极光大数据：菜谱app行业研究报告

民以食为天。美食是一项中华民族数千年来不断探索的伟大事业。互联网时代的到来，也使得美食届的武林秘籍——《菜谱》以一种新的形式飞入寻常百姓家。而现在，更为方便的菜谱类app则成为越来越多的年轻人的美食宝典。从2004年第一家菜谱网站美食天下出现，到2011年第一款菜谱app——美食天下app的推出，再到其后三年间不下10款主流菜谱app陆续出现，菜谱app市场呈现了一个稳步发展的市场格局。现如今，这个拥有3300万用户的市场仍然处于从用户积累到探索盈利模式的过渡阶段。极光大数据发布《菜谱app行业研究报告》，以主流菜谱app的渗透率、忠诚度、日活及使用习惯等数据为基础，从年龄、地域、性别比例及兴趣爱好、安卓机型偏好等数据分析主流菜谱app的用户画像。

极光观点:

• 菜谱app整体市场渗透率为3.7%，用户规模超过3300万人

• 下厨房是当之无愧的菜谱app一姐，各项运营指标碾压竞品，处于绝对领先的位置

• 菜谱app用户以年轻女性为主，73.2%的用户为女性，70.8%不超过35岁

• 吃在广州，广东省菜谱app用户量打败全国33个省级行政区，占比全国第一

• 主流菜谱app中香哈菜谱男性用户比例35.3%居市场首位，成为“最man”菜谱app

一、行业趋势

菜谱app渗透率及用户规模变化

截至今年7月最后一周，菜谱app市场渗透率为3.7%，用户规模超过3300万人

• 极光大数据显示，菜谱app市场在过去一年无大幅变化，市场渗透率维持在3.5%左右，用户规模较去年同期上涨了4.6%

主流菜谱平台上线时间轴

主流菜谱平台从PC端时代开始积累用户

• 早年成立的主流菜谱平台完成了从PC时代到移动端时代的过渡，以最早涉足互联网菜谱领域的美食天下为例，2004年网站成立开始积累用户，随着2010年移动互联网的疾速发展，美食天下顺势而为，分别于2011年3月和2012年4月上线了美食天下app和菜谱精灵app，在移动端获得了良好的持续发展

主流菜谱平台融资概况

香哈菜谱：目前唯一一款经营菜谱起家并成功上市的菜谱app

• 主流菜谱平台融资情况集中在C轮之前

菜谱app产业链

菜谱app盈利模式：电商、广告、数据、线下课程

• 菜谱app通过前期的美食分享和厨艺交流使菜谱app走向社区化，完成了前期的用户积累，逐渐向盈利模式探索阶段过渡，目前主要有电商、广告、数据、线下课程等盈利模式

主流菜谱app Slogan

主流菜谱app Slogan：“生活”“美食”高频出现

• 在主流菜谱app slogan中，“生活” “美食”出现的频率较高，app品牌主擅长将菜谱app通过美食将用户对美好生活的希冀联系起来，几乎所有的美食app slogan都带有较强的温情色彩

二、竞品分析

7月菜谱app市场渗透率top10 app

下厨房：菜谱app一姐，以1.74%的渗透率遥遥领先

• 极光大数据显示，菜谱app的市场渗透率普遍不超过1%，在过去一年中，下厨房处于绝对的领先地位，市场渗透率始终保持在1%以上，平均每100台手机中就有超过1台手机安装了下厨房app

渗透率top10 app(日新增用户数量)

下厨房：唯一一款日新增用户量逾10万的菜谱app

• 极光大数据显示，市场渗透率top10的菜谱app日新增用户量普遍不超过5万，过去半年日均新增用户量最高的app分别是下厨房、豆果美食和美食杰，分别为11.0万、3.4万和2.0万

渗透率top10 app(30天留存率)

30天留存率top3 app：下厨房、好豆、豆果美食

• 通过观察极光大数据发现，平均每10个安装下厨房app的新用户中，有超过7个新用户在下载30天后仍保留了该app，好豆和豆果美食也有接近7个新用户选择继续使用

菜谱app市场渗透率top5 app(DAU)

下厨房平均DAU超过其余四款主流菜谱app的总和

• 极光大数据显示，下厨房以155.5万的平均DAU在菜谱app市场渗透率top5的应用中一马当先，豆果美食和香哈菜谱过去半年的平均DAU分别为50.6万和40.9万

