@Tour Hunan的5个关键点都在这里了

粉丝数突破50万大关！湖南旅游Facebook主页运营背后的秘诀是？



据海外新媒体营销综合服务平台“PandaCompass”数据显示，截止目前，湖南省旅游发展委员会在其Facebook主页的累积关注人数已超过50万人，在近60家“出海”旅游局单位中排名第6。





▲截至目前，近52万的人关注@TourHunan









▲PandaCompass后台数据显示，@TourHunan账号粉丝数上涨明显



更让旅游出海“同行们”羡慕的是，在其近52万的粉丝中，美国地区粉丝占比达到20%以上，欧美粉丝整体占到50%以上！越来越多的外国人，特别是欧美、东南亚地区的游客，开始通过Facebook了解湖南旅游、湖南文化。



短短数月，湖南旅游@Tour Hunan是如何做到的呢？作为其背后的运营团队，如何出色地完成高频率高质量的发声，是我们每天的工作重心，为此我们总结了以下五个Strategies。

一、发文要有主题，用好“#”才能对焦

做品牌推广要策划主题，FB发文也一样。

与其天南地北的漫谈，或是旅游城市官方微信和微博发布什么就“汉化”什么素材，还不如在发文前，先想想今天我要谈什么话题？有议题，才能让粉丝在茫茫文海与忙忙浏览下，快速对焦，也才能吸引旅游爱好者对号入座。题目可用“显性主题”，写在文章最前面。也可PS在图文合一的优化图片里（如下图所示）。



@TourHunan主页正是依托“湖南·初印象”“湖南·老事新说”“湖南·舌尖之旅”“湖南·新茶”等话题元素，着重诠释了湖南具有符号意义的旅游景点、历史文化、特色小吃等，于是让全球网友更加深入地了解湖南，进而吸引来湖南旅游。



二、侧重西方审美，攫住用户注意力

视觉化的重要性，在今天不言而喻。当粉丝的注意力仅剩3秒时，如何一下子抓住他们的眼球是最须考虑的事情。

在此思维下，内容不单单只是文章一种呈现方式，图片、视频、文案以及包含了今日盛行的直播，都属于内容素材之一。在FB用户接触“Tour Hunan”主页时，首先会看到经过精心筛选后美轮美奂的图片、照片；深入了解后，更能发现运营者在排版上的小心思，比如Magazine风格、海报拼图等。全都从外国友人的审美出发，所以贴文才能一度风靡。

前几天，我们使用FB特有的多媒体广告形式Canvas，为@TourHunan制作了一此生动的品牌故事，让粉丝在手机端全屏领略湖南旅游的真正魅力。



三、文字要给人“暖流”，才能交心

粉丝每天会耗几小时看FB，不外乎是为了交朋友，看世界，长知识。但这也不代表，你有了粉丝页就会有人成为你的客户。除非你的发文，能让他们觉得你是个有温度的人而不是生硬的账号。

想让粉丝们为你传播、与你互动，除了发文出发点，可以尝试以下几个小诀窍：可以写“旅行心情分享、励志短句、正向思考”，或者写“实用有益的城市旅游Tips”、“抽丝剥茧的美食解析文”、“教人学当地文化的方法”等，都能让读者因深受启发而把你的账号当成“有深度”的人。甚至被广为分享引用，而成为FB上旅游目的地网红。





▲励志短句+湖南美景=有深度受喜爱的贴文



这些文字暖流将有助于点赞热度上升，帮你交心，也交到更多准备背上行囊的八方来客。



四、取悦粉丝，而不是推销“旅游手册”

我们都知道，社交媒体营销为了要达成目标必须让粉丝“认同你的产品”，你必须明白你的角色。

但我们在做旅游推广时，往往第一反应是想尽办法把景点一股脑地说给国外用户“听”，也不管对面的老外是看得懂还是一脸懵逼。换位思考一下，如果你是屏幕对面的国外网友，面临太多的全世界旅游目的地可以选择时，你一开始在意的肯定是“能不能引起我的注意？”，而不是无节制地推销“我的城市景点推荐是……”

湖南旅游局在做FB主页运营时，就很好地抓住了受众对象的真实爱好与需求。

从PandaCompass工具分析可知（如下图所示），湖南旅游局的受众对象集中在平均年龄20岁区间。所以，在@TourHunan发帖文之前肯定要研究和考虑一下如何“抓住有影响力的年轻人”，让他们成为文章参与者。



没有什么能比和网红合作，更能凸显受众的流行爱好和年轻个性！ 8月6日，当18位西班牙社交网络媒体明星造访张家界天门山时，@TourHunan很好地抓住这次事件，做了一次“网红营销”。

西班牙“网红”们乘坐了世界最长高山客运索道-天门山索道，挑战惊险刺激的盘龙崖玻璃栈道；在其中一个10秒钟短视频贴文中，则是他们一群人围坐在驻足放声歌唱，只想让湖南的魅力重回年轻人心中。相信你听到的，不会只是音乐，眼光也会随着镜头，在身后的壮美风光上打转。





▲此短视频整体观看量45,039，其中完整视频的观看量达21,960人次



五、与粉丝强互动，有一颗开放的心

与粉丝互动性的好坏直接影响Facebook自然到达率的高低，换句话说，互动性越高的贴文越有可能被更多人看到，且能带来高质量的“真爱粉”。

@TourHunan在向世界传递湖南美景、美食、文化等特色旅游资源时，就常常发布开放式问题的贴文或者采用填空题、选择题等方式，增强与粉丝间的互动，向世界传达湖南声音。





▲开放性话题更易于得到大家的回复与分享



以上不难看出，FB粉丝页运营的重点是你的目标受众。他们是什么样的群体，喜欢什么样的内容，能通过什么形式/活动将其转化为消费者，都是需要仔细研究、分析数据才能知晓，进而好好利用的。

作者：熊猫罗盘

来源：熊猫罗盘