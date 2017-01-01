“增长黑客”是啥子你知道吗？

“增长黑客”这个词在国内创业圈火了几年了，你知道是什么意思吗？很多初创团队在短时间内能获得大量的用户，而且留存还不低，你知道为什么吗？

2016 年，苹果应用商店平均每日提交的新应用多达成千上万个。累计至今日，App Store 的应用总数破百万不成问题。

在下面这组数据被爆出后，我们听到了一大波开发者心碎的声音。

“无论用户的移动设备内存有多大，能装多少款应用，每个用户会定期使用的应用或游戏大约在 6 – 10 个，这其中一定包括微信、支付宝和 QQ”。

这样看来，你觉得自己还有多少机会？时间重要，金钱重要，发展也重要。但你有时间等待吗？问题说的具体一点：你想要的难道不是每天都有上百次的安装吗？

问题来了，“如何才能接触到你的潜在用户并尽快加入竞争队伍呢？”

答案是：“增长黑客”。

增长黑客（Growth Hacking） 营销 这一概念兴起于美国互联网创业圈，最早是由互联网创业者 Sean Ellis 提出。增长黑客是介于技术和市场之间的新型团队角色，主要依靠技术和数据的力量来达成各种

他们能从单线思维者时常忽略的角度和难以企及的高度通盘考虑影响产品发展的因素，基于产品本身提出整改和开发策略。以切实的依据、低廉的成本、可控的风险来达成用户增长、活跃度上升、收入额增加等商业目的。简单来说，就是低成本甚至零成本地用“技术”来让产品获得有效增长。

额，那问题又来了：“有没有啥子增长黑客的技巧捏？”

离用户近一些，离竞品更近一些

首先，你需要了解竞争对手。使用分析工具来跟踪他们的排名，随时观察他们的商品页面内容的变动（标题、截图、评分、评论和关键字）。很多工具都可以进行这类分析，比如我们的ASO+。

此外，还必须追踪你的应用内活动，例如每日活跃用户、留存率、崩溃、卸载等。这些数据都非常重要，能够协助你评估增长黑客的效果。

营销就像房地产。最重要的就是位置！

越接近源头，你的资产价值越高。

问：如何才能找到潜在用户呢？

答：现有的用户就是接触潜在用户的最佳途径。

这一点很像房地产。如果您找到了正确的增长动力（例如朋友推荐，Facebook / Twitter 分享），免费移动广告带你起飞！你想要证明吗？看看 Uber 和 Instagram。

你是否尝试过交叉推广？

你可以尝试与类似的应用谈合作，相互推广彼此的 App。前提是你们的受众大致相同。例如，如果你有一个纸牌游戏，您可以选择在麻将类游戏上宣传你的 App。效果肯定比食品类 App 要好。

及时唤醒你的用户

不要让用户忘记了你的 App。唤醒用户最简单直接的方法就是推送通知！根据 Localytics 的数据统计，接受推送通知的用户，打开该 App 的概率要比其它沉睡的 App 要高 171％。但是，你还需要知道，52％ 的用户开始觉得推送消息是一件“很扰人的事情”。所以，别！过！度！

口碑真的非常重要

相信口碑的力量，看看 Tinder 就知道了。你应该做公关广告并采用内容营销。然后你就会获得一些反向链接，对于搜索引擎优化都是有益的。

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