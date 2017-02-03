“我的用户原来是这样的”——用户行为分析

如果问“互联网最热的关键词是什么？”，我会回答“用户”。

如果问“互联网最热的关键词是什么？”，我会回答“用户”。

以用户为中心的设计（UCD）一直是互联网产品的首要设计原则。可以说，用户研究是产品设计的第一步，用户数据是互联网研究梦寐以求的宝库。

了解用户的最有利武器

用户研究方法主要包括调查问卷、用户访谈、可用性测试和用户行为分析等，而以大量数据为支撑的用户行为分析尤为重要。

用户研究方法

遗憾可供我们学习用户行为分析的文章资料并不多，本文总结作者实际工作经验对之作浅析。

什么是用户行为分析

那么，先来回答几个问题：

1、分析的用户行为数据有哪些维度？

行为数据，应对应用户实际使用的行为路径。在知乎上曾看过一个比较赞同的回答@忽如远行客，在此做总结如下图。

数据分析 用户行为

2、有哪些用户行为分析工具？

3、是否还有别的方法也可分析用户行为？

如果条件允许，眼动实验、可用性测试、点击热图都能很好辅助分析用户的行为。另外值得说明的是，网站分析工具提供的用户属性分析（地点、年龄、性别等）可有效帮助构建用户模型。

实际工作中，我这样分析用户

我曾经运营过电商网站，各类网站中电商网站尤为注重用户行为分析，尽管个体用户使用网站的行为复杂而随性，但能抓住整体或典型的行为特征，便是掌握转化用户价值的好开始。

下面重点强调几个分析的重要步骤：

（1）关键指标

再好的软件都需要我们对想要的数据进行梳理，更多时候我们还需要埋入前端代码以得到用户行为事件的数据。比如下图我们可以分析用户的页面偏好。

页面用户数据对比

（2）漏斗模型

用户从网站到达页至目的页的行为过程中，每一步都会发生流失和转化。漏斗模型适用于网站中某些关键路径转化率的分析，以确定整个流程的设计是否合理。

简单的漏斗模型

（3）页面访问路径

当拥有充分的数据，你最希望的是模拟出用户的页面访问路径。简单示意图如下。

用户页面访问路径示意图

最后，推荐几本书

《赢在用户：Web人物角色创建和应用实践指南》、《谁说菜鸟不会数据分析》、《流量的秘密：Google Analytics网站分析与优化技巧》

相信当我们学习好用户研究、应用好用户行为分析，哪天可能就会感叹：“原来我的用户是这样的”。

作者：NetInSight