ThinkWithGoogle：2016年亚太地区移动应用生态变化

应用既有推动收入的潜力，又是与忠实客户保持联系的好方法，因此，传统品牌和网络企业都在积极建构移动应用。因此ThinkWithGoogle 和TNS分析了亚太地区移动应用生态在2016年发生了哪些变化。

年收入

亚太地区各国智能手机普及率以及应用安装量

韩国在应用安装量方面仍然领先，新加坡排在第二位。印度和印度尼西亚仍然是应用安装量最低的国家，智能手机普及率也是最低的，这可能是由于低端手机内存有限。

日本平均应用安装量呈现增长之势，从2015年的32个增长至36个。日本仍然是一个以功能手机为主的国家，智能手机普及率落后于其他亚洲市场，2016年日本智能手机普及率只有59%。

泰国和越南智能手机普及率虽然较高，但是平均应用安装量却较低，说明这两个国家应用市场尚未成熟，用户集中于少数社交和通讯应用。另一方面，菲律宾虽然也是一个新兴市场，但是应用安装量却更高，主要是由于本土应用数量更多。

中国智能手机普及率低于其他亚洲国家，但是智能手机用户的绝对数量更多。而且，中国有很多本土应用商店，这使得中国和其他亚洲国家有所不同。

成熟市场

韩国是亚太地区最大的应用市场，尽管用户基数并不庞大，但是应用使用量和使用频率仍然有增长空间。

韩国人尤其喜欢通讯应用，使用应用的半数时间是在访问社交和通讯应用。

新加坡是一个更小的市场，但是平均应用安装量却非常高。

日本智能手机普及和应用安装量仍然有很大增长空间。

iOS应用商店收入情况

应用使用量方面，亚太地区国家的用户特别喜欢社交网络和通讯应用，但是，韩国和日本智能手机用户更愿意使用搜索和新闻应用查找信息。

每天使用最多的应用类别

在日本，应用开发快速发展，应用的使用量也随之快速增长。日本消费者每天使用搜索和新闻应用，即时通讯应用越来越受关注。

各类应用每日使用量变化

在日本，即时通讯应用在过去一年里增长最多，主要受到LINE普及的推动。

在韩国，生活和理财方面的应用增长最多，这显示了应用对韩国人生活的影响越来越深入。

新兴市场

马来西亚、越南和泰国智能手机普及率正在增长，但是应用安装量仍然较低，这可能是受到低端手机内存和功能有限的影响。

印度和印度尼西亚正在成为以手机为主的市场，智能手机普及率和应用安装量都比较低。但是，庞大的人口基数是这些国家应用市场有着巨大的潜力。

在这些新兴市场，社交和通讯应用的使用量更高。在这些国家智能手机是主要或唯一的上网设备，通讯应用已经成为日常生活的一部分。

访问社交和通讯应用的时长

对营销人员意味着什么？

随着亚太地区手机用户应用使用量的增长，品牌将获得更多与消费者接触的机会。应用是品牌与忠诚消费者建立深厚关系的独特方式。

通过应用，营销人员可以更了解消费者，例如什么时候以及为什么与品牌互动等。因此营销人员可以通过应用满足消费者的实际需求。







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转载请注明: 爱运营 2016年12月26日 于 网站运营 发表