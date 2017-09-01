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你的大V跑了，运营人请自查

Huodonghezi 6小时前 APP营销 阅读 4

知乎大V被签事件，其实也在提醒运营人员，若是运营方式使用不当，你的用户就会流失。运营人员是时候对自己运营的APP进行自查。

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来源|活动盒子-APP活动运营工具(huodonghezi.com)

悟空问答(头条问答)挖了知乎300位大V，爆出此事的恶魔奶爸被推上了热门，遭受过各种言语的抨击之后，恶魔奶爸在自己的公众号对此事做了解释，并对“知乎是不是真的药丸”发表了自己的看法，狠狠踩了知乎一番，还把偷偷截下朋友圈图片的人大骂了一顿。事实上悟空问答已对外宣传“从未禁止任何人在其他平台发布内容”，恶魔奶爸此举，无疑是自己出来挡刀。

知乎大V被签事件，其实也在提醒运营人员，若是运营方式使用不当，你的用户就会流失。运营人员是时候对自己运营的APP进行自查。

一.是否产品出了问题

1.你的产品跑得太慢了

手机内的APP总是不断地提示更新，APP更新得这么频繁，除了修复BUG之外，还有可能是上线新功能。每一个行业的APP数量其实已经接近饱和，如果跑得太慢，怕是会被市场所淘汰。

随手拍APP和秒拍APP虽然同为新浪微博旗下的短视频应用，但两者的用户量却有着很大的区别，随手拍APP的定位为最精彩的生活小视频社区，秒拍APP的定位则是超火爆短视频分享平台。

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秒拍APP/随手拍APP

打开两者的页面，可以明显感受到，秒拍APP对视频做了细致的分类。而随手拍APP未对视频做分类，用户无法在最短时间内找到自己想要的视频。

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秒拍APP/随手拍APP

点击录制视频，秒拍APP为用户提供了大量的贴纸，满足用户多种场景下的需求，而随手拍APP的贴纸数量较少。

一款APP如果不能察觉用户的喜好，开发出更多用户喜欢的功能，时刻关注竞品，对竞品的行动做出反应，那么这款APP迟早会被其他APP击退。

2.你的产品已经到达衰退期

在盒子菌写过的《APP运营：产品的四大生命周期分别要如何运营》一文中，已经对APP的生命周期进行过介绍。当你的产品进入衰退期的时候，用户就会大量的流失，如果不为产品探索新的可能性，最终也只能面对APP停止运营的事实。朋友网关闭，豆瓣一刻停止运营，便是最好的警示。

就在前不久，知乎上线了[想法]功能，[想法]内部发布的信息是采用信息流方式排列，关注某一个用户之后，就能够在里边查看到该用户发布的[想法]，不少人嘲笑知乎的这一功能与朋友圈类似，但知乎的产品经理对外宣称道，“轻量级的内容需求确实存在”的确，知乎社区本来就擅长激发用户产出内容，更何况，轻量级的内容中也会有精品内容存在。

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知乎的[想法]功能，其实是对知乎这一款产品的全新尝试，至于是否能够刺激用户产出更多即时的优秀内容，增强用户间的互动，恐怕需要时间去验证。但这也是知乎这款面世6年产品对自己的一个新的探索。

二.运营人员工作到位了吗

1.用户粘性—用户互动的重要性

互联网发展到今天，用户粘性这一名词，已不能单纯从用户使用时长来衡量，盒子菌对用户运营的一直是持着“人与人之间的沟通”这一立场的，也就是说，要让用户更好的留在一个APP中，运营人员与用户之间的沟通，用户与用户之间的互动，这两者肯定是必不可少的。

想必大家都知道小咖秀这一款APP，有一款APP可以说是小咖秀的鼻祖—Dubsmash，用户使用该款产品，录制完自己的表演后在自己的社交关系中分享，由于产品新颖有趣，所以Dubsmash在上线的第七天，就登顶了APPstore榜首。从数据上来看，这款产品确实非常优秀

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这一款产品虽然简单好用，但却只注重产品，没有做好用户间的互动，用户无法与其他用户沟通，只是通过社交关系令自己的朋友看到自己的视频，这样一种处理方式对视频的播放以及传播是非常有限的。Dubsmash没有帮助产品的用户形成新的社交关系链，最终由于用户创作能力有限，这一款短视频产品也就被淹没在众多APP中。

人类是一种群居动物，有时候，单凭一个爱好，就能将他们聚集起来，无论是原有的社交关系，还是运营人员搭建的社交关系，只要能为他们构建属于自己的团体，他们自然就会留在这玩。

2.你的用户轻易就跑了—离开成本太低

以上说到的做好用户间的互动，其实也是用户离开成本的一部分，设想一下，大家一起在同一个地方玩，而你突然就说要离开，对于你来说，将会失去什么。

1.你产出的内容，内容所获得的点赞数，别人对你的评价，统统没有了。

2.累死累活，每日签到得到的积分，勋章和等级，统统没有了。

3.与好友不再有相同爱好，就算关系再好，也找不到话聊了。

总的来说，当你选择离开一个APP时，你在APP上所有的一切作为，你在APP中得到的所有荣誉，统统都是前功尽弃，如果你不在乎这些，你大可以潇洒地离开。

对于运营人员来说，要让用户不那么轻易离开，就必须增加用户离开的成本，最常见的莫过于用户激励体系，使用用户激励体系，让用户完成系统指定的行为，以获取勋章等级等奖励，签到是较为常见的一种用户激励方式，在活动盒子这一APP活动运营工具中，为运营人员提供了签到这一活动模板，帮助运营人员做好用户激励。

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用户激励体系的引入，帮助运营人员培养用户的使用习惯，而那些已获得的荣耀，让用户在离开的时候纠结一番。

总结：用户流失的情况常常发生，在对用户流失做分析时，要搞清楚，到底是产品出了问题还是运营出了问题，然后再找对应的解决方法。对于那些流失的用户，就要及时召回，而那些被挖的大V用户，那就随他吧，毕竟平台与用户是相辅相成的，不见得去了新的地方你就会更加发光发亮。

作者：活动盒子运营社(ID：huodongheziyys)，APP活动运营工具，助力APP运营，提升用户活跃、留存和转化;

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