2016年度词条被编辑次数排行榜 “死亡”高居榜首

本届美国总统竞选让维基百科的编辑们忙得焦头烂额，但有趣的是，2016 年“被编辑次数最多的页面”竟然与此无关。 周三的时候，维基百科发布了《2016 年度被编辑次数最多的页面》榜单。可以预见的是，无论在网络和现实生活中，热闹的大选还是为榜单前十贡献了多个名次，然而争议不断的共和党竞选人 唐纳德·特朗普 只是排上了第 2 位（8933 次修改），民主党竞选人“希拉里·克林顿的竞选支持者名单”排名第 3（6527 次修改）。

2016 年度被编辑最多的维基百科词条为“死亡”（18230 次修改）。

排名第 4 的“美国总统选举”词条被修改了 6162 次；排名第 5 的“共和党初选”词条被编辑了 5715 次。

排名第 6 的“奥兰多夜总会枪击案”词条被修改了 5540 次；排名第 7 到 10 位的分别是“Bailando 2015”、“特朗普竞选支持者名单”、“体育”、以及“韩国音乐”。