Slice Intelligence：《超级马里奥跑酷》付费人数开始迅速下滑

《超级马里奥跑酷》可能是第一款在 上架四天内下载量突破 4000 万次 的移动应用，但这款游戏的付费模式始终颇具争议：可供玩家免费玩的内容十分有限，而若想解锁全部内容，则需要付费 10 美元。这种付费模式 让一半玩家给出一星评级 。尽管存在诸多不满，但根据市场研究机构 Slice Intelligence 发布的最新报告，《超级马里奥跑酷》在移动游戏销售总收入中仍然占据很大比重。

该公司发现，在上架前三天，《超级马里奥跑酷》占到 iOS 设备上所有移动游戏收入的近 30%。但是，购买这款游戏完整内容的用户数量已经开始下滑。

在上线前几天，《超级马里奥跑酷》上的用户应用内购买支出已经超过《精灵宝可梦 GO》——前者的游戏内购买用户数量是后者的 3.3 倍。

不过，这并不是最公平的对比，毕竟，《超级马里奥跑酷》和《精灵宝可梦 GO》是两款类型截然不同的游戏。基本上，《超级马里奥跑酷》要求用户从应用内购买才能玩——它只让你玩几关的内容。与此同时，购买《精灵宝可梦 GO》可以提升玩法体验，但不一定是必要条件。

《超级马里奥跑酷》在上线前几天吸引了大批玩家——这些人都想要玩完整的游戏，而不仅仅是前面部分内容。

但正如 Slice Intelligence 所指出的，一旦那些早期用户购买了完整内容，《超级马里奥跑酷》付费人数开始迅速下滑。

另一方面，《精灵宝可梦 GO》付费用户人数在 2016 年 7 月 15 日才达到顶峰，也就是游戏上架第 9 天。到那时，《精灵宝可梦 GO》的游戏内购买人数比《超级马里奥跑酷》上线首日游戏内购买人数多出 74%。

有些人始终担心，《超级马里奥跑酷》当前商业模式或许并不是最合适这款游戏的战略。实际上，大量一星评级已经 对任天堂股价带来负面影响 。

《精灵宝可梦 GO》决定提供一种免费玩的体验，让玩家慢慢上瘾，而这一决定最终可能导致付费用户缓慢增加。但是，这种模式让这款游戏的受欢迎程度在到达顶峰前实现了收益最大化。应用内购买可以帮助玩家获得有用道具以及更多乐趣。

现在还难以判断《超级马里奥跑酷》是否能继续吸引付费用户，但付费玩家人数在游戏上线后不久即开始下滑，这并不是一个好的苗头。

此外，Slice Intelligence 发现千禧一代是在《超级马里奥跑酷》上面支出最多的人群，在付费用户总数中占到 43%。这种付费用户构成类似于《精灵宝可梦 GO》，这意味着玩家要比整体移动游戏人群更年轻。在移动游戏人群中，婴儿潮一代往往占大多数。

这是一个很有意思的数据，因为《超级马里奥跑酷》似乎准备从婴儿潮一代对这款经典游戏的怀旧中获利。但是，这一数据恰恰说明该游戏可以吸引更年轻的新受众。

不幸的是，《超级马里奥跑酷》玩家性别构成也不是那么的平均。绝大部分玩家（79%）都是男性，这种玩家性别构成与《精灵宝可梦 GO》完全不同，后者的男性玩家比例为 58%，女性玩家比例为 42%，因此性别差异并不明显。Slice Intelligence 数据显示，在整个游戏市场，男女玩家比例往往更平均，女性在其他所有移动游戏玩家中所占的比例达到 51%。







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转载请注明: 爱运营 2016年12月26日 于 网站运营 发表