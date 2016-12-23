印度女性每天在智能手机上所花的时间是男性的两倍

据外媒报道，本周，一份最新报告显示，随着智能手机的逐渐普及，印度人民花在这块小屏幕上的时间越来越长，已经超过了电视在内的其他媒体。更有趣的是，对印度女性来说，在智能手机上看视频和玩游戏可比与男人相处更有吸引力。这份报告来自移动营销协会（MMA）和凯度国际，报告显示，2016年印度人平均每天要花3小时在智能手机上，比去年大涨55%。
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“社交网络和即时信息应用是最耗时间的，它们占据了用户智能手机使用时间的一半。”报告中写道。
此外，女性显然更喜欢玩智能手机，她们每天所花的时间是男性的两倍。而且女性更喜欢玩Facebook，在该应用上耗费的时间比男性高上80%。
占用时间排在第二的你猜是谁？当然是买买买了。报告显示，印度人花在网购上的时间比娱乐还要多15%。
虽然智能手机可玩性更高，但印度85%的功能机用户都表示，下一台手机他们并不会选择智能手机，因为功能机不但坚固耐用，而且续航时间要长得多。大多数用户坚持使用功能机还是因为经济原因，不过报告也透露了一个奇怪的现象，那就是用功能机的用户话费普遍比智能机用户还高。
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