数据科学家的15项原则

1、不要用数据说谎或吹牛: 对经验性证据要诚实坦率。最重要的是不要用数据自欺欺人。

2、建立永久工具并分享给他人: 花费一些日常工作时间去建立一些能使自己和他人生活变得轻松的工具（译者补充：我为人人，人人为我）。我们可是该死的人类，我们应该是工具的制造者！

3、不断自我教育: 看在佛祖的份上，你可是个科学家哦。去阅读研究生水平的核心数学和统计方法教材吧，永远不要安逸于你在走廊里从同事那得到的对某个方法的拙劣解释，学习基本原理可以让你玩出花样来。阅读最近的论文，参加研讨会，发表和评论论文。对此没有捷径。

4、提高你的技能: 学好一种语言，这样你才能被称为行家里手。其他语言也要学到能与别人沟通。不要忘记，SQL和英语很象，这个星球上每个白痴都能说，但你只有真正掌握它才可以写出优美的诗篇。学习一种编译性语言、一种解释性语言，和R语言。或者只需要学习R！它是丑陋的，但它会给你一个优势。搞透Matlab，你已经不再是没毕业的学生了。学习Unix，即使你平时使用Windows，学习sed和grep等所有那些东西，你可以用bash和powershell做些奇妙的事情。如果你愿意，也学学Hadoop，但要知道它是一个蹩脚的系统。

5、明白数据科学家有个生存意义 “踢人们屁股并让他们震惊”: 每天做一件与此相关的事。（译者注：kick ass在一般情况下指“很厉害；很拽”，但对于数据科学家来说，通常是用数据来揭示人们错误或具有危险性的行为，以此引起关注，所以用本意“踢屁股”反而比较合适）

6、通过向别人展示工作来经常挑战自我：不要害怕一些恶棍会批评你的工作，粉碎他们。如果你想害怕蟑螂的话，那你就不要走路了!

7、不要吝惜知识，也不要害怕问问题: 有些人对他们的知识缺乏信心，不去分享它，原谅他们，但不要成为他们中的一个。

8、先开发出一些思路，然后听取别人的看法，利用他们关于这一领域所知道的知识，但不要让你自己被其束缚: 如果他们真牛到可以用他们所知道的来解决问题，他们就不会来找你要解决方案了。

9、出去和人们在一起，与之交谈，互通有无，他山之石可以攻玉。

10、为你温和的代码建立个令人印象深刻和交互性强的用户界面: 代码是我们的语言（译者注：但不是用户的，所以……），让你的代码通过好的UI来闪耀光辉吧。

11、有效使用可视化技术，避免难以理解的图形: 可视化的唯一用途是使数据易于理解而非令人困惑。

12、学习新技术，努力理解经典技术的原理。

13、多揽多做: 这就是天才工作的方式。不要害怕提出创造性的想法。你听说过“低调说话，高调做事”？不要觉得这很华丽，这其实是无能鼠辈工作的方式，不要成为他们中的一个。

14、保持创造力和关注: 你可以通过创造力和关注取得成功（咖啡因对这个有点帮助，但别过头儿）。

15、积极起来，努力工作。如果有人想阻止你，只管碾碎他们。

来自：openresearch

译者：machogyb, 赵亮-碧海情天, lwei







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