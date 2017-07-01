App 变现最有效的五种模式

应用变现是指移动应用产生收益的能力。你的 App 从研发到上线再到推广，最终的目的都是为了产生收入……

应用变现是指移动应用产生收益的能力。你的 App 从研发到上线再到推广，最终的目的都是为了产生收入。由于 App 市场竞争的激烈程度从未平息，应用盈利也变得越来越困难。

当下的 App 市场，除了那些少数连下载都要付费的应用外，绝大部分应用都是免费下载使用的，这也就意味着，你的应用的收益要从其他途径来。应用变现的常规方式有好多种，为你的 App 选择一个合适的并不容易。

在了解应用变现的方式之前，你应该考虑两件事情：

第一，你需要清楚地认识你的应用：最大的价值是什么？独家的功能还是新创的关卡？

第二，你需要深刻了解你的买家。倾听用户的需求，观察用户最频繁的操作，提供他们最刚需的服务或挑战他们的征服欲，这样才能找到能让你的 App 获利的那个点。你不能想当然的觉得哪个功能应该收费，没有打到用户的痛点，他们是不会掏腰包的。

应用内广告

应用内广告是用户在使用 App 时展示出来的广告，这是应用营利的最佳途径之一。

据美国在线业务总监 Chad Gallagher 介绍，“应用内广告已慢慢成为了移动广告的未来。一个用户平均每天会花费三个小时的时间玩手机或平板，这里面有 84% 的时间都是花费在 App 或游戏上的。因此应用内的互动对品牌、广告主、营销人员和代理机构而言至关重要。”这就是为什么 App 团队必须要重视应用内广告的原因。

有人会觉得应用内广告会非常影响用户体验，但随着时间的推移广告也在不断的自我优化。如果你的 App 接的广告质量高，也不会有特别负面的影响。当然，想要获得更高的收入，就必须个性化，比如追踪用户的喜好，向他展示他感兴趣的广告内容，这个策略在实施的过程中要确保用户隐私的安全。

应用内购买

应用内购买是用户在使用 App 时进行的购买行为。这也是应用获利的明智选择之一。这一策略能将移动应用变成销售机器，并直接产生收入。这些应用内购买并不仅限于零售商品，包括各种类型的销售形式。

这一策略风险低，但又保证了利润，购买虚拟商品将带来更高层次的变现。

免费增值商业模式

免费增值模式可以让用户免费下载 App，并使用一些基本功能，而高级功能则需要付费才能解锁并使用。

或者直接分免费和高级两个版本，高级版本能增加应用的收入。游戏更适用于此策略，而且较长的游戏会话（session）能增加用户参与度。如果你想尝试免费增值服务战略增加盈利，记得要提供一个很棒的免费体验，而不是仅将精彩的内容留给付费用户。 或者直接分免费和高级两个版本，高级版本能增加应用的收入。游戏更适用于此策略，而且较长的游戏会话（session）能增加用户参与度。如果你想尝试免费增值服务战略增加盈利，记得要提供一个很棒的免费体验，而不是仅将精彩的内容留给付费用户。

订阅

订阅可以让用户不断地回来购买你的服务，可以是按月、按季度或按年订阅。

如果你提供的是文章或视频等内容，可以考虑使用订阅策略。这种方式主要用于向用户提供优质内容。杂志和新闻类 App 最喜欢采用订阅模式。

赞助

广告赞助是通过赞助，与广告公司成为合作伙伴，与他们一起分成。赞助策略包括：

* 以分成为导向的变现策略

* 为应用内营销准备一套奖励机制

* 提出新的、独特的想法

赚钱尊的好蓝！适当的计划将帮助你通过大幅增加收益来实现 App 变现。只要关注你的目标受众，并在开始前准备相应的策略，并选择最适合的策略来获利。

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