猫眼大数据：2017年中国影院市场调查 北、上单影院票房名列前茅 爱运营 • 3小时前 • 数据分析资料 • 阅读 4 影院作为电影产业链的重要一环，中国影院的现状如何你知道吗？中国影院未来的成长趋势几何你了解吗？根据猫眼大数据的统计，江沪浙、广东地区贡献的票房名列前茅，票房都在20亿元以上，其中广东地区更是超过了39亿元。在10-20亿元票房梯队中（共计5个地区），上海、北京地区分别贡献了15亿以上的票房，并且这两地的单电影院票房均在600万元以上——北京800万，上海618万，分列全国一、二名。票房高低基本与影院数量呈正相关，广东地区1000家影院支撑起了39亿元的票房，江苏、浙江两地分别有影院数量667、579家；但是北京（197家）、上海（274家）则是靠着少量影院撑起高票房。另外，综合考虑常住人口、2017上半年票房数量、银幕数、GDP、人口流动等因素，预估未来票房大幅增长的地区集中在中西部。以下，enjoy： 自 36kr 推荐运营文章: 国际唱片业协会：2015年全球数字音乐报告 国家旅游局：2016上半年中国出境旅游者报告 群邑：我们身边的95后—媒介消费篇 印度依然有10亿人无网可上 2015年中国网络购物市场交易规模为3.8万亿元 同期增长36.2% 来来会&脉脉：2015年职场年轻人出境游方式调查报告 网贷之家：2015年8月网贷成交量达974亿元 国家旅游局：2015年Q2全国星级饭店平均房价为331.49元/间夜 平均出租率为54.61% VOLTAG：美国女性游戏玩家调查显示90%每月玩游戏 消除类最受欢迎 国家邮政局：2016年双11快递物流订单3.5亿件 同比增长59% 本文转载于猫眼大数据，本文观点不代表爱运营立场，转载请联系原出处。如内容、图片有任何版权问题，请联系爱运营处理。 中国影院市场调查 赞 (0) 打赏 微信扫一扫 爱运营 运营编辑 0 0 扫码分享到微信 推荐资讯2016年中国零售电商市场将达5.2万亿CTR：2016年上半年中国广告营销趋势Youtube最新流量数据知多少？2016年中国127家互联网家装公司盘点新加坡社会及家庭发展部：调查显示新加坡人离婚率有增加趋势国家统计局：2014年国民经济和社会发展统计公报高校近30%的大学生的听力受损遨游网：2015年度暑期中国游客行为报告信息服务商标准排名研究院：超四成网约车司机每天工作12小时以上掌握 5 个 Excel 常用小技巧，让你的工作效率翻一翻GWI：1/4的网民对购买PS4感兴趣美拍：短视频达人发展趋势报告AVL：2014年Android恶意代码发展报告互联网热门职位薪资对比新鲜出炉！上海运营者薪资最高关于故障树图的常用基本符号及其用法详解！2015年上半年度中国男性消费大数据传漾：2015年中国富媒体广告研究报告角川：2016年日本手游玩家中付费用户占比达到9% 发表评论 取消回复 电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注*昵称： *邮箱：