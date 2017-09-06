面对新款 iPhone，数据告诉你哪些安卓用户在心猿意马

两天前看到路透社的消息说「iPhone 8的热度比起iPhone 6首发时的热议度相去甚远」，结果马上就打脸了，发布会当天，关键词 “iPhone” 的微博热度攀升到一年来的最高峰。

头条指数也显示今年发布会当日 “iPhone” 热度达到去年发布会的 3 倍。

实际上今年的 iPhone 引起的热度至少是 3 年以来最火爆的。

是谁贡献了最多的社交媒体声量呢？我们发现与今年发布会有关的微博评论主要来自 1995 年前后出生的少年们，有意思的是整体上男性比女性年龄大，令人想起那句「男人从未长大，只是玩具越来越贵」——至少后半句是真的。

在这些微博评论中，只看手机用户的话，有 72.4% 来自 iPhone，毕竟是果粉春晚。

但相比去年，iPhone 用户占比下降了，说明今年的发布会引发了更多非 iPhone 用户的围观和讨论。

那么今年这「其他」的 27.6% 是谁家的孩子呢？单独把他们拆分出来如下：

瞅一眼别家的发布会，不代表马上就会离家出走，不过作为厂商摸清楚自家用户的心思还是很重要的。利用关键词匹配，我们把微博评论内容划分为颜值、功能和价格三种话题，以下一一分解。

价格

最在意价格的是 OPPO 和 vivo 机主，但总的来说就是「有钱也不买」：

最不关心新 iPhone 价格的是三星用户（三星用户：我为什么要关心？？？）；苹果自家用户也不太 care，也许早已习惯了在每年看苹果春晚前攒够钱吧。

颜值

对新款 iPhone X 的异形外观，最在意的是苹果老用户，毕竟自家孩子偷偷整了容回来最揪心的还是亲妈，虽然看评论感觉是后妈：

在非苹果用户中，最看脸的是 OPPO，不怎么看脸的是魅族、华为、小米三兄弟。

功能

新功能方面，无线充电解决了苹果充电线动不动就断的痛点，Face ID 解锁更是挑起了各路段子手的想象力。没想到，对新功能的关心程度，三星用户居然超过苹果自家用户，这是什么原理？看看三星用户怎么说：

原来这些黑科技三星用户早就用上了，可惜孤陋寡闻的人太多，这次自然有义务出来科普一下。与之相反的是，OPPO 和 vivo 用户对新功能没有什么兴趣。

小结

OPPO 和 vivo 用户对价格敏感且注重颜值，面对价格过高而外形非主流的 iPhone X ，短期内或许不会轻易转移阵营。

小米、华为和魅族用户注重实用，乐意参与关于 iPhone 功能的讨论，不过新款 iPhone 的价格很可能满足不了这部分用户对性价比的诉求。

三星用户则对价格较不敏感，对新功能有追求，因此如果新款 iPhone 发售后能保持良好的口碑，应当能对三星用户产生有效的吸引。

总之，新款 iPhone 通过这次发布会不仅获得了近年少有的舆论关注度，还扩大了在安卓用户群体中的影响。至于在产品发售之后舆论评价如何变化、行业格局怎样变动，我们将继续关注。

文： @怡通

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