2018年QS世界大学排名

英国高等教育资讯和分析数据提供商QS发布了第14届QS世界大学排名，这份2018年QS世界大学排名共评估了965所全球范围的大学。

根据该排名，麻省理工学院（MIT）创纪录地第六次排名世界第一。中国、新加坡、俄罗斯和印度等地最佳的院校已经赶超部分英美院校排名前列。

清华稳居全球第25

在今年发布的榜单中，中国大陆又有两所的大学进入了世界前100名，使得中国大陆所拥有的前100名大学数量上升到6所。这两所大学分别是：浙江大学——前进23位，升至全球第87名；以及中国科技大学，上升7位，位列全球第97名。

中国已经成为拥有世界百强大学最多的亚洲国家。相比之下，日本和韩国分别拥有5所，新加坡拥有2所。事实上，世界上只有3个国家的百强大学数量多于中国：分别是澳大利亚（7所），英国（16所）和美国（31所）。

此外，中国大陆前9名的大学中有6所今年取得了排名提升； 39所上榜的中国大陆高校中，清华稳居全球第25，是中国排名最高的学府，超过了加州伯克利（27名）和东京大学（28名）。

北京大学全球38名，比去年提高一名。学术声誉全球第14，雇主声誉第12，中国第一。在学术声誉上，北大超过了康奈尔大学（20名），在雇主声誉上，北大超过了耶鲁（13名）。

复旦大学全球第40名，进步3名，超过墨尔本大学(41名)和布朗大学（53名）。上海交大全球62名，超过大阪大学（63名）和慕尼黑工业大学（64）。

中国63所高校上榜，其中，中国大陆39所（新增6所），中国香港7所，中国澳门1所，中国台湾16所（新增1所）。

6所新上榜，包括：北京外国语大学、上海外国语大学、中国农业大学、湖南大学、中南大学、重庆大学。

中国港澳台地区的状况如下：香港大学上升一位，全球第26位。香港科技大学上升6位，名列世界第30位。香港中文大学全球第46名，香港城市大学49名，香港理工大学95名。中国台湾地区排名最好的是台湾大学全球第75名。澳门大学全球515名。

中国大陆大学最突出的是全球雇主声誉

在33所去年新上榜的大学中，只有10所取得了进步。其中6所是中国大陆前十的大学。这显示出中国大陆能获得高额拨款的大学（尤其是去年参加 C9项目的大学）与其追随者的差距在进一步扩大。

中国大陆大学最突出的是体现人才培养的全球雇主声誉，最近5年提高显著。在今年的排名中，中国大陆大学在国际教职工和国际学位生上的进步最为明显。与去年相比，年增长分别为13%和3%。

尽管中国大陆的顶尖大学在其雇主评分上有所进步，他们在研究领域却裹足不前。南京大学新近成为了世界上最好的50所研究机构之一，只有2所中国的 C9院校——上海交通大学和南京大学——在其每教员引用得分上取得了进步。每教员引用是一项 QS 在评估大学研究质量上所采用的指标。

QS 研究主管本施沃特说，中国的顶尖大学继续取得长足进步，这得益于数年来的针对性的投资拨款以及学术机构和政府及业界间的合作。今年的榜单显示出这些对精心挑选的院校的持续投资继续取得了成效。尤其是，我们注意到这些顶尖大学的毕业生似乎正变得原来越受到雇主欢迎。

75,015名学者和40,455名雇主为2018年排名提供了研究意见。此次排名还分析了文献数据库Scopus / Elsevier中的12.3万篇论文和75.1m的引文，以衡量大学研究成果对排名的影响。

清华 vs 北大

下表比较了清华和北大在各项指标中的表现。每项的满分是100分。其显示出，北京大学是更为国际化的大学并享有盛誉，清华则在研究方面实力更强，并且为学生提供的师资支持更胜一筹。