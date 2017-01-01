新媒体运营“钱途”分析：优秀的新媒体运营都在干些什么？

移动互联网时代人人自媒体，大小企业都设立了新媒体部，以至于很多“有志之士”纷至沓来，进了新媒体的门（keng）。很多人都说新媒体入行门槛低，上手快，谁知“一朝入坑深似海，从此周末成路人”，很多新媒体小编逐渐进入瓶颈期，迷茫踌躇。今天7哥带领大家看看那些优秀的新媒体是怎么工作的？月薪2W+的新媒体在干什么？

开门不说闲话，直截了当，新媒体运营是运营岗，需要具备互联网运营的基本素养，之前7哥有谈到新媒体运营需要具备的能力《一名合格的新媒体运营需要具备哪些能力？》。

具备了运营的基本素养还不够，还要懂得运营的工作逻辑：拉新、留存、促活、转化。很多人逐渐在工作中遇到瓶颈，甚至已经开始“怀疑”自己，迷茫的同时也在犹豫要不要跳槽、要不要转行。好了，今天我们可以尝试着回答以下4个问题来展开相关问题的讨论：

影响新媒体运营发展的因素有哪些？

新媒体运营的“钱途”在哪里？

优秀的新媒体运营在干什么？

新媒体要不要尝试跳槽或换行？

以上几个问题相信是很多人都在关注的，也可能是正折磨你的问题，7哥带大家一一展开说明。

一、影响新媒体运营的发展因素

新媒体运营作为运营岗的一种形式，对于运营者本身的要求可能会更高，包括工作效率、个人见识、知识面以及对运营工具的使用等。7哥作为运营者跟大家面临同样的问题，为了让大家对手头的工作更加清晰，通过查阅资料整理制作了下面这张雷达图供大家参考：

六个影响因子，每项都是100分，在这里笔者需要着重强调一下：为了避免对运营人员进行无合理根据的等级分类，这里不做总分等级划定，只提供一个参考让大家明白各自所处的位置和需要调整的方向指引。

目标：新媒体人的运营目标一定要明确，你的KPI是数量、效果还是转化？在不同的运营阶段一定要有明确的指标，然后量化。优秀的运营会主动把内容建设和渠道引流结合起来，并将流量转化作为最终的目标价值。

执行：有了明确的目标才有执行的方向和动力，从完成KPI的各项数据到每一个提案的落地执行，不要仅盯着数据，要学会将目标挨个拆解，让自己每天都有事情做，让每一个执行项目都变得有价值。

当然，7哥不提倡没有意义的加班。每天都在写文章、发微博、追热点，表面看起来很辛苦，你的执行力也没问题，但是也要注重结果，不然你的执行都是无用功。

反馈：运营做数据分析、复盘反馈应该是工作常态，要明白每一个数据背后的情况，为什么高？为什么会低？哪个渠道引流效果好？哪种方式、排版类型用户喜欢？线上什么情况，线下有什么表现？能够通过数据来讲故事，做运营不是做了就行了，还要看反馈，反馈结果是否与你期望达到的目标一致？

优化：很容易理解的一个影响因素，有反馈就会有“优化”。运营调整不是靠感觉，也不能拍脑袋，通过数据分析深层次的原因再进行优化。是否要淘汰那些流量较差、转化率低的渠道，是否根据不同的用户群体投放不同的内容而不是一刀切……数据往往能给运营者提供一个运营优化的有利参考。

权限：新媒体运营的权限大小可能跟你的职位和所处环境有关，但是永远不要把自己当做苦力或者打杂的来看待，哪怕你只是负责编辑排版。运营者要根据自己的权限值把所负责的模块做好，无论是广告投放、推文权限、选题命题、排版风格、渠道洽谈等。要明白公司赋予你的权限永远都是为公司创造价值，你需要做的就是尽可能多地利用资源，然后用成果产出来放大自己的权限，这样的你才会变得越来越好！

领导：领导是个很重要的外因，毕竟你在工作中接触最多，对你影响最大的也是你的领导，你无法选择你的领导，你只能去主动适应。如果你的领导在用数据要求你，你要对目标、执行、反馈、优化都要很清晰，能通过数据来控制日常工作进度。

若有幸你碰上了一个有主动性思维+工作技能+管理能力+为人还不错的领导，你除了拼命地学习，汲取他的营养外，剩下的就偷着乐吧！

二、新媒体运营的“钱途”在哪里？

很多人头脑一热就选择了新媒体运营，进来之后才发现现实是那么的残酷——升职加薪很难，每天都被各种数据压得踹不过气来，那些真正做得很厉害的新媒体大咖实在是少之又少。想挣钱，想挣大钱，那么新媒体运营的“钱途”究竟在哪里？

笔者从知乎上看到一张图，刚好跟新媒体运营的“钱途”有关，不一定非常准确，倒是有很大的参考价值，分享给大家：

上图将一个运营者从月薪4K到20K所要做的工作进行了视觉化的表达，大家可以很清晰地看到不同的薪资状况所要承担的责任和处理的事情是迥然不同的。

从一般到高级，每个级别都不一样，关注点也不一样。刚入行的小编，可能更加关注怎么排版，怎么写文案，怎么写标题等。当你变成一个主管，可能要考虑运营策略了，采用什么方式方法？用什么样的步骤拉新、留存、促活？等你做到总监时，更多地可能是考虑如何让这个项目更好地去传播？吸引更多的人来关注这个项目？考虑更多的是管理协作，商业价值，内容变现，异业合作等等。

