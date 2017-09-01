2017百度婚庆行业报告：有关海外婚礼的检索量同比上涨249.53%

前言：人生在加戏，造梦有生意

“仪式是什么？”小王子问。

“它就是使某一天与其他日子不同，使某一时刻与其他时刻不同。”狐狸说。

——[法] 安东尼·德·圣-埃克苏佩里《小王子》

人生之初的满月喜酒，百年之后的追悼凭吊；

求学伊始的开学典礼，青春散场的毕业旅行；

辞旧迎新的除夕花火，端午重阳的艾草茱萸。

没错，戏精不会缺席任何一场通告。

五千年礼仪之邦，繁文缛节浩浩汤汤，或安民劝德，或功利祈天，如今都已褪去原意，各类仪典更多地成为人们生活中的幸福调味剂。在这些传统的仪典时刻中，以春节为公共庆典更多地表现出假期属性，烟花爆竹销量逐年下降，春晚则从节庆主角退居为宴席背景，鱼肉之外，读书、旅行等形式都成为人们欢度假期的选择，而以结婚为代表的私人庆典也在显露出一些新的特征：

婚庆行业的新，新在商家面对的已经不是初代目备婚男女，而是一群更有色彩的年轻人。百度积累了亿万备婚消费者的检索、浏览和购买数据，希望通过这些数据找到年轻人所关注的新趋势、新行为、新观点，帮助商家打开新的思考角度，甄别TA们的甜蜜小心思。

人生不易，好在有队友同舟共济，下面我们一起看看结个婚应该如何优雅地加戏，戏里戏外都有什么样的生意。

个性主张：Happy Ending有多种模样

先来个刺激的洞察。

这厢甜蜜筹备，那厢放飞自我。类似“不办婚礼旅行结婚”、“结婚不想办婚礼”、“结婚不办酒席可以吗”等具有不办婚礼意图的检索已经出现并且检索量呈上升趋势。百度数据统计，2017年上半年不办婚礼相关检索量同比上涨17.24%，TA们可能认为婚礼不过是一场仪式而已，而真正的生活从来不是这些。

奇葩说也曾热辩《婚礼真的有必要吗》，我们面对的可能是最多元化的一帮年轻人、一群消费者。当然，对于世界的大多数，婚礼该办还得办。

TA们的婚礼可能是青青草地，也可能是星级酒店，可能西式的拖尾婚纱，也可能是中式的凤冠霞帔。关于婚礼形式的选择，56.36%的人追求创意，34.82%的新青年老干部点名要中式婚礼。余生TA们可以请彼此指教，但创意婚礼就只能求商户指教了。有关创意婚礼的检索中，57.02%的用户既想要自己的婚礼大不同，却又没有明确的创意指向，婚庆钻石商户老司机们，请带带这些年轻人。

此外，有关海外婚礼的检索量同比上涨249.53%，小伙子这是要人肉翻墙，手动屏蔽七大姑八大姨？没错，已经开始有这种操作了。

不止于婚礼，求婚可能也是一场戏，有关求婚策划的检索量同比上涨25.41%。一场一生一世一双人的提案，一个创意策划的好生意。

爱情始于一颗糖，婚姻始于民政局。看过无数百年好合照，一直纳闷如何才能拍出这么精致的郎才女貌，“创意结婚证照”的检索量占结婚证整体流量的12.90%，官宣狗粮，必PO精品。

三张二寸照片戏份不少，几亿像素的婚纱照更是赛高。人来人往，边走边爱，一面旅行一面拍的“旅拍”关注量同比上涨14.91%，啾咪~

旅拍目的地的选择上，我们发现了7.28%的国外拍少数派，同比增长41.94%。多数人关注的国内旅拍目的地，“东方夏威夷”三亚首当其冲，占据半壁江山，其次为26.51%的云南，然后依次为北京、广西、福建、山东和上海，值得一提的是上海和福建的蹿红，分别同比增长255.94%和108.33%。

