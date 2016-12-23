2016年中国女性网民研究报告

全面解读了3.28亿“白骨精”与“白素贞”的用户行为、兴趣偏好和消费特征，从“两次转型”、“四大兴趣”、“两大姿态”勾勒出当下女性的鲜活内心场景。

CNNIC数据显示女性网民规模：3.34亿

• 超过93%的女性网民分布在“胡焕庸线”右侧。

• 26-35岁的职场丽人，集中在经济发达的一线城市和广东、山东、江苏等地，分布在胡焕庸线的右侧。

第一次转型

19岁至25岁是女性人生中第一次转型。短短几年，经历从“学生妹”到“职场新人”的蜕变，以及恋爱、结婚甚至怀孕等多个重要阶段。

第二次转型

“妈妈”是女性最重要的社会角色

育龄范围内的女性网民对母婴类APP的兴趣高，而35岁及以上女性对教育类APP的兴趣高。可以预见，“妈妈”这一重要角色将影响女性生活至少20年。

颜值最高时期女性最“爱美”

• 据【友盟+】统计，使用美业APP的女性用户中，49.9%为19至25岁、21.7%为26至30岁，两者同属女性青春和颜值的鼎盛时期；

• 另外，未婚女性对美业APP的关注>已婚女性，已育女性对美业APP的关注>已婚未育的女性。

年轻、顾家的“剁手党”

过去一年内，网购消费金额>1万元的女性网民中，26至30岁占比最高（33.1%），成为“剁手”高发人群；而“妈妈族”是“剁手党”的主流群体。

新时代的女性：“白骨精”

• “白骨精”是“白领+骨干+精英”的简称。

• 【友盟+】将“白骨精”的定义延伸有一定的资产和经济能力，有自己的个性和主张，并能付诸行动的新时代的女性。

贤妻良母+勤俭持家：“白素贞”

• 【友盟+】将“白素贞”定义为“已婚、有孩且孩子处于受教育阶段的女性网民”，该群体主要在31至50岁，其中31至35岁超过50%。







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转载请注明: 爱运营 2016年12月23日 于 网站运营 发表