艺龙：2017年国庆出游趋势报告

今年中秋国庆假期撞档，将连续放假8天。近日，艺龙基于近2亿平台用户及微信钱包—酒店入口数据联合腾讯社交洞察发布《2017国庆出游趋势报告》。从出行人群、“未堵先知”的行程规划、热门景区错峰游、一房难求的酒店榜单多维度预测十一出行盛况。

国内游：出行高峰提前至30日16时，西湖人数有可能超过最大承载量。

今年双节撞档，国内游热度明显超过去年同期，随着节日的临近，预计增速将持续上扬。从艺龙交通数据来看，全国各大机场出行高峰提前至30日16时，其中首都国际机场、上海虹桥机场、广州白云国际机场为国庆期间客流量top3机场。

据国家旅游局发布的信息显示，2016年“十一”黄金周，全国共接待游客5.93亿人次，同比增长12.8%。而今年上半年，国内旅游人数的增长已达13.5%，预计今年十一国内游将达6.5亿人次，超600万人出境游，今年国庆将有7.1亿人出行，创历史新高。从热门景区来看，截止目前，最热门的前5名景区是：西湖、长城、故宫、上海迪士尼、长隆旅游景区。杭州西湖为今年最热门景区，很有可能超过最大承载量。

从热门目的地来看，相比北上广等一线城市，今年热门目的地明显有向二线及沿海城市下沉趋势。目前涨幅前10名的目的地是：宁波、珠海、无锡、南昌、黄山、哈尔滨、乌镇、北海、舟山、阳朔。前十城市中只有哈尔滨一座北方城市，究其原因，一方面，整体来看，南方的出游意愿高于北方，不少用户趁着十一拜访亲戚同时周边游；另一方面，南方旅游资源比北方丰富，基础设施更为完善，吸引全国游客前往。另外值得注意的是，受“一带一路”带动，甘肃、新疆、内蒙古等西部线路人气高涨，几省城市酒店订单增速明显。

出境游：汇率成出游关键点，香港出游性价比最高

国庆出境游，对于国人最大的惊喜莫过于人民币走强，人民币对美元上调至6.5370，为2016年5月以来最高。人民币升值哪些出境游目的地最划算？国庆去马来西亚、埃及、日本、英国、越南、菲律宾、美国、中国香港出游都是不错的选择。出境游和买买买可以节省1/8甚至更高的费用。人民币对港币升值了将近5%，香港再成购物天堂，自2015年来，首次冲进出境游前十。加之新一代iPhone刚刚发布，预计不少国人趁着国庆去香港血拼。购买奢侈品、服装、化妆品、电子产品将能够节省数百甚至千元。汇率已成出游关键参考点。

有升就有降，相比以往泰国游的火爆，今年出境游泰国降温明显。游客向东南亚其他国家及欧美长线游地区扩散。加之今年双节撞档有8天假期，不少用户采用年假+国庆拼假模式，最长可休20天。目前出境游增速最高的前10名的国家是：美国、新加坡、澳大利亚、加拿大、意大利、西班牙、捷克、奥地利、新西兰、柬埔寨。从目前数据来看，欧洲各国和澳大利亚、新西兰等长线目的地有可能成为今年黑马。

从酒店预订来看，54%的出境游用户选择预订1300元以上一晚的酒店，价格较平时上涨15%。在酒店设施选择上：机场接送、健身设施、服务水平是用户考虑的主要因素。36%的用户选择6天以上的预订间夜。综合以上数据来看，出境游主要以深度体验游为主，对目的地、酒店舒适度要求较高。从酒店品牌来看，凯悦、凯宾斯基、半岛、索菲特、W酒店、铂尔曼都是用户青睐信任的品牌。

出行人群：涌入新鲜力量，爱玩乐也注重个人提升

基于腾讯海量数据，腾讯社交洞察发现，随着90后成为新生代消费主力，消费行为朝着多元化、精细化方向发展。从性别来看，女性在出游中的决策力和消费力强，在2016年国庆时通过微信钱包—酒店渠道下单的女性占比只有35%，今年已涨至51%。从年龄上来看，90后占比超过60%，90后是出行人群主力，出游需求旺盛；从出行人群来看，职场新人和95后大学生群体涌入国庆黄金周出游大军，成今年出游新生力量；从出行特点来看，结伴出游需求强势，家庭出游、新婚人群、情侣人群比较活跃，是出游主力人群。

从旅游类型来看，随着90后逐渐成为出行主力，观光游转变为深度体验游。他们是生活中的斜杠青年，爱旅行同时注重个人能力的提升，对旅行中的某项技能颇有研究。腾讯社交洞察数据显示，爱旅行的用户同时对摄影摄像、极限运动/户外运动、期货理财、主题旅游等领域关注度较高。旅行不再是简单解压的方式而同时成为增加个人阅历、需要专业技巧的生活体验。

综合艺龙大数据研究中心及腾讯社交洞察数据来看，今年国庆出游呈现多元化的趋势，深度体验游以及度假的消费理念正在加速普及，全民旅游将是大势所趋，部分用户已进入专家型精细旅游时代。这对旅游行业的产品及服务要求更为严苛，OTA面临的问题不再是早期提供产品、满足用户出游需求层面，已上升至全方位提升用户体验，增强场景化消费的考验。