iPhone用户平均每天至少会收到一次垃圾来电骚扰

今日发布的一份报告显示，平均每个iPhone用户每天至少会收到一次垃圾来电骚扰；iOS骚扰诈骗电话标记分布城市中，上海以诈骗电话58.1万、骚扰电话5.5万，排名第一，其次为深圳、北京和广州；iPhone男显然比iPhone女更难以忍受电话的骚扰。

从”垃圾来电”到”澳门赌场日历广告邀请”，iOS的系统安全问题一直困扰着众多的iPhone用户。今年9月，苹果公司iOS 10操作系统开放了来电识别接口，iOS系统用户的骚扰、诈骗电话数据首次得以被第三方机构获取和分析，腾讯手机管家今日发布了国内首份《iOS骚扰电话报告》。

《报告》显示，10月分，iPhone用户接到的骚扰和诈骗电话标记数相对9月均有上升，分别上升至489600条和58751条，尤其是诈骗电话的增长率高达30.94%。此外，iOS用户每日主动标记骚扰电话的次数平均为1.49次，即每个用户每天至少会受到一通垃圾来电的骚扰。

这些iOS骚扰电话包括响一声骚扰、诈骗电话、广告推销、房产中介、保险理财及其他。其中，响一声比例高达71.82%，诈骗电话占比11.74%。诈骗电话标记位居第二，但危害性却最大。

哪些地区的用户容易成为骗子的”猎物”呢？广东、江苏、山东作为经济发达和人口密集的省份，成为用户标记iOS骚扰和诈骗电话的三大聚集地。同时，iOS骚扰诈骗电话标记分布城市TOP 10中，上海以诈骗电话58.1万、骚扰电话5.5万，排名第一；其次为深圳、北京和广州。

作为移动互联网的主力军，以80、90后为主的年轻用户更容易受到不法分子的骚扰。报告显示，80、90后占据了iOS骚扰电话标记用户中的73.67%，新生代00后同样不可小觑，占比达15.41%。此外，标记用户中男性占到四分之三的比例，由此可见，iPhone男显然比iPhone女更难以忍受电话的骚扰。

面临错综复杂的骚扰诈骗问题，iOS用户应该如何应对呢？报告建议，首先，用户自身要提高防范意识，在接到陌生来电，尤其是涉及到资金来往的电话时，一定要提高警惕；此外，iPhone用户可以借助安全软件，远离骚扰诈骗。







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转载请注明: 爱运营 2016年12月26日 于 网站运营 发表