一名合格的新媒体运营需要具备哪些能力？

7哥在一家互联网公司任职，主要从事产品运营工作，当然新媒体运营也在我的工作范畴内。运营的工作琐碎繁杂，每天忙来忙去，但是实际上有很多人并不太了解新媒体的工作。很多人觉得新媒体每天就是码码字，“ctrl+c”、“ctrl+v”，要么就是写写微信，每天发那些他们不感兴趣又不喜欢看的文章，月薪5000块简直不能再多了！

其实，新媒体跟所有的工作一样需要能力、经验、勤奋来支持，新媒体编辑们靠劳动挣钱本身是没错的，至于挣钱多少这完全取决于个人能力。生活中，很多人喜欢叫新媒体编辑们“小编”，当然这个词也是编辑们对自己的一种戏称，从内心来讲我们并不喜欢这个词，而更愿意被称为“自媒体人”。可能在很多公司里，新媒体团队的存在感比较低，但我想说的是大家可能误解了新媒体的工作。

今天跟大家谈一谈新媒体的工作，了解下新媒体在做什么，还有做这项工作需要哪些能力：

新媒体是什么？

新媒体工作的本质是内容运营，据不完全统计目前国内有超过240万人从事新媒体工作，这是一个非常庞大的“族群”。

新媒体内容传播的媒介主要以图片、文字、语音、视频为主，当然新媒体的概念是相对于传统媒体报刊、广播、电视而言的，并不仅限于你知道的微信或者微博。关于新媒体有个稍微正式的定义，新传媒产业联盟秘书长王斌认为：“新媒体是以数字信息技术为基础，以互动传播为特点、具有创新形态的媒体。”比如大家手机里面的直播平台映客、快手、YY还有喜马拉雅、今日头条等等都是新媒体平台。

新媒体工作内容

新媒体的工作很复杂，很琐碎，但有一点可以肯定的是新媒体绝对不是简单的码字，“复制+粘贴”。新媒体的日常工作步骤如下：

选题定题、素材搜集、内容编辑、图文排版、封面配图、内容校对、推送发布、监测数据、处理留言、用户反馈互动、定期总结……

以上任何一个步骤都会让一个自媒体人陷入无尽的烦恼，很多人所不知道的是那些自媒体人，每天都在重复着这样的过程，享受着“被虐的快乐”。毫不夸张地讲，7哥有时连做梦都在想着追热点、选题定题，生怕追不上，一着急梦醒了。

新媒体工作需要哪些能力？

每行每业都有各自的运作规范，大家之所以看不上新媒体，很大原因在于不了解这个岗位，觉得它门槛低、工作简单、敲敲字嘛！现在我们讲一讲一名合格的新媒体编辑需要具备哪些能力来支持日常的工作：

文案：首先一个自媒体人得是一个合格的文案，因为每天都要写东西，虽然文笔对自媒体人没那么重要，但是最基本的文字功底和写作能力还是要有的。

设计：不懂PS，不会CDR，不会处理图片，不会抠图又不会做图片渲染，那你做什么新媒体？新媒体不仅要具备图片处理能力，还要有设计审美能力，如果都没有，那真做不了。

策划：新媒体每一次精心推文都可谓是一场活动策划，推给谁看？推什么内容？该怎样组织？活动预算？活动执行？礼品选择和发放，哪一样儿都不能落下。

营销：新媒体们每天写的文章其实就是营销软文，营销的对象就是你的平台粉丝以及潜在用户。针对用户的属性制定不同的营销策略，学会跟受众谈恋爱，打造合适的营销方案。

数据分析：新媒体工作也是数据运营的工作，每天都要盯着后台数据。阅读、互动、分享、留言评论……你要了解每个曲线的峰、谷出现的原因，预测它的趋向，并能对着后台那堆看起来枯燥乏味的数据讲出一大堆故事来。

用户运营：新媒体编辑要清楚你的运营对象是什么人，这样才能把握用户需求，了解受众群体，勾勒用户画像，然后针对性地强化与用户的沟通交流，才懂得怎样跟他们聊天，也知道被用户撩的时候怎么应对。

音视频剪辑：整天发图文会很枯燥，怎么办，换个口味呗！音频、视频都要学着做，PR、AE、AU这些软件新媒体人都要会点，不懂？赶紧去学吧。

网感：网感是啥，可不是什么网恋的感觉。所有的新媒体人都要有对时事、热点的敏感性，要了解网民关注什么，对于网络语言、网络流行趋势有个全面的把控能力。我可不是夸张，没了这项能力，基本上做不好新媒体。

抗压力：都说新媒体苦逼，除了码字编排繁琐外，那些让人失落的数据都足够压垮一个新媒体人；更何况还有老板、上级不断的催促，用户的不屑，偶尔还要充当客服接受顾客的吐槽，没个强大的抗压能力真不行。为啥？还问为啥？因为新媒体也有KPI。

现在做新媒体还要能玩转小游戏、制作H5、调试小程序，不然你都不好意思跟人说你是做这行的。

你以为这些就够了，做新媒体《广告法》必须要知道，平台运营规范还要牢记在心，不然分分钟被删帖、封号，一言不合就让你的辛苦全打水漂。

好了，了解了新媒体的工作内容还有做新媒体所要具备的能力，相信你对新媒体的工作也有了新的看法。虽然绝大多数新媒体人每天都很辛苦，薪资也不是很高，但是他们每天还是会因为多了一个粉丝、多了一个阅读、转发或者分享而欢呼雀跃。

有时候很多事情很难用钱来衡量，因为你每次为我们文章点赞的那一瞬间，我们都觉得自己还是很重要的，是那种发自内心的高兴！

<完>

作者：7哥，微信公众号：ailvxing527，从事多年互联网公司运营工作。





