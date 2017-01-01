投稿

信息流运营如何做好数据追踪or推广监测？

爱运营 11小时前 数据分析 阅读 7
希望你能够更好的做好信息流运营，不再因为底层技术而烦恼！
信息流运营如何做好数据追踪or推广监测？


众所周知，数据追中转化是信息里运营中必不可少的一环，
那么，市面上这么多统计工具和DSP平台内置的数据统计功能，到底改如何去有效利用？

首先，需要确定你的广告投放平台还有广告类型

如果投放的平台自己有着完善的数据追踪和推广监测功能，你肯定就没必要再去选择第三方或者自己开发的追踪功能了！例如：百度、今日头条
如果你选择的为cpa，并且你的LoadPage在第三方服务器，那为了更好的追踪到你的数据转化，平台可能需要你在页面中添加一些代码，或者把搜集表单的代码放在他们可以监测到数据的地方！例如：今日头条

其次，改造你的 LoadPage！

落地页的美观，打开速度直接决定着你的转化效果，当然你只是要曝光那么影响你的就只剩下文案 / 广告图 / 打开速度 ！

如果你需要统计事件，例如：点击 / 表单提交 / 复制 / 扫码 / 跳转等等事件，那么你需要通过第三方/自己开发的功能了！

能够监测事件的这类统计工具有(这里只写常用的，如有遗漏请自行补充)：

友盟+（原CNZZ）、百度统计

其实小编觉得，这两个都已经能够代表市面上所有的统计软件了！

先说 友盟+
http://www.umeng.com

这个产品是一个神奇的产品，原有的cnzz统计是站长之家的产品，然后和友盟合并了本以为是cnzz主导，谁知道是友盟主导，最后才发现，友盟+的后台是阿里有木有！

由于篇幅我只介绍 u-dplus 和u-adplus 其余两个和信息流广告不太沾边！


U-Dplus    互联网数据管理专家

跨平台统一管理；

多维数据实时分析；

全网用户画像对接；

用户分群及精准推送。

解析：

不同端布置代码，同一后台管理，能够生产用户画像，并且实时（24小时内）分析数据，和推送报告给开发者，基本满足WEB端用户所有需求（内测中，需要激活码-后期会收费）！

U-ADplus    营销数据管理专家

品牌广告主的UniTrack

APP广告主的AppTrack

淘宝/天猫商家的广效宝

解析：

这个产品针对的是大品牌客户和平台或者大型淘宝/天猫商家开发的数据追中统计软件，能够有效的统计到广告的到达，点击以及转化效果，并且给出数据分析，总的来说，KA大客户还是和普通信息流客户有一些区别的。

再来看看百度统计
http://tongji.baidu.com

百度统计也是一个老的统计品牌了，较之CNZZ、51la ，百度统计有一个巨大的好处，那就是是百度自行研发的（据说使用百度统计可以提高网站收录，以以及加快快照更新），百度搜索在大数据这块国内数一数二，所以统计工具相当有竞争力！

百度统计提供常见的网站统计功能，并增添了高级分析和API拓展功能，提供各种定制化的统计功能！


高级分析


提供实时分析并且能够根据标签自行定制图表生成的数据；
提供高级洞察工具，能够追踪用户轨迹（需付费）

解析：

一般用户基本上就已经告别这个功能了，基础的统计可能都已经够你用了， 如果是信息流运营，那么高级分析+API拓展是你玩转百度统计最佳的选择。

API拓展

提供各种API，配合高级分析能够更精准的统计监测数据，例如：
电商用户、选择电商分析API并开通，可以帮助您分析PC、无线网站，APP内H5页面的购买活动，并且根据报告可以了解商品交易信息、订单数，金额、转化率、投资回报率等指标。并在其他报告（如趋势、来源等）中对订单指标进行交叉分析。
普通推广用户、可以根据需要选择事件分析、虚拟PV跟踪、利用事件、PV跟踪进行转化分析、自定义访客分析和其他API语句来分析你的广告数据。

解析：

和友盟+的产品一样，使用它们需要相关的技术，例如WEB平台添加API需要懂JS；
不过百度把功能拆分了一下，比友盟+更精细的分类，让你在选择使用上更加简单明了！

第三方开发的功能
http://www.yourdomain.site

使用第三方开发的话，真的需要你懂很多技术，不管是前端还是服务端都需要能够获取到很多东西！


一般的网站都无外乎使用asp/php/jsp开发的，目前绝大多数网站都是使用PHP开发的，原因自己百度！

举个栗子

如果你需要表单提交具体到哪一题=条创意产生的，那么你就需要根据创意的独立参数来判断了，你可以让运营人员在创意Url后添加唯一的参数，
如：http://www.12hui.cn/?id=xxldt0829

那么你就可以在表单提交的时候，或者写入数据库的时候获取这个参数，一并添加到这条记录中，在做数据分析的时候不就可以拿出来对比是那一条创意提交的了吗？

事件统计，也是一个意思，你可以用JS 监控整个页面中的所有元素（一般为链接），然后当用户点击或者产生其他操作，你可以获取这个记录，并生成一条记录，然后让程序来保存。

说了这么多，
我也是希望你们能够更好的做好信息流运营，
不再因为底层技术而烦恼！

作者：辉辉辉
来源：信息流运营（ID：adfeeds）

推荐运营文章:

如何做好数据分析，让运营效率提高100倍？如何做好数据分析，让运营效率提高100倍？ 运营小伙伴看过来，如何利用数据抓住你们的目标用户？ 运营数据分析须掌握的十个经典方法运营数据分析须掌握的十个经典方法 运营不可不知的6款数据分析工具，免费又实用！运营不可不知的6款数据分析工具，免费又实用！ 一个优秀的运营该如何做好实时分析？一个优秀的运营该如何做好实时分析？ 技能干货：运营该如何进行数据分析？技能干货：运营该如何进行数据分析？ 作为运营人员，应如何有效地解读数据报告作为运营人员，应如何有效地解读数据报告 用户研究工作中的14个经典方法用户研究工作中的14个经典方法 迅雷看看CEO：你得这么做用户需求分析迅雷看看CEO：你得这么做用户需求分析 数据分析产品的下一个进化：基于无埋点的有埋点数据分析产品的下一个进化：基于无埋点的有埋点

本文转载于信息流运营（ID：adfeeds），本文观点不代表爱运营立场，转载请联系原出处。如内容、图片有任何版权问题，请联系爱运营处理。

(0)
打赏 微信扫一扫 微信扫一扫
爱运营 爱运营 运营编辑
0 0

推荐资讯

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

联系我们

187-1891-2971

在线咨询：点击这里给我发消息

邮件：admin@iyunying.org

工作时间：周一至周五，9:30-18:30，节假日休息

QR code