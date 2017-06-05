一线海外产品运营人员的笔记：25个海外APP推广方法

今天分享的是这段时间以来，我使用过（或者说尝试过）的海外App推广方法。由于各种原因，我们公司不像大部分公司那样，大手大脚的花钱去圈用户，从创始之初到现在收支平衡，略有盈余，快3年时间了，花在推广上钱几乎 …

今天分享的是这段时间以来，我使用过（或者说尝试过）的海外App推广方法。由于各种原因，我们公司不像大部分公司那样，大手大脚的花钱去圈用户，从创始之初到现在收支平衡，略有盈余，快3年时间了，花在推广上钱几乎为零，我们的推广方法也一直坚持“空手套白狼”的基本原则，所以我的经验仅限于免费推广方面。对于付费推广，我相信如果现在公司给我一大笔钱让我用来推广，那么我100%会懵逼的。还请有经验的同学不吝赐教。

下面这些方法中基本都是免费的方法，有些是有效的，有些是没有效果的，只要是我尝试过的我都一一列出来了。没有加以区分，也没有特意标注是否有效，因为我觉得有些方法对我的产品没有用，但是可能对其他人的产品会有用。如果您有更多的方法，还请告知我，肯定会对我的工作有所帮助的。

1. 首先你得为你的产品取个特别的名字，最好让它在众多竞争者中鹤立鸡群

2. 为你的APP设计一个足够吸引人的icon，icon应该容易识别，而且足够显眼，特别是当用户的手机屏幕上堆满了一批批APP时，你的APP icon如果能够一眼就被认出来，那就再好不过了

3. 做好ASO工作，找到最合适你的产品的关键词来描述你的App Store上架的产品。这里想必不用我多说，大家都知道ASO的重要性了。关于ASO，网上也是有一堆堆的资料和经验分享，大家可自行Google之。关于工具，我经常使用的是app annie、mobile action。

4. APP大小。一定要控制你的APP安装包的大小啊，特别是你在GooglePlay上架的APP更要控制apk大小，最好能让用户在3G网络下也可以放心下载（小于20M）。据调查，95%的用户会根据安装包的大小来参考是否要下载一个app。

5. 争取好的用户评论。用户评论和评星是影响APP在应用商店中排名的最重要的因素之一。你最好保证你的每个版本APP的用户评星保持在4星以上，而且尽量邀请用户进行真实的评价和评星，每个版本上线后都及时邀请亲朋好友和用户评价，如果需要买评论或者交换评论的话，请拒绝垃圾点评、垃圾ID。

如果运气不好一个版本中收到多个用户的一星差评，那么针对iOS请马上向Apple申请一次紧急审核，用新版本将老版本的评价和评星覆盖；如果是GooglePlay，请立即在管理后台回复用户，请他们更改评价，并且邀请更多其他用户来给你好评。同时，你需要立马确定是否是你的产品真的出问题了。如果你有竞争对手在给你恶意差评，那么赶紧举报，并且快速搜集证据，向应用商店举报他吧！

6. 尽量不要使用付费下载的策略。不管钱多钱少，绝大部分用户都是更喜欢下载免费应用的，当然你也可以增加一个付费版本XXX Pro，这样不仅可以为你带来一部分额外的收入，还能为你在应用商店中争取更多关键词的流量；同理如果你的应用一定要付费下载，那么你也可以发布一个Free版本

7. 使用邀请码。通过使用邀请码让用户自传播获取用户的成功例子，已经满大街都是了，随便研究一个就可以为你带来很多的灵感了，这里不赘述。值得一提的是，最近GooglePlay也上线了Promo Code的新功能，每个应用每季度可以创建500个Promo Code用以帮助开发者获取新用户，需要的朋友请自行官网阅读。

