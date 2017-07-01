同样写推文，你和月薪3w的编辑，差距究竟在哪里？

写推文是一件有技术含量的事情！

公众号小编每天最头痛的事情是什么？是选题！

要么找不到合适的选题，要么好不容易做好的选题被老板一句话“枪毙”，要么遇到好的选题却不知道怎么写出好文……

本文2200字。

我教过的一个同学和我说过她的流程，非常具有代表性：

早上九点多到公司，打开电脑，刷刷微博，看看有没有啥好写的。没有？再看看朋友圈，看看自己喜欢的公众号。思来想去差不多就到了中午饭点，那就暂时不想，吃饱了再说。

等到下午两三点种再开始，这时候留给她的时间已经不多了。急急忙忙地选了一个“用户应该会喜欢”的选题，匆匆忙忙下笔。最后火急火燎地排版，推送。晚上看了一眼阅读数，不高，那算了。等睡醒了一看早上八点，洗漱一下出门继续九点到公司，打开电脑….

你看这个流程的最大感觉是什么？急，听得连我都觉得着急了。

为什么她总是那么急呢？因为要写作东西她是没有准备的，每次都靠“临场发挥”。

一般来说，我们的写作流程大概是这样：

“选题→收集素材→整理成文→检查错漏→排版→推送”。

在这个基础上，根据每家公司的差异和个人的习惯会有一些差异。

那在这个流程里面，要怎么辨别一个人写作够不够职业呢？

看看他有没有建立各种“素材库”。

一、老司机的百宝箱，万能的素材库

“素材库”是什么？是我们在写作之前，所积攒的文字资料和相关数据。

而在接触的信息里，看见有用的、有意思的东西，我就会把它复制下来，整理在自己的在线笔记软件里。

例如看到个标题感觉不错，放进“标题库”里。

例如今天小马宋又有金句了，放进“名人名言库”里。

例如新榜和西瓜君又发现新的公众号案例了，放进“研究案例库”里。

……

各种分类比较多比较杂，我就不一一说明了。

在这种习惯下，久而久之我的印象笔记和锤子便签藏满了各种各样的信息。“选题库”、“标题库”、“案例库”、“名人名言库”、“新闻库”、“知识库”、“段子库”被安排得有条不紊。

“我的部分素材库”

最近我又开始建立自己的表情包库了，方便以后和别人吵架用。

在这种情况下，我写推文即便不算是驾轻就熟，但效率一定比同等情况下没准备的要快。

“你有freestely吗？”

这是在考验Raper词汇量够不够。

“今天要写什么内容？”

这是在考验你素材库内容够不够。

当然，仅仅搭建“素材库”做好写作的提前准备只是你职业写作的起步，在整个流程里有三个小点你是需要注意的：分清选题与写作的关系，制定一套写作的共识，培养自己检查的习惯。

二、理清选题和写作之间的关系

所以无论大咖还是新手，都特别花心思在选题上。

这就出现了一个严重的问题：新手因为不熟练，在选题环节耗费了大量的时间。

以前我也这样，但一个老编辑传授了我一条他的经验：

把选题和写作分开。

每天上班就想写什么，如果10分钟没想出来就直接从选题库里面拿一条你擅长的，开写。

这个方法我推荐给了很多团队使用，反馈回来都说效率提升飞快。

至于补充选题这件事，应该是在生活中时时刻刻都在做的。

咪蒙这件事就干的特别好。听说有一次在和朋友吃饭的时候大家聊得正开心，她突然停住了拿个小本本在记东西。朋友一脸懵逼地问她这是在干嘛呢？她说刚才突然想了个选题，我记一下……

三、制定一套“写作的共识”

我四天前遇上了一个每天加班的同学，感受到了编辑的“终极绝望”。

她说：“感觉永远写不出老板要的稿子，连定好的选题也要随时调整”。

换成你，你再厉害再牛逼，也顶不住老板最后来句“改选题”，对吧。

我们仔细看看这俩人，就是领导和编辑之间在写推文这件事上没有沟通好，没有达成“写作的共识”。

共识是什么？

是为什么这个选题能进入选题库。

是为什么大家都觉得这个标题好。

是为什么要用这种结构来写作。

只有这些确定好了，写作才能顺利的进行下去，这个流程才真正的完善了。

四、重视检查

《十二道锋味》是我特别喜欢看的节目，第3季谢霆锋不再一个人做饭了，而是带了一群人一起开了个餐厅。

其中一集，谢霆锋试吃餐后甜品的时候勃然大怒，一口下去甜到腻死，非常凶狠地批评两个负责的厨师：“你们到底有没有自己试吃？我说过每一道菜都要试吃过才端上来的！”

即便是专业的厨师也会犯错，也要进行试吃环节。

即使是职业的写手，都要进行多次修改和检查。

为什么我们写作的时候那么容易犯错呢？

在写作的时候，因为大脑在拼命整合各类信息，人会不由自主地忽略一些细小的错误，例如错别字、例如语句的语序错乱。

但读者在阅读的环境下，高度集中了精神，任何一个细小的错误都会被放大，当错误多了，也就毁了。

我在带实习生的时候经常会用一个办法：文章写完了读出来。一张嘴基本上十个人有九个都发现自己写错了不少信息。

其实这就是我在逼他们检查自己，也是在培养他们自我检查的习惯。

五、从知道到得到

有些同学看到这里压力可能会很大，只是写个推文而已，怎么那么多事情。

那我们先从简单的地方下手，一步一步建立自己的素材库吧

看到书里有意思的句子和案例，摘抄下来。

看到《奇葩说》又有精彩的观点和举例，记录下来。

看到楼道和街边有好看的广告，拍照下来。

看到朋友圈有值得钻研的文章，收藏下来。

当然，最重要的是，写作的时候，把这些东西用起来。

我的微信也收藏了不少料

曾经在书里看过一段关于“成功的捷径”的解读，一般把这事分成了两类。

一类是技巧，你一看就会，一操作就懂，属于比较表面的事物。

另一类是技术，这种东西是技巧的集合，你能看懂但不一定一下子就学会了，需要你长期训练和落实才有真正的进步。

我觉得写推文就是一件有技术含量的事情。

就像你看了那么多，如果不自己去写，不自己去操作，不去亲自建立“素材库”，也是学不会的。

以上。