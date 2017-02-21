脉脉职业数据报告之行业竞争最激烈岗位前五

日前，脉脉 数据 研究院 统计 分析了2017年1月的站内相关数据，发布了职业数据报告及各行业竞争最激烈岗位前5数据。其中，得出了一些有趣结论：

在IT 互联网 行业，设计岗位作为竞争 压力 最大的岗位，淘汰率高达143：1，高居全国之首。脉脉数据研究院分析认为，如此高淘汰率与之前全国高校在艺术设计等领域的扩招呈现出强相关性，相关专业毕业生供应充足。

另外，整个IT互联网行业的淘汰率也冠绝各行业之首，既反映了行业在过去三年如火如荼的发展趋势，也表明随着IT互联网行业在并购导致行业集中度的上升的情况下，就业压力陡然增大。

值得注意的是，北京地区作为IT互联网行业最发达区域的同时，相关岗位竞争压力也是冠绝全国，也一定程度上反映出IT互联网行业的区域集中度提升。

在 金融 行业，脉脉职业数据报告显示，北京作为全国金融中心，在吸纳了全国最多的金融就业人口的同时，也反映出随着金融 人才 供应的增加，就业竞争压力加剧。

尤其是在过去5年，随着互联网 创业 潮在全国的兴起，国内风 投资 本雨后春笋般破土而出，但由于风投在国内发展的 时间 较短，就业吸纳力度不高，导致风投、投行成为金融行业就业竞争压力最大的岗位。

在服务业中，与普通白领比，从事传统服务业的岗位竞争形式急剧下降， 诸如安保、厨师、领班、机电维修、家政保洁等传统服务业岗位的平均竞争大约在5：1左右，大大低于在互联网、金融行业等领域的15：1，甚至35：1的平均水平。

脉脉数据研究院分析认为，服务业的岗位竞争形式反映出随着中国人口红利结束，人力成本上升，以劳动密集型行业为主的传统服务行业“用工荒”。

在机械重工行业，东三省、山西省等人才竞争加剧，反映出这些传统重工业基地及煤炭加工基地，在这两年国企改革和去产能的大背景下， 企业 经济效益下滑，传导衍生至行业内岗位竞争压力加剧。

以下为各行业竞争最激烈岗位前5（简图）：