凯度：2016年中国快消品电商市场研究

中国是全球最大的电子商务市场，2015年，中国电商销售额增长超过30%到达5980亿美元，其中59%来自B2C渠道。尽管大多数快消品在电商平台的体量仍然不大，但发展十分迅速，是电子商务下一波增长的驱动品类。

市场咨询机构凯度(Kanter Retail)今年对超过200个快消品牌商进行了调研，让我们看看他们有什么有趣的发现。

消费者喜欢在网上买哪些品类的快消品?

母婴品类是线上最成熟的品类，体量最大，增速接近全品类平均水平。

食品饮料、个人护理、家庭清洁、彩妆、酒类和营养保健品表现出超过线上渠道平均增速的增长，是极具潜力的新兴品类。

不同电商平台有什么拳头产品?

在B2C渠道中，天猫和京东的地位难以动摇。

天猫的品类重点仍然集中在服装和家居、家装用品。在快速消费品领域，由于天猫超市发展良好，天猫在彩妆、纸品、家庭清洁、宠物用品等品类中增长迅速。

京东的强项一直是数码产品和家用电器。今年，酒类、食品饮料、彩妆和个人护理在京东上呈现出较好的扩张态势。

哪些品类在电商渠道中最集中?哪些品类的竞争最为激烈？

包括洗衣液、柔顺剂和洗衣粉在内的洗涤用品在2016年获得近100%的增长。同时，这也是品牌最为集中的品类，连续两年排名前十的洗衣液品牌占洗衣液B2C渠道销售总量的85%。威莱在B2C电商渠道表现出色，旗下威露士、卫新和妈妈壹选均进入销售榜前十位。

同样集中的还有尿布品牌，自去年开始销售额前五名品牌就没有发生变化。前十名品牌本年度共占据尿布B2C渠道销售额84%的份额，远远超过其他品类。

在另一端，零食市场的品牌十分分散，2016年市场占比最大的三只松鼠也仅有11.8%的份额，连续两年蝉联销售额前十名的品牌占据了零食品类的29%。值得一提的是，起源于电商的淘品牌仍然保持增长，对传统品牌产生了明显压

快消品牌商为什么要发展电商渠道?

寻求额外的销售增长仍然是促使制造商开拓电商渠道最重要的原因。零售商们在线下渠道面临困境，已经不是一个秘密。从线下转向线上来寻求额外的销售增长，是行业内最显著的趋势。

此外，电子商务在建立品牌形象、品牌沟通、扩大品牌影响力方面也扮演了重要的角色，尤其是在现代通路发展滞后的低线城市中。

制造商们认为，通过电商可以与消费者更直接、更紧密地交流，并且交流方式更具创新性。在2016年，快消制造商频繁通过各种新媒体发布了创意十足的市场营销活动，比如直播。

不过，面对激烈的竞争，尤其是各电商各品类的价格战，大多数快消品牌商并不十分满意电商的利润情况。

品牌商最看重电商平台的哪些素质?

今年，电商整体销售规模和利润的增长是制造商最重视的因素。制造商在与电商的合作过程中也更为关注其是否有清晰的战略。

电子商务发展至今，物流配送能力和供应链管理能力已成为制造商对合作电商的基本能力要求。目前，由于制造商对电商的关注重点从基础服务能力逐渐转向综合营销服务能力，导致物流和配送能力、供应链管理能力两个选项排名略有下降。

说了那么多，品牌商最喜欢的电商是哪家?

综合考虑商业实力、战略实力、运用实力、市场营销实力以及组织架构和能力建设五个因素，京东和天猫并无意外地成为了快消品牌们心目中电商平台的典范。

此外，品牌商们对唯品会、小红书、顺丰优选和蜜芽宝贝在未来的发展潜力表现出了格外关注。

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转载请注明: 爱运营 2016年12月23日 于 网站运营 发表