涨粉28万！小仙女在周杰伦演唱会上致前任，分明就是技能满点的新媒体运营！

“每个人都能当上15分钟的名人”

——安迪·沃霍尔

这句话被称为安迪·沃霍尔“留给新媒体时代最乐观的寓言”。

昨晚，周杰伦杭州地表最强演唱会的一个片段在微博和朋友圈刷屏。原因是演唱会上的点歌环节，一位歌迷给即将结婚的前男友点了一首《算什么男人》。

视频中最精彩的对话就是：

杰伦：介绍一下你叫什么名字？

粉丝：我叫小仙女。

杰伦：请问今年多大？

粉丝：23岁。

杰伦：23岁啊？保养得挺好的……你会想要点什么歌？

粉丝：今天我的前男友应该也在现场。

杰伦：前男友？等下我先问一下，你的前男友是在台下还是在台上？

粉丝：前男友在台下，我老公在台上！

杰伦：来，介绍一下你的前男友在哪里？

粉丝：我不知道他在哪里，但是他马上要结婚了。虽然他长得丑，眼睛也瞎了，但是我还是想祝福他，我想点一首《算什么男人》给他！

杰伦：我猜他的前男友的老婆也在现场对不对？

粉丝：来镜头拉近一点，让他老婆看看我有多漂亮！

杰伦：那我们即将送给这位男士前女友点的歌曲《算什么男人》，给他好不好？我不知该用什么样的心情来唱……还是祝福的心情好不好。

二师兄火速去关注了这位小仙女的微博，1天涨粉至28万！

最新的微博下，有2万个转发，9万个评论，30万个赞！

翻看她往期的微博，似乎她是一位小演员，平时以发自拍照为主，评论数都在各位数和两位数。从9月份的微博开始看得出：她在感慨单身的日子。

据眼尖的网友深度评价：这是一起精彩的营销事件!

也有不少大V表明自己对这场diss前男友事件的立场。其中，五岳散人转发了这么一条：

好吧，就算这是一场营销事件，但其中的运营技能咱们还是可以盘点一下的：

1、“抱大腿”借势

这位小仙女可谓是另辟蹊径，借用国民偶像的演唱会，5分钟刷脸抖机灵，效果简直快、准、狠！而且去看演唱会的大部分都是熟悉互联网的年轻用户，传播力一环扣一环，这个传播渠道666！

对于大部分有“涨粉”、“想红”需求的人来说，找传播渠道是一件非常重要的事情。不过，传统的大V带小V，互推、买流量越来越贵不说，也已经渐渐地让用户新鲜感下降。而，“渠道”这个词可谓是贯穿了传播、运营、营销的方方面面，其中抱热点大腿的借势法，成功率尤其高。

2、抓住“丧”文化的心理

这位小仙女没有走寻常路去祝福前男友好好的，而是直抒心中不快，说对方又丑又瞎，还点一首《算什么男人》。这其实非常容易引起大部分经历过分手的人的心理共鸣，可以说是“丧”得成功！

还记得丧茶的文案么？也是顺应了与中年危机如出一辙的青年焦虑而大火。“丧”文化一般都是披着幽默外衣的吐槽和宣泄。因为，在现实中碰壁的人们来说，鸡汤只会增加内心的焦虑，只有吸一口丧文化，似乎才会软化这种焦虑，找到面对生活的勇气。

小仙女借周杰伦演唱会这个绝好的机会，抓住丧文化的心理，说出引起大众共鸣的话，加上幽默风趣结合实际，自然带来了一波猛烈的涨粉！

3、持续的产出内容

做公众号的人都知道单靠一篇10W+带来的涨粉根本不够，要有持续的产出内容才能吸引粉丝的“留存”。

这位小仙女，在演唱会结束后，继续用搞笑的吐槽放出自己的回应，带来持续的讨论热度。即便吃瓜群众往前翻看她的内容（微博），其中不乏大量的自拍、短视频等当今比较容易火的内容，足够大家继续讨论一阵子了。

总结

刷脸5分钟，涨粉20万！但其中的操作并不简单，几个月的内容输出，外加一个月前的失恋铺垫，演唱会上的5分钟刷脸，点燃了她的成名之路。在这个“一切内容皆广告，一切广告皆内容”的互联网新媒体的环境下，机会总是有的。

对于咱们运营公众号的新媒体人来说，二师兄总结了以下3个值得借鉴的点：

1、不放过一切渠道

再优质的内容，也需要宣传。

新媒体平台越来越多了，如果只盯着微信公众号，两耳不闻窗外事，是很容易错过机会的。不要把“多平台运营”当做一个口号，要努力做到多渠道的分发与宣传，并且还要善于分析渠道。因为当属于“你的15分钟走红”时间来临的时候，你起码要保证你就在现场。

2、对热点敏锐的捕捉题

热点是个巨大的流量池，你不用，阅读量就会被其他人瓜分。

因为内容并不是人人都有需求，但对于热点的讨论是人始终不变的需求。之前蚂蚁财富的毒舌文案被抨击、新世相的《谢谢你爱我》文章看哭了众人、36Kr的中年危机在朋友圈被刷屏感叹……他们的内容都是随机性出现的，但是却引发了常态的讨论。

不妨来看看大家“踊跃”的表达观点：

因为大众需要一个表达的空间和平台，需要一些自己认同的观点方便自己转发，由此来不断地扩散阅读量，这才是热点的本质，也是吸引流量的核心。弄懂了这个逻辑，才能更好的把握选题，更好地运营公众号。

3、持续的内容输出

爆款的出现可遇不可求。

但是依靠爆款引来的流量，在发现你并没有什么内容存量的时候，就会马上离开。这是一件非常可悲的事情。所以一定要保持自己内容的丰富性和持续性。

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