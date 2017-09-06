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猫眼大数据：2017年中国影院市场调查 北、上单影院票房名列前茅

爱运营 3小时前 数据分析资料 阅读 4
影院作为电影产业链的重要一环，中国影院的现状如何你知道吗？中国影院未来的成长趋势几何你了解吗？根据猫眼大数据的统计，江沪浙、广东地区贡献的票房名列前茅，票房都在20亿元以上，其中广东地区更是超过了39亿元。在10-20亿元票房梯队中（共计5个地区），上海、北京地区分别贡献了15亿以上的票房，并且这两地的单电影院票房均在600万元以上——北京800万，上海618万，分列全国一、二名。票房高低基本与影院数量呈正相关，广东地区1000家影院支撑起了39亿元的票房，江苏、浙江两地分别有影院数量667、579家；但是北京（197家）、上海（274家）则是靠着少量影院撑起高票房。另外，综合考虑常住人口、2017上半年票房数量、银幕数、GDP、人口流动等因素，预估未来票房大幅增长的地区集中在中西部。以下，enjoy：

 自 36kr

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