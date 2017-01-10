WeShare：2016全球主要国家和城市WiFi情况

报告提要

报告共分三个部分：

（一）全球WiFi概况综述

（二）主要国家WiFi现状和分布

（三）主要城市WiFi实时播报和热点地图

数据来源

WeShare 在160多个国家和地区，其APP以及SDK拥有过亿用户和2亿以上的WiFi热点数据，通过对其中比较典型的美，英，法，德，西，加，墨，巴，阿，土，沙，澳，印，越等43个国家的数据筛选后整理出了此份报告。报告将从国家人口、平均GDP、Other WiFi和Open WiFi比值，平均持有WiFi数这几个数据维度进行解析，从中可以看到不同国家和地区WiFi的发展现状。

名词说明

Open WiFi：Open WiFi种类大致分为两类，一类是由运营商、政府、商业公司等组织机构提供的，需要通过某种类型的身份验证后才可上网的WiFi，例如CMCC，ishanghai；另一类是无需验证和密码，连上即可上网，此类open WiFi占比极少，可以忽略。

Other WiFi：需要输入密码才能连接的WiFi，家庭，餐馆中的WiFi即此类。

Other/Open占比:即Other WiFi和Open WiFi的数量比值，该比值越大，说明Open WiFi的占比越小，用户对免费WiFi的需求度越高。

平均：智能手机用户每次打开手机所能采集到的数据， 数值越大代表情况越乐观。

全球

从全球来看，目前Other WiFi和Open WiFi的比值约为7.08：1，即每扫描到8个WiFi，7个是需要输入密码，只有1个是Open WiFi，但还需要通过验证才能上网，用户对免费WiFi的需求度普遍比较高。单个用户平均每次扫描到2-3个WiFi，总体类似于中国中部农村水平。

美国

从数据可以看出美国的网络最为发达，平均持有Open WiFi数和平均持有Other WiFi都是所有国家中最高的，分别是世界平均值的6倍和3倍。平均Open WiFi相当于中国的3倍，平均Other WiFi略微超过中国上海水平。

美国的Open WiFi可以可以说多的随处可见，但如果按州和城市抽样数据分析，又会看到比较有趣的现象，比如纽约：

即使同在一个纽约市，WiFi情况也差别极大，和平常印象完全相反，rap遍地的布鲁克林出人意料地摘取了全美Open WiFi密度的冠军，打败了寸土寸金的曼哈顿， 几乎达到了Open WiFi全球之王—法国的平均水平。

欧美其他国家

北极熊的WiFi发展和经济差不多，也就是全球及格线水平，他们还有不给邻居看密码的习惯—Other/Open比19.57，非常吓人，世界一流水平，超过中国4倍。

西班牙是欧盟WiFi人均密度的冠军，“欧洲海南”名不虚传，同时Open WiFi数量非常少，是WeShare君最喜欢的市场。

德国，欧洲的大哥不负众望成为了WiFi综合实力最强的国家，没有短板，Open WiFi数量少的可怜。

又一个让人大跌眼镜的发达国家，WiFi发展水平和土耳其差不多，Open数量非常少，比埃及还少，WeShare君明白客户反馈那么多意大利语赞美是怎么来的了。

世界冠军闪亮登场！无论从哪个角度说，法国的WiFi水平都是全球最高的，Other/Open比2.53，比美国低40%，是中国的一半，法国人民是世界上最幸福的，随时随地有WiFi用，他们还特有钱。

不说了，直接把俄罗斯那一段复制粘贴就行，这两个国家太像了。

日不落帝国是全球WiFi密度前三名，事实上各项指标他都比美国强，是中国的两倍。

欧洲二流，世界一流，情况不错，潜力有限。

典型的东欧国家，上不上下不下，比俄罗斯强，离西欧远，WiFi有时候就是现实的投射。

老牌劲旅，WiFi全球密度的前十名，可惜总量太小。

欧洲还有很多国家，总体来说欧洲是全球最发达的WiFi市场， 有着最大的潜力和市场需求，法国是当之无愧的宇宙WiFi第一强国。

南美

巴西是南美最重要的国家，WiFi水平刚刚达到全球及格线？别急，巴西城市细分数据会让你大吃一惊。

又一片沃土，墨西哥的细分数据各个方面看和巴西有点像，又不像。另外别忘了墨西哥是全世界对美国影响和被影响最大的国家，谁能忽视他？

没说的，阿根廷太像巴西了，Open WiFi数量极少，整个发展环境低一档。

智利，最典型的南美国家，WeShare有时候都怀疑南美其他国家似乎有必要列出来，他们的WiFi数据实在太接近了。

中东

中东WiFi第一大国，Open WiFi非常少，也是WeShare君最喜欢的阿拉伯国家，如果看到城市数据，会更喜欢。

中东人口最多的国家，发展？不怎么样，WiFi只有土耳其的一半都不到。

土豪WiFi密度比土耳其还低，你信不？不是地理密度，是人均密度，三观碎了没。

真正的中东第一强国，WiFi多个数据密度好于阿拉伯国家，用户使用情况更是接近欧美水平，“最好卖广告的国家之一”。就是Open WiFi有点多还不需要验证，幸福指数很高的国家。

数字平平无奇，城市和用户情况惊掉下巴，你知道全球共享WiFi意愿最强的城市是？巴黎？东京？伦敦？上海？不，是巴格达。

还有些国家没有列，太小了。什么，迪拜？别给我提外星球！

亚洲

全球WiFi密度最高的地区之一，Open WiFi太多了，满大街都是，人均仅次于法国，世界第二。

种子选手，WiFi的乐土。

好地方，神奇的是全球WiFi各项数据和大陆最接近的地方，就是宝岛。

又一个WiFi大国，不喜欢，Open WiFi太多了。

WiFi各项数据都是全球前十名，非常好，就是太小了。

中等偏下，WiFi反映了发展水平。

东南亚的明珠，WiFi最好的东盟国家，但依然离中国人均差了一倍不止，看不到日本的尾灯，不要轻视他，他已经比东南亚其他国家好太多了。

大跌眼镜的国家，WiFi比大家想象中差的多，除了个别城市。

东南亚落后水平，平均1.5个WiFi什么概念？除了几个大城市，你打开手机90%是扫不到任何WiFi的。

世界第二大国，WiFi总数低于人口只有他1%的国家，也是醉了，只能用一句话形容“没有最差，只有更差”。

我不想说什么了。

自 36kr







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转载请注明: 爱运营 2017年01月10日 于 网站运营 发表