菜谱app市场渗透率top5 app(用户使用习惯)

下厨房用户日均使用频次和使用时长最高

• 极光大数据显示，菜谱app市场渗透率top5 app日均使用频次均超过1次，日均使用时长都在10分钟以上

用户安装菜谱app数量分布

近九成菜谱类app的用户仅安装一款菜谱app

• 通过观察极光大数据发现，目前市场上的菜谱类app基本能满足目标用户的需求，89.1%的用户仅安装一款菜谱app，而不是同时安装几款竞品，从一定程度上也反映了菜谱类app同质化程度高

渗透率top10 app(app独占率)

2款菜谱app独占率超过八成：下厨房、香哈菜谱

• 极光大数据显示，下厨房用户忠诚度在市场渗透率top10的菜谱app中居于榜首， 87.5%的用户未安装竞品，其次是香哈菜谱和豆果美食

三、用户画像

菜谱app用户画像

菜谱app用户：35岁以内女性用户为主

• 极光大数据显示，73.2%的菜谱app用户为女性，70.8%的菜谱app用户不超过35岁，其中25岁以下用户占比40.9%，26-35岁用户占比29.9%

菜谱app用户画像

菜谱app用户：偏好OPPO旗下机型

• 菜谱app用户偏好度top3 app分别是下厨房、手机淘宝和支付宝，这三款应用在菜谱app用户中的渗透率至少比在全国网民中的渗透率高35%

菜谱app用户画像

一二线城市用户使用菜谱app的意愿更高

• 极光大数据显示，菜谱app的用户中，来自一二线城市和三线及以下城市的用户各占一半，其中一二线城市用户占比为47.3%，比全国网民占比高9.7%

菜谱app用户画像

广东省：打败全国33个省级行政区，每10个菜谱app用户就有超过1个用户来自这里

• 菜谱app用户量占比top3城市是上海、北京和深圳，来自这三个城市的用户占比分别是4.4%、4.3%和2.5%

下厨房用户画像

下厨房用户：“女儿国”，79.5%的用户是女性

• 最受下厨房用户喜爱的手机品牌是OPPO，在下厨房用户偏好度最高的top5安卓机型中有四款是OPPO旗下产品

下厨房用户画像

每100个下厨房用户就有超过12个来自广东

• 得益于广深两城的拉动，广东省用户占比以12.1%名列第一

豆果美食用户画像

豆果美食用户：“真·吃货”，最偏爱的app是美团，要DIY也要考察各家美食

• 在豆果美食用户中，72.7%的用户为女性，75.8%的用户不到30岁，其中20-24岁的用户占比35.4%

豆果美食用户画像

北京是豆果美食用户量占比最高的城市

• 江苏、河南、山东、河北四个邻近的省份均进入豆果美食用户量top5省份

香哈菜谱用户画像

香哈菜谱用户：“家庭煮夫”根据地，35.3%的用户是男性

• 极光大数据显示，在香哈菜谱用户中，93.9%的用户不到35岁，其中87.8%的用户对音乐感兴趣

香哈菜谱用户画像

香哈菜谱用户城市等级分布接近全国网民分布情况

• 香哈菜谱的四川用户量占比排名全国第五

报告说明

1. 数据来源

极光大数据，源于极光云服务平台的行业数据采集及极光iAPP平台针对各类移动应用的长期监测，并结合大样本算法开展的数据挖掘和统计分析

2. 数据周期

报告整体时间段：2016年7月-2017年7月

具体数据指标请参考各页标注

3. 数据指标说明

菜谱app包括下厨房、豆果美食、香哈菜谱等90余款应用

4. 报告其他说明

极光数据研究院后续将利用自身的大数据能力，对各领域进行更详尽的分析解读和商业洞察，敬请期待

关于极光

极光（www.jiguang.cn）是中国领先的移动大数据服务商。其团队核心成员来自腾讯、摩根士丹利、豆瓣、Teradata和中国移动等公司。公司自2011年成立以来专注于为app开发者提供稳定高效的消息推送、统计分析、即时通讯、短信和社会化分享组件等开发者服务。至今我们已经服务了超过50万款移动应用，累计覆盖超过80亿个移动终端，月独立活跃设备超过7亿，产品覆盖了中国国内90%以上的移动终端。基于积累的海量数据，我们拓展了在大数据领域的产品，包括极光效果通和极光数据服务。极光致力于为各行各业节约开发成本，提高运营效率，优化业务决策。