分。积分越多所对应的等级权益越多。因此，用户会在等级权益的刺激下去完成系统规定的行为。

无论是官方运营的内容还是用户贡献的内容，都给用户传达出同一种信息，那就是我们为你提供各种大牌的衣服，穿上它们，你就能够和明星、网红博主一样美美的。这些信息，令爱美的用户放下了心中的戒备，开始有了尝试使用的想法。

三.福利派发

官方出示了衣服清洗报告，打消了用户关于“衣服是否干净”的疑虑，然后再从内容上入手，提供各种漂亮衣服，以及用户试穿晒图，让用户有了使用的念头。而最后一步，则是用给好处的方式，直接刺激用户使用。

1.体验福利

在衣二三APP的首页，大面积的新用户会员体验价页面提示着用户，新人可以用低于老用户200块的优惠价格购入会员卡。既然有新用户福利，而且APP内都是大牌服装，每个用户晒出来的图都美美的，这些衣服穿在自己身上的话，自己也会变得美美的，用户难免会想去体验一番，这不就再一次推动用户使用吗。

2.邀请有礼

用户邀请自己的好友注册，两人都可以获得50元现金红包。衣二三APP通过派发邀请奖励的方式，刺激用户对自己的朋友进行邀请，为APP拉来了新的用户。

而且，身边的朋友都在使用共享服装，自己是不是也可以试一下呢，用户与用户间的邀请机制再一次帮助用户跨过心中的障碍。

APP活动运营工具活动盒子为运营人员提供了邀请有礼的活动，帮助运营人员提高用户拉新的效率。

至于为什么邀请有礼活动能够帮助APP拉新，感兴趣的运营人员可以查看盒子菌之前写过的《不起眼的一个活动，却能实现用户病毒式增长》一文。

总结：去年讯飞语音技术曾火过一段时间，但现在却鲜少有人提及，这是因为在众人面前对着手机讲话来完成信息的输入这一行为，多多少少都会让人觉得是一道跨不过去的障碍。而共享服装这门生意是否能成，仍旧需要时间的检验。但最重要的是，要做好共享服装的运营，必须帮助用户跨越心中的障碍。

作者：活动盒子运营社(ID：huodongheziyys)，APP活动运营工具，助力APP运营，提升用户活跃、留存和转化;

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