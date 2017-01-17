女性控制世界30%的财富

波士顿咨询公司日前发布的年度财富报告称，女性控制着世界30%的私人财富。这是该公司6年以来首度公布女性掌握财富的状况。 据阿根廷《号角报》1月11日报道，这项调查针对的是私募股权资产达10万美元（1美元约合6.89元人民币——本网注）以上的女性展开的。调查表明，这些女性中44%的人完全靠自己致富，也就是说，她们都是女企业家或受雇于某家企业，以完全独立的方式创造财富；27%的人财富来自继承，15%的人财富来自配偶，还有9%的人通过离婚分得财产。

波士顿咨询公司合伙人安娜·扎克热夫斯基指出，随着自力更生的女性比例越来越高，两性间收入的差距正在日益缩小。研究针对的女性群体掌握的私人财富总量目前在39.6万亿美元左右。

波士顿咨询公司上一份有关女性掌握私人财富状况的报告要追溯到2010年，当时的研究依据的是2009年的数据。6年来，全球女性掌握财富的总量增加了3%。2010年，在世界经济衰退的背景下，女性控制着27%的私人财富，总量约为20万亿美元。

《福布斯》杂志也认清了越来越多女性靠自己坐拥金山的现实，并于去年6月发布了第二份自力更生女富豪的名单。60位财富在2.5亿至49亿美元的女性上榜，总净资产达到530亿美元。

研究还表明，亚太地区女性的财富增幅达11%，高于其其他任何地区。紧随其后的是拉美、中东和非洲。

此外，在私人银行管理的资产中有22%掌握在女性手中，这一数字预计每年将增加7%，到2020年将达到历史最高水平。