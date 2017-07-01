新媒体推广的三生三世：更替的只是形式，不变的是套路

上周末，我本来是要去电影院看《战狼2》的，拗不过老婆，去看了《三生三世十里桃花》——她是电视剧的忠粉，电影版刚出来，一定要支持。

出了电影院，完整的电影剧情我倒是没记住多少，只记住三个细节：

那个小萌物迷谷，很像《捉妖记》里的胡巴； 鬼族和人族大战，很像西游记里的孙悟空大战二郎神； 杨洋，确实是十里八方都找不到的美男子。

《三生三世十里桃花》里，白浅和夜华，经历三生三世，不变的是情。其实日常生活中，很多事情，也不会变。

譬如新媒体推广，也有不少不变的套路——看起来一会儿网站很火、一会儿微博大热、没过几年微信成了全民APP、现在大家又在讨论今日头条，但实际上，很多经典的玩法，是不会变的。

1、热点内容

新媒体，重在一个“新”字。网民对新内容有着天然的兴趣，无论最新娱乐八卦、最新军事新闻、还是最热社会事件，都很容易在网上带来高的阅读量和互动量。

每个时期大家都在抓热点，在新媒体文章的标题上尤为明显。

① 最早大家做邮件营销，写邮件的时候，一个好的标题将直接引起打开率的提升；

② 新闻源推广时，在一堆新闻之中夹杂一个精心设计的标题，别人打开的可能性也会大大增加；

③ 现在，如果你看一些“微信公众号运营秘籍”，依然会讲到标题的写法。

实际上，抓热点、写标题，是很古老的方法——如果你做过邮件营销，那么公众号标题、今日头条标题，都不在话下。

2、答疑解惑

回答其他人的问题，并友好地推荐自己的品牌或产品，这也是大家一直在用的方法。

① 最早，大家喜欢在论坛提问，尤其是买电脑的时候，希望上论坛问问，看看有没有人买过、用得怎么样。这时候，一些电脑卖家就去论坛回答，并友好地推荐自家产品。

② 后来，百度知道很火，一大票品牌商又在百度知道上发力，促进品牌提升。

③ 现在知乎、今日头条问答都很火，但是套路依然是相似的：

第一步，感谢邀请；

第二步，走心地回答；

第三步，邀请自己的好朋友助力点赞与评论；

第四步，引导至账号或网站。

3、资源下载

利用资源去获得粉丝的关注，这也是新媒体推广的经典套路之一。

① 最早，有一部分人会把种子放在论坛上，你需要私信楼主要链接，然后在迅雷或哇嘎下载。

② 后来，有人用“微博微盘＋资源”的方法，引导下载的人去转发微博。

③ 现在，不少账号利用微信公众号自动回复功能，让你“关注某某账号，回复某某关键词，获得5G资料包”——这不就是是上辈子的论坛资源推广么？

4、更多

其实罗列一下，新媒体领域的“三生三世” ，还有更多：

聊天：

第一世：QQ

第二世：微信

第三世：各种差异化聊天工具

直播：

第一世：论坛文字直播

第二世：新浪体育图文直播

第三世：斗鱼映客视频直播

内容：

第一世：自建网站写文章

第二世：注册博客写文章

第三世：公众号/简书/今日头条多平台；

…

结语

很多“砖家”喜欢吓唬你，让你一直学习新玩法、关注新套路。但是实际上，目前新媒体80%~90%的玩法都是以前用过的，只不过换一个平台或形式而已。

所以，好好掌握这些底层套路，在做新媒体时，你会更加游刃有余——就像打乒乓球，国际规则变了好几次，但中国队依然称霸，不是么？

本文由 @勾俊伟





