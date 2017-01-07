蜜曰科技在官方微博发布了《少女与玩具のXX报告》（以下简称报告），通过移动大数据平台为女性的健康愉悦管理领域提供全面的科学依据报告。本报告从地域、年龄、喜好、用户身体数据等多方位解读中国女性的性生活状况。

《报告》的全部数据来自于近十五万女性用户的使用习惯，以及上千份问卷调查结果。在接受调查的用户中，有38%是90、95后用户——这个几年前还代表着“叛逆”一代的群体，如今已经成为了这个社会的中坚力量。而她们的行为，也显示着整个社会对性的态度变得越来越宽容，人们也越来越懂得尊重和正视女性的愉悦。

《报告》指出，一个女生到达高潮的平均时长——5.9分钟（小怪兽通过用户的平均使用时长）。但是在生活中很多男生都喜欢标榜自己的“时长”，认为滚床单的需要二十分钟到四十分钟。但是女生们却说，每次只要五到十分钟就足够了。

《报告》显示，女孩每月使用玩具的平均时长为70分钟。这70分钟不仅会发生在晚上，在每天下午，同样也会有一个小的“高峰期”。很多女生甚至还会将玩具带到教室、公司和汽车上。

《报告》显示，从2016年6月到12月，怪兽女孩们创造震动波形107805次，共收获高潮237113次。情侣间使用小怪兽的比例达到了58%，有23444对异地情侣60001次跨时空连接。

但是，《报告》中也传递了一些不那么乐观的消息：根据小怪兽监测，女性用户的盆底肌平均紧致度还处于较低的范围。研究表明，盆底肌的锻炼，除了能够提升双方的性快感，还能预防阴道脱垂、尿失禁等问题。然而，国内女孩真正能够坚持凯进行格尔锻炼的却仅有17%。对于年轻女孩来说，还需要对自己的健康有进一步的认知。

小怪兽作为智能情趣玩具，不仅是带来身体的愉悦，还能让女生了解和认知自身生理健康状况，同时也致力于为女性创造价值。据悉，蜜曰计划将来成立女性健康愉悦数据研究院，联合相关研究机构、医疗单位、生殖协会、先关企业等多个关联环节，集各家之所长，通力打造一个美好、和谐的女性愉悦健康生态圈，让大数据来源于女性，服务于女性。

自 36kr







本文固定链接: http://www.iyunying.org/seo/dataanalysis/91525.html

转载请注明: 爱运营 2017年01月07日 于 网站运营 发表