希望你能够更好的做好信息流，不再因为底层技术而烦恼！

信息流运营如何做好数据追踪or推广监测？



众所周知，数据追中转化是信息里运营中必不可少的一环，

那么，市面上这么多统计工具和DSP平台内置的数据统计功能，到底改如何去有效利用？

首先，需要确定你的广告投放平台还有广告类型

如果投放的平台自己有着完善的数据追踪和推广监测功能，你肯定就没必要再去选择第三方或者自己开发的追踪功能了！例如：百度、今日头条

如果你选择的为cpa，并且你的LoadPage在第三方服务器，那为了更好的追踪到你的数据转化，平台可能需要你在页面中添加一些代码，或者把搜集表单的代码放在他们可以监测到数据的地方！例如：今日头条



其次，改造你的 LoadPage！

落地页的美观，打开速度直接决定着你的转化效果，当然你只是要曝光那么影响你的就只剩下文案 / 广告图 / 打开速度 ！

如果你需要统计事件，例如：点击 / 表单提交 / 复制 / 扫码 / 跳转等等事件，那么你需要通过第三方/自己开发的功能了！

能够监测事件的这类统计工具有(这里只写常用的，如有遗漏请自行补充)：

友盟+（原CNZZ）、百度统计



其实小编觉得，这两个都已经能够代表市面上所有的统计软件了！

先说 友盟+

http://www.umeng.com

这个产品是一个神奇的产品，原有的cnzz统计是站长之家的产品，然后和友盟合并了本以为是cnzz主导，谁知道是友盟主导，最后才发现，友盟+的后台是阿里有木有！

由于篇幅我只介绍 u-dplus 和u-adplus 其余两个和信息流广告不太沾边！



U-Dplus 互联网数据管理专家

跨平台统一管理；

多维数据实时分析；

全网用户画像对接；

用户分群及精准推送。



解析：

不同端布置代码，同一后台管理，能够生产用户画像，并且实时（24小时内）分析数据，和推送报告给开发者，基本满足WEB端用户所有需求（内测中，需要激活码-后期会收费）！



U-ADplus 营销数据管理专家

品牌广告主的UniTrack

APP广告主的AppTrack

淘宝/天猫商家的广效宝



解析：

这个产品针对的是大品牌客户和平台或者大型淘宝/天猫商家开发的数据追中统计软件，能够有效的统计到广告的到达，点击以及转化效果，并且给出数据分析，总的来说，KA大客户还是和普通信息流客户有一些区别的。



再来看看百度统计

http://tongji.baidu.com

百度统计也是一个老的统计品牌了，较之CNZZ、51la ，百度统计有一个巨大的好处，那就是是百度自行研发的（据说使用百度统计可以提高网站收录，以以及加快快照更新），百度搜索在大数据这块国内数一数二，所以统计工具相当有竞争力！

百度统计提供常见的网站统计功能，并增添了高级分析和API拓展功能，提供各种定制化的统计功能！





高级分析



提供实时分析并且能够根据标签自行定制图表生成的数据；

提供高级洞察工具，能够追踪用户轨迹（需付费）

解析：

一般用户基本上就已经告别这个功能了，基础的统计可能都已经够你用了， 如果是信息流运营，那么高级分析+API拓展是你玩转百度统计最佳的选择。



API拓展

提供各种API，配合高级分析能够更精准的统计监测数据，例如：

电商用户、选择电商分析API并开通，可以帮助您分析PC、无线网站，APP内H5页面的购买活动，并且根据报告可以了解商品交易信息、订单数，金额、转化率、投资回报率等指标。并在其他报告（如趋势、来源等）中对订单指标进行交叉分析。

普通推广用户、可以根据需要选择事件分析、虚拟PV跟踪、利用事件、PV跟踪进行转化分析、自定义访客分析和其他API语句来分析你的广告数据。

解析：

和友盟+的产品一样，使用它们需要相关的技术，例如WEB平台添加API需要懂JS；

不过百度把功能拆分了一下，比友盟+更精细的分类，让你在选择使用上更加简单明了！

第三方开发的功能

http://www.yourdomain.site

使用第三方开发的话，真的需要你懂很多技术，不管是前端还是服务端都需要能够获取到很多东西！



一般的网站都无外乎使用asp/php/jsp开发的，目前绝大多数网站都是使用PHP开发的，原因自己百度！

举个栗子

如果你需要表单提交具体到哪一题=条创意产生的，那么你就需要根据创意的独立参数来判断了，你可以让运营人员在创意Url后添加唯一的参数，

如：http://www.12hui.cn/?id=xxldt0829

那么你就可以在表单提交的时候，或者写入数据库的时候获取这个参数，一并添加到这条记录中，在做数据分析的时候不就可以拿出来对比是那一条创意提交的了吗？

事件统计，也是一个意思，你可以用JS 监控整个页面中的所有元素（一般为链接），然后当用户点击或者产生其他操作，你可以获取这个记录，并生成一条记录，然后让程序来保存。

说了这么多，

我也是希望你们能够更好的做好信息流运营，

不再因为底层技术而烦恼！

作者：辉辉辉

来源：信息流运营（ID：adfeeds）