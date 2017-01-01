数据分析：在杭州什么样的房子才会涨！涨！涨！

杭州二手房房价在近一年时间段，涨幅达到将近10000元/㎡，而2014年9月-2016年9月，两年时间房价涨幅仅为1762元/㎡。是什么因素刺激房价疯狂上涨的？

G20峰会，成为杭州楼市的一个重要拐点！！

那么接下来在杭州举办的第19届亚运会，是不是也会像G20峰会一样刺激着杭州房价上涨呢？让我们拭目以待吧！

为何滨江区的涨幅与历史同期相比，价格近乎翻了一番！！！

杭州亚运会主场馆，可以让周边的居民在家门口看赛事，还有什么比这更期待的呢？难怪滨江区与历史同期相比涨幅能达到90.44%，涨幅排名杭州之首。

原来房子的价格跟物业费、容积率、绿化率、租售比、建造年份这么息息相关！！

当物业费在1.3元/㎡-3.4元/㎡之间，房价上涨概率是最高的。价格定位的都是中端小区，普通用户的消费能力容易接受，市场交易活跃度高，价值上升空间大。

物业费并非越便宜越好，物业费低，物业服务管理能力条件受到条件制约，服务水平大打折扣。反之，物业费高的，物业服务管理水平好，定位的都是高端小区，普通用户的消费能力难以承受，市场交易活跃度较低。

我们都知道，容积率越低，居民的舒适度越高，反之则舒适度越低。

容积率在0.2-0.7区间时，多为独立别墅、联排别墅，市场定位高端住宅，普通消费者难以承受；

容积率在0.8-1.2区间时，为6层以下住宅，基本无电梯配套，生活出行较不方便，且多为老、破、小小区，消费者一般不予考虑；

容积率在1.5-4.5区间时，为高层、小高层住宅，有电梯设施的配套，生活出行方便，更容易受到消费者的青睐。

绿化率：指的是规划地块内各类绿地面积的总和占规划地块面积的比率。一般居住小区绿化率为30%以上（即0.3），我们分析出绿化率在0.3-0.5之间的小区，房价上涨概率最高。

租售比，一般情况下指普通消费者都把它归纳为房屋租金与售价的比例，通常我们所说的租售比，是指每平方米建筑面积的月租金与每平方米建筑面积的房价之间的比值，也有一种说法认为是每个月的月租与房屋总价的比值。房屋租售比这个概念是国际上用来衡量某地区楼市运行是否良好的指标之一，国际标准通常为1:200到1:300。比值越高，说明房价中的投资需求越大。

我们分析，目前租售比在500-800范围内的，房价涨幅都是相对较高的。

房屋建造年份越短，房子升值的空间也就越高，看来大家都比较青睐年份较新的小区。

地铁，对于房子的价格影响究竟有多大？

我们选取西北段（古翠路、学院路、下宁桥）覆盖小区作为样本数据。

在地铁2号线西北段开工时，地铁覆盖小区房价低于该区域的平均价格；而试运营后，地铁覆盖小区房价则立马反超平均房价，这是为什么呢？

不难想象，施工期间存在的道路封闭、交通管制、环境卫生等情况，对周边居民生活、出行势必造成一定的影响。消费者对该区域的房子追捧热度低，价值暂时处于低谷期。试运营后，改善周边居民的生活、交通，价格趋势将会一路攀升。

说了这么多，那我该如何选房呢？

所以，总结下来，想要在杭州买二手房，可以从以下几点来考量：

1、改善兼投资的，可以选择房屋建造年份近10年的小区，升值潜力较高；

2、租售比在500-800之间的小区，房价涨幅概率较大，投资需求相对较高；

3、物业费在1.3元/㎡-3.4元/㎡之间的小区，物管收费价格较为合理，物业对小区管理、服务能力业主较为满意；

4、容积率在1.5-4.5之间、绿化率在0.3-0.5之间的小区，生活舒适度较适宜；

5、考虑自住的，可以选择2007年以前建造的小区，价值处于地洼期，比较值得入手；但不建议考虑特别老、旧的小区。

看到以上杭州二手房的分析，对房产选择的方向是不是更清晰了。

最后，愿人人都能在杭州买的起房！！！