8. 将APP提交到不同的应用市场上。和国内五花八门的应用市场不同，国外主要的应用市场一直是App Store和Google Play，开发者只要做好这两个市场，相信一件可以获取绝大部分流量了。但是国外也有一些小的应用市场占有一定的市场份额，比如亚马逊商店、三星商店、以及其他一些第三方应用推荐分发市场如1mobile、app olocious等等。

9. 使用Facebook Page推广。社交巨头Facebook一直以来都是APP开发者的推广必争之地，请认真仔细对待你Facebook APP Page。

11. 用YouTube推广：创建一个YouTube专页，收集一些和产品相关主题的视频，并且制作一系列相关视频，你会得到意想不到的收获。关于YouTube视频推广和传播在海外市场运营中的重要作用，大伙儿可以看看猎豹移动的相关分析的经验总结。

12. App测评网站：把产品提交到各种测评网站上，如果被编辑发现并且帮助测评，那将会带来很大的流量。但是从本人的经验来看，由于市场上APP众多，大家都想要被发现被测评，估计各个测评机构的编辑邮箱想必都是每天爆满，想要被发现肯定不是那么容易。所以，如果你发现你的测评申请邮件一封封都石沉大海了，请不要灰心，继续投递！

13. PR：也许是产品目标用户群体的特殊性，从开始到现在，我们家产品推广使用过的方法，最有效的一直是PR文章。PR的重要性以及如何做，Google也有成吨的网站供大伙儿学习，我就不班门弄斧了。

14. KOL运营：找一个目标用户群体中的意见领袖，让他推荐你的APP。这种方法在国内是非常有用的，几乎所有的国内产品都在用，方法也很简单，只要钱到位，绝大部分KOL都可以搞定。但是国外不一样，我曾经接触过很多个KOL，他们都不愿意收费帮助厂商推广app，因为他们觉得如果他帮助推荐的产品不好用，会损坏他们的名声。所以如果你想要被KOL推荐，那么请将你的产品做得足够对他的味儿（以《江南style》为例）。上述的这个情况主要针对Facebook、Twitter和LinkedIn大V，相对来说Instagram和YouTube上的KOL就容易搞定多了。

16. 广告。广告推广的优点是可以快速获取用户，提高下载量，冲击排行榜；但缺点是用户质量难以保障，而且成本高。本家一直没有过这块预算（哭~~），所以没有太多的发言权。

17. 使用第三方应用推荐网站和app推广：比如app of the day、appgraist、appallstar等

18. 在产品相关的博客中打广告，这块其实和发PR差不多

20. 网盟推广：关于网盟推广，网上很多人说的神乎其神，大赞其优越性，但是本人实际经验来看，这种效果对于移动app推广效果并不好。本家产品自己开发过Affiliate系统，也有和其他Affiliate网站合作过，效果都未能达到预期。

21. 一定要让用户在你的app里可以找到分享和跳转到应用商店评价的入口，并且要经常邀请你的核心用户去向他们的亲朋好友分享。

22. 关于ASO，在应用商店里APP截图一定要足够吸引人，而且能够突出你的产品卖点和特性，并且根据版本的更新迭代，要适时更换相应的截图。自家APP，在这块做过很多尝试和努力，每次更新之后下载转化率都会有一定的提升。

23. 在各种问答网站（如Quora、LinkedIn Answer、Yahoo Answer等）回答相关的问题，让你的产品在目标用户出现的场所更高频率的出现。

25. 争取App Store官方的推荐：这种方法毫无疑问是每个开发者都梦寐以求的了，但是难度之大也是每个人都了解的。我们曾经很多次联系App Store官方，不管是通过其官方渠道联系还是通过认识的内部工作人员私下联系，但是都没有得到青睐~~伤心ing

GOOD LUCK TO YOU ON YOUR APP VENTURES!

作者：稻草人Ziv，个人公众号：CooNote，灵悦互动产品运营，负责海外社交产品运营和推广工作







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转载请注明: 爱运营 2017年06月05日 于 网站运营 发表