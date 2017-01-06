从微博与微信公众号三大区别谈新媒体推广渠道选择

很多东西是没有办法模仿的，这就是生活的逻辑。

前俩天的一个问题，微博和微信公众号有什么区别。当时只说了本质的区别，但是后来就在思考一个问题，新生产品推广，到底是微博靠谱，还是微信公众号更适合呢？

互联网里，只有俩个维度，一个信息，一个关系。俩者均为社交网络，但是各存在特色，在现在各类产品里面，在我认为基本都是根据一个结构框架做出来的不同特色的产品，所谓的特色就是各个产品的关注点不同，大同小异。那么说说微博和微信公众号。

NO.1.模式区别

从本质上来说的话，微信公众号属于社交化沟通平台，趋向于关系。微博属于社交化媒体平台，趋于信息。虽然俩者经过不断的改善，不断的互补，但是本质的模式区别是目前来看无法弥补的。信息与关系俩个维度差距还是很大的。

微信公众号分为订阅号、服务号、企业号。订阅号和服务号大家都知道，企业号是对企业内部的，很多人应该没有接触过。我们直说订阅号和服务号。不管如何改变，订阅号和服务号都只能针对已关注的粉丝群体来进行推文的推送。而且订阅号每天只有一次推送，服务号每月四次推送。和粉丝的互动必须是粉丝在48小时内已经像公众号发过消息。公众号主体是没有办法主动联系粉丝，这个是腾讯不管怎么改一直没有改过的一点，就是开放性较低，更倾向于一对一的隐私生活。打个比喻，微信公众号就像一个私人会所。安静，隐私保护的好。

微博如果做个比喻的话，拿腾讯的产品来说，就是我们最早玩的空间。可以不限制的发动态，等着人评论，所有人都可以看到评论。但是微博不一样的地方就是，微博的开放性更高。发一条微博，我参与一个话题，可能成千上万的人可以评论参与。在微博上的互动更直接，如果说微信公众号像私人会所的话，那微博更像一个公共场所，大V博主，明星等公众人物受着全国人民关注着。

NO.2.内容区别

模式不同造就不同的内容。术有所攻么～其实就像在模式里面所说的一样，开放性的不同，在信息与关系的维度，所阐述的思想就是不一样的。

微博的开放性较高,内容相对来说很杂乱，可以说是一个具有酸甜苦辣咸的锅又扔入了鸡鸭鱼肉。该怎么说呢，微博是用来学习的？这个方面有；是用来放松的，也有；是用来关注实时新闻的，统统都有。而且每位用户可以通过搜索等查看到自己喜欢的内容，进行评论转发互动。微博是一个口头禅的扩散集结地。所以微博对于内容的要求度并不高，就像刚刚说的，就像一个公共场所，每个人在畅所欲言的发表着自己的看法，书写着属于自己的内容。

微信公众号开放性较低，但是内容更专一，这里指的专一是每一个公众号的内容更专一。基本都是基于小众人群做的原创内容。尤其微信公众号这一个原创保护，最起码在微信公众号里面保卫了原创作者的权利。保留了笔者的一些尊严，额。。貌似跑题了。我们继续。其实微信公众号更多的是以文章的形式进行推送，如果说微博是一个碎片化的片段拼接，那么微信公众号就是每个时段的总结。

NO.3.用户区别

用户主要我想黏性和忠诚度来说，刚说微信公众号的内容更具有专一性，获取的粉丝更精准，对于主体来说忠诚度更高。而微博，在用户忠诚度上来说，就要相差很多。就拿本人来说，我的微博关注就是200+，但是一个人一天能接收的内容大概有多少呢？微信公众号的专注更会获益一大波粉丝长期关注。而且微博对于粉丝的维系难度远高于微信公众号。而俩者的透明度不同，所筛选给用户的内容也是不一致的，微信公众号可以筛选对于自己有利的评论展现给粉丝。而微博就太透明了，很容易因为某个观点与一些人的三观发生冲突，轻则关闭评论，重则拼个头破血流。

接着我们看黏性，微博在生活中的定位，更多是一种娱乐性的产品，而微信的出现，微信成为了我们现在日常生活中主流的沟通渠道。那么这么看来，是娱乐性的产品更具有黏性，还是沟通性的产品更胜一筹呢？当然，个人所爱不一样，对于大部门人来说，每天刷微信的时间是要高于微博的。

营销我们要建立在俩者不同的构架来分析。不得不承认，不同的网络结构对于营销都有着很深的影响，基于以上不同的比较，从信息与关系的俩个不同的维度，我们来看下微信公众号和微博在营销中起的不同作用。

从信息角度，品牌的曝光及一些全国性的活动，微博的作用大于微信公众号。微博是传播效率最高媒体平台。微信公众在这方面比较弱势，一些需要广而告知的营销活动，采用微博的作用会比微信公众号大的多，你可以从微博一些公开信息，很精准的定位到你的用户。而且微博的用户相对接触的比较多，我们可以通过一系列的活动累计一批基本用户，然后再通过后期的筛选进行种子用户的筛选。

从关系的角度来看，品牌的维护以及一些区域性的活动，更适合微信公众号。从黏性的角度来看，微信公众号的作用要高于微博，虽然微信公众号前期的获粉比较难，但是在这个流量难，用户难的时代，产品活动引爆的几个根本要素就是产品本身的热点系数，活动所自带的用户收益等。

好久没写文章了，算是重新起航的一个见证吧，如果有更好的见解，希望可以后台留言，虽不能见面，但期待一场思维的碰撞～

​很多东西是没有办法模仿的，这就是生活的逻辑。

本文由 @菜鸟僧 原创发布于人人都是产品经理。







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转载请注明: 爱运营 2017年01月06日 于 网站运营 发表