每一个新媒体运营都可以根据自己所处的阶段，看看自己的关注点是什么；也可以知道自己哪些地方还有欠缺或者做得不好，或者看自己能否进阶到更高薪资水平上去。

三、优秀的或者高薪的新媒体运营在做什么？

我们常说最好的学习是模仿，好吧！如果你觉得自己做得已经很好了或者说自己做得不好又不知道如何发力时，看看那些优秀的人在干什么或许会给我们一些启发：

1、竞品分析、用户调查

了解竞品的发展模式，用户为什么要关注他们，再对照自己的情况去设定明确的目标。用户调查即做用户画像，了解用户年龄段、收入情况、群体喜好等，通过信息反馈了解到用户需求，指导内容创作。

2、优质内容生产

在充分了解用户的情况下，撬动用户需求，把用户感兴趣的话以及想说的话说出来，引起共鸣。内容不需要太多，保证质量就行。

3、投放渠道

现在的内容分发渠道有很多，比如微信、微博、自媒体平台、社区论坛等等，多的让很多新媒体运营人员忙不过来。好的内容需要渠道去投放，但是并不是每个渠道都是合适的。比如小清新风格的显然不适合知乎、钛媒体、36kr这种科技属性的媒体，简书、豆瓣反而更适合。

好的运营人员会对各个平台的风格属性了然于心，投放符合自家产品内容调性的渠道会起到事半功倍的效果。

4、数据反馈

做过用户调查，也难以保证产出的内容就一定能带来理想的效果。优秀的新媒体人会巧妙地利用数据反馈及时调整运营策略，总结分析哪些内容，哪些类型，哪些渠道甚至是哪些时段更受目标用户的关注，从而趋利避害。

5、调整优化

好的运营会通过各种方式快速试错，然后找到最合适的方式对各项运营指标进行优化调整以期达到最佳的引流、转化效果，来实现内容价值的最大化。

四、要不要尝试跳槽或换行？

笔者接触到很多人做新媒体运营遇到了职业发展瓶颈，多半是由于薪资水平涨不上去。当初抱着喜爱文艺小清新的梦想来做新媒体，后来发现没日没夜的加班，整天为完成运营指标抓心挠肝想破头，与付出的时间精力相比，工资根本不值一提。于是，很多小伙伴在犹豫要不要跳槽或者换行，7哥不想给大家说一些鸡汤话，你只需要扪心自问几个问题就行了：

选择跳槽能否找到一个更好的发展平台？ 转行之前有没有想好做什么事情？是否具备了新行业的职业技能？ 当下的新媒体平台你究竟投入多少精力？是否已做得足够好？ 新媒体运营岗位上真的学不到更多的东西了吗？ 如果再努力一把，再专注一些，能否更进一步？

新媒体的工作零碎复杂，需要学习很多职业技能、掌握很多运营工具，你是否都已经熟练掌握了？工作上的一些技能技巧能不能灵活运用。换个角度讲，如果现在给你升职加薪，你能否凭借自己的能力带领一个新媒体团队做得更好？这年头言论自由，人身自由，择业也自由，如果你觉得自己已经在新媒体岗位上做得够好了，且当下的平台给你的发展空间有限，上面几个问题的答案让自己满意了，那就大胆地离开或者换行吧！

关于新媒体运营岗位发展的意见建议

新媒体运营本身从事的是内容运营工作，现在很多企业已经意识到坚持“内容价值输出”是不会过时的，所以也在不遗余力地进行内容生产。尤其是以BAT为首的互联网企业，从图文领域的百家、大鱼、企鹅、公众号到视频领域乃至当前火爆的短视频制作竞争日益激烈，大家都在争夺内容产出这一流量入口，更不用说搜狐、凤凰、网易、头条等一系列的自媒体平台还在虎视眈眈。

综合来看，新媒体运营的发展前景还是比较乐观的，笔者也给出以下几点意见和建议作为参考：

1.良好的工作态度

无论任何岗位保持一个良好的工作态度无比重要，新媒体运营更是要对自己高标准严要求。选题定题、素材搜集、编辑排版、错别字控制等等不要似是而非凭感觉，严格控制低级错误，很多时候不是能力问题而是自我要求低，态度问题可能会给别人造成能力不足的印象。

2.提升个人能力

任何时候新媒体运营都不能停止学习，不断提升自己的能力。文案写作的学习不能放松，多看多模仿多练习；策划能力也要跟进，一个优秀的新媒体运营应该是个优秀的策划，他应该懂得每一次选题定题就是一场策划的开始；新媒体运营要始终保持自己的网感和敏感度，紧追最新的网络流行趋势，对时事热点有把控能力。

3.知其然知其所以然

从事新媒体工作每天不只是写写写，要知道自己在做什么（what）？知道自己为什么这么做（why）？还要知道应该怎么做（how）？每一个新媒体人都要自省，审视一下自己还有哪些不足，然后再针对性地查漏补缺。有余力的人也可以选择加入一些新媒体圈子，跟同行的人在一起相互分享一些资料，尝试着去解答别人的疑惑，也可以了解到同行业里最新的资讯信息等等。

新媒体运营这个岗位要努力向优秀的人看齐，保证有良好的执行力、良好的学习能力、良好的思维逻辑能力，坚持下去月薪2W+不只是梦，你需要做的仅仅是不断提高自己！

（完）

相关阅读：

《一个合格的新媒体需要具备哪些能力？》

作者：7哥，微信公众号：ailvxing527，从事多年互联网公司运营工作。