大牌影楼有它的好，摄影工作室也有别样浪漫，在小而美的工作室拍不一样的婚纱照也成为了一种选择。有关结婚照工作室的检索量同比上涨104.42%，每个城市的大街小巷，都有属于这里的爱情故事。

智慧备婚：不劳民不伤财是存在的

谈钱伤感情，谈结婚伤钱，办婚礼伤身。

一份《中国普通结婚流程》在网络上热传，这份论文式的结婚说明书，详细列举了200多个事项，每时每分都有任务，武装到牙齿的备婚岁月，甜蜜也疲惫。同样，结婚作为一笔重大开销也曾让一位新郎官有失风度，因为新娘不给彩礼还索要8800元下车钱震怒，暴打新娘，全网瞩目。

结婚可能是多数人一生中涉及最多细项的项目执行，老司机们路子野，化繁为简有妙招，精明的不像是第一次结婚。他们关注的一站式结婚服务，相关检索量同比上涨343.47%。

今天首付弹个车，明天分期装个房，有着独特消费观的年轻人，已成为消费金融的主要客户群体。一次盛宴，分期付款，有关结婚分期的检索量同比上涨35.66%，新生家庭有新的消费观。

明星效应：黄教主的诱惑

以Angelababy和黄晓明为代表的明星婚礼，曾让半个娱乐圈为之躁动，让吃瓜群众强势围观，第1962次选择相信爱情。

迷妹关注明星婚礼，不只看他的狂狷邪魅。明星同款婚礼服务和用品也在吸粉，其中同款钻戒、婚纱照最受瞩目，分别占比44.82%、43.19%，其次为婚纱和伴手礼，分别占比8.00%、2.49%。

热闹的背后，结婚产业亦在狂欢，关注黄教主婚礼同款的用户，多半自己好事将近。检索过明星婚礼和婚纱照的用户，常常也先后检索过婚礼策划、婚纱摄影等婚庆服务，正在为自己结婚的事出谋划策；检索过明星婚礼用品（多为明星婚戒）的用户中，高达52.53%的用户正在搜寻自己心仪的婚戒品牌或产品，准备迎接人生中的幸福时刻。

私人定制：爱的独裁经济

唯有专属的爱，才是人生最美的纪念。爱要专属，婚纱要定制，伴手礼要独树一帜，有关定制化婚庆商品的检索量，同比上涨180.31%。

其中，定制珠宝增速迅猛，同比上涨599.55%。春风十里扬州路，日子要往好里过，婚戒要往潮里做。

颜值经济：好看即是正义

你长的好看，说什么都对。

在这个颜值当道的世界，不管你本身够不够美，做新娘和新郎时都一定要美。

在选择婚纱照的时候，消费者读图千张，寻找最美。百度数据统计，消费者在寻找心水婚纱照风格时，最爱韩式、古装和欧美风。我们还发现，wuli中式婚纱照风格关注度同比增长69.58%，哎呦，不错哦。

多种风格挑花了眼，慢慢选这样会比较快。读图时代，消费者偏爱从图片中发现多彩世界，百度婚纱摄影流量中68.00%来自百度图片。

结语：搭仪式感的桥，造每一个可爱的梦

海明威老师曾教导我们说“假如你有幸年轻时在巴黎生活过，那么你此后一生中不论去到哪里她都与你同在，因为巴黎是一席流动的盛宴。”婚礼作为一场私人盛宴，对于多数人而言是一生美好的回忆，是抵御漫长生活的铠甲。

在那场关于婚礼的辩论中，《奇葩说》的一个选手说“婚礼是一种仪式，这种梦幻的仪式可以带来浪漫，婚礼就是爱情的迪士尼。”婚礼是浪漫梦幻的，是充满仪式感的。

对于婚庆这门生意，我们对商家的建议可以概括为下面这句话：

搭仪式感的桥，造每一个可爱的梦。

造梦亦有道，我们总结出以下婚庆行业营销模型，助婚庆商家精准甄别消费者，开启浪漫背后的新商业“算计”。