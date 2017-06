一线海外产品运营人员的笔记：25个海外APP推广方法

今天分享的是这段时间以来,我使用过(或者说尝试过)的海外App推广方法。由于各种原因,我们公司不像大部分公司那样,大手大脚的花钱去圈用户,从创始之初到现在收支平衡,略有盈余,快3年时间了,花在推广上钱几乎 …

今天分享的是这段时间以来,我使用过(或者说尝试过)的海外App推广方法。由于各种原因,我们公司不像大部分公司那样,大手大脚的花钱去圈用户,从创始之初到现在收支平衡,略有盈余,快3年时间了,花在推广上钱几乎为零,我们的推广方法也一直坚持“空手套白狼”的基本原则,所以我的经验仅限于免费推广方面。对于付费推广,我相信如果现在公司给我一大笔钱让我用来推广,那么我100%会懵逼的。还请有经验的同学不吝赐教。

下面这些方法中基本都是免费的方法,有些是有效的,有些是没有效果的,只要是我尝试过的我都一一列出来了。没有加以区分,也没有特意标注是否有效,因为我觉得有些方法对我的产品没有用,但是可能对其他人的产品会有用。如果您有更多的方法,还请告知我,肯定会对我的工作有所帮助的。

1. 首先你得为你的产品取个特别的名字,最好让它在众多竞争者中鹤立鸡群

2. 为你的APP设计一个足够吸引人的icon,icon应该容易识别,而且足够显眼,特别是当用户的手机屏幕上堆满了一批批APP时,你的APP icon如果能够一眼就被认出来,那就再好不过了

3. 做好ASO工作,找到最合适你的产品的关键词来描述你的App Store上架的产品。这里想必不用我多说,大家都知道ASO的重要性了。关于ASO,网上也是有一堆堆的资料和经验分享,大家可自行Google之。关于工具,我经常使用的是app annie、mobile action。

4. APP大小。一定要控制你的APP安装包的大小啊,特别是你在GooglePlay上架的APP更要控制apk大小,最好能让用户在3G网络下也可以放心下载(小于20M)。据调查,95%的用户会根据安装包的大小来参考是否要下载一个app。

5. 争取好的用户评论。用户评论和评星是影响APP在应用商店中排名的最重要的因素之一。你最好保证你的每个版本APP的用户评星保持在4星以上,而且尽量邀请用户进行真实的评价和评星,每个版本上线后都及时邀请亲朋好友和用户评价,如果需要买评论或者交换评论的话,请拒绝垃圾点评、垃圾ID。

如果运气不好一个版本中收到多个用户的一星差评,那么针对iOS请马上向Apple申请一次紧急审核,用新版本将老版本的评价和评星覆盖;如果是GooglePlay,请立即在管理后台回复用户,请他们更改评价,并且邀请更多其他用户来给你好评。同时,你需要立马确定是否是你的产品真的出问题了。如果你有竞争对手在给你恶意差评,那么赶紧举报,并且快速搜集证据,向应用商店举报他吧!

6. 尽量不要使用付费下载的策略。不管钱多钱少,绝大部分用户都是更喜欢下载免费应用的,当然你也可以增加一个付费版本XXX Pro,这样不仅可以为你带来一部分额外的收入,还能为你在应用商店中争取更多关键词的流量;同理如果你的应用一定要付费下载,那么你也可以发布一个Free版本

7. 使用邀请码。通过使用邀请码让用户自传播获取用户的成功例子,已经满大街都是了,随便研究一个就可以为你带来很多的灵感了,这里不赘述。值得一提的是,最近GooglePlay也上线了Promo Code的新功能,每个应用每季度可以创建500个Promo Code用以帮助开发者获取新用户,需要的朋友请自行官网阅读。

8. 将APP提交到不同的应用市场上。和国内五花八门的应用市场不同,国外主要的应用市场一直是App Store和Google Play,开发者只要做好这两个市场,相信一件可以获取绝大部分流量了。但是国外也有一些小的应用市场占有一定的市场份额,比如亚马逊商店、三星商店、以及其他一些第三方应用推荐分发市场如1mobile、app olocious等等。

9. 使用Facebook Page推广。社交巨头Facebook一直以来都是APP开发者的推广必争之地,请认真仔细对待你Facebook APP Page。

11. 用YouTube推广:创建一个YouTube专页,收集一些和产品相关主题的视频,并且制作一系列相关视频,你会得到意想不到的收获。关于YouTube视频推广和传播在海外市场运营中的重要作用,大伙儿可以看看猎豹移动的相关分析的经验总结。

12. App测评网站:把产品提交到各种测评网站上,如果被编辑发现并且帮助测评,那将会带来很大的流量。但是从本人的经验来看,由于市场上APP众多,大家都想要被发现被测评,估计各个测评机构的编辑邮箱想必都是每天爆满,想要被发现肯定不是那么容易。所以,如果你发现你的测评申请邮件一封封都石沉大海了,请不要灰心,继续投递!

13. PR:也许是产品目标用户群体的特殊性,从开始到现在,我们家产品推广使用过的方法,最有效的一直是PR文章。PR的重要性以及如何做,Google也有成吨的网站供大伙儿学习,我就不班门弄斧了。

14. KOL运营:找一个目标用户群体中的意见领袖,让他推荐你的APP。这种方法在国内是非常有用的,几乎所有的国内产品都在用,方法也很简单,只要钱到位,绝大部分KOL都可以搞定。但是国外不一样,我曾经接触过很多个KOL,他们都不愿意收费帮助厂商推广app,因为他们觉得如果他帮助推荐的产品不好用,会损坏他们的名声。所以如果你想要被KOL推荐,那么请将你的产品做得足够对他的味儿(以《江南style》为例)。上述的这个情况主要针对Facebook、Twitter和LinkedIn大V,相对来说Instagram和YouTube上的KOL就容易搞定多了。

16. 广告。广告推广的优点是可以快速获取用户,提高下载量,冲击排行榜;但缺点是用户质量难以保障,而且成本高。本家一直没有过这块预算(哭~~),所以没有太多的发言权。

17. 使用第三方应用推荐网站和app推广:比如app of the day、appgraist、appallstar等

18. 在产品相关的博客中打广告,这块其实和发PR差不多

20. 网盟推广:关于网盟推广,网上很多人说的神乎其神,大赞其优越性,但是本人实际经验来看,这种效果对于移动app推广效果并不好。本家产品自己开发过Affiliate系统,也有和其他Affiliate网站合作过,效果都未能达到预期。

21. 一定要让用户在你的app里可以找到分享和跳转到应用商店评价的入口,并且要经常邀请你的核心用户去向他们的亲朋好友分享。

22. 关于ASO,在应用商店里APP截图一定要足够吸引人,而且能够突出你的产品卖点和特性,并且根据版本的更新迭代,要适时更换相应的截图。自家APP,在这块做过很多尝试和努力,每次更新之后下载转化率都会有一定的提升。

23. 在各种问答网站(如Quora、LinkedIn Answer、Yahoo Answer等)回答相关的问题,让你的产品在目标用户出现的场所更高频率的出现。

25. 争取App Store官方的推荐:这种方法毫无疑问是每个开发者都梦寐以求的了,但是难度之大也是每个人都了解的。我们曾经很多次联系App Store官方,不管是通过其官方渠道联系还是通过认识的内部工作人员私下联系,但是都没有得到青睐~~伤心ing

作者:稻草人Ziv,个人公众号:CooNote,灵悦互动产品运营,负责海外社交产品运营和推广工作







