网宿科技：2016年中国网络直播行业景气指数解读

近日，中国信通院政策与经济研究所联合网宿科技共同发布首个网络直播行业景气指数。数据显示，前三季度，中国网络直播景气指数持续上升。

前三季度网络直播景气度持续上扬，以今年一季度100为基数，二季度、三季度网络直播的景气指数分别为149和237，环比增幅分别为49%及59.06%。

据悉，网络直播行业景气指数评估数值以第一季度的指数为100作为基数，随后根据直播带宽、观众独立IP和独立在线、主播独立IP和同时在线，以及直播网站和应用货币化四方面指数综合加权得出。

数据显示，2016年第三季度中国网络直播货币化指数为225，环比第二季度增长了122.8%。

此处数据依旧是以第一季度的指数设置为100的基数上，通过加权统计网络直播行业公开的财务表现、融资与并购情况，拟定直播货币化指，最后得出的数据。

直播行业超强的变现能力，从各家直播上市公司给出的财务数据就可看出，如陌陌、欢聚时代和天鸽互动的第三季度财报已呈现出这一趋势——直播收入已经成为其营收的主要来源占比分别为69.17%、85.67%、50.6%。

除此之外，直播自身的特性也吸引着大量主播的入驻，数据表明，自2016年5月以来，秀场直播尤其是移动秀场直播崛起，激发全民素人的直播热情。主播独立IP数自5月开始呈明显增长趋势，特别是进入暑期后出现爆发式增长，截止9月，相较于1月，已增长近7倍。主播同时在线指数在5月迅猛爆发，6月市场稍趋冷静，随之继续增长。

但据业内人士表示，根据数据已将行业现状表明，直播行业明显呈现出以主播带动观众的推广模式，这也就要求中短期时间范围内各大直播平台仍需要发力挖主播做强内容。丰富具有价值的内容才是实现直播行业差异化的根本因素，也是保证平台自身未来的发展必要因素。

《中国网络直播行业景气指数报告》预测：未来的直播类型趋于垂直，教育、财经、电商等直播近期可能爆发，建议垂直领域重量级应用布局直播;随着直播平台竞争白热化，直播成为新兴应用流量变现的最佳方式，过硬的用户体验至关重要，建议有海量用户基础的入口级应用通过直播摸索变现方式。

就整体而言，整个直播产业链还有很多缺失。目前直播平台加速与与天猫、淘宝、 聚美优品等电商类平台以及媒体、教育等平台合作。同时，直播平台也开始推出各式各样的直播+功能。

例如，一直播，将自身连线淘宝，上线“电商橱窗”功能，满足了用户边看边买的购物需求，为一直播带来了新的盈利增长点。

而映客则目前以广告收入为主要收入，如今年双十一双11，映客与天猫合作获得千万级的广告费。同时，还计划先将触角伸向B端广告变现，再通过商务合作探索多元变现方式。据了解，目前映客涉及的领域有公益、电商、医疗、体育、综艺等。

无论是变现能力，还是流量红利，都为电商平台提供了一个新的爆发点，也许明年关于直播入口的争夺将更趋激烈。







本文固定链接: http://www.iyunying.org/seo/sjfx/90187.html

转载请注明: 爱运营 2016年12月26日 于 网站运营 发表