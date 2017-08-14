大数据舆情分析：全方位解读《战狼2》

作者从大数据舆情角度出发，对《战狼2》进行了全方位的解读，文章从全网舆情、微博传播、文本分析三个方面展开。

上个月，笔者去电影院看到战狼2分数这么高，9.6分，这在人人审美感官都不同，一部片子总有人喊烂电影的时代，9.6分的国产电影这是多么不容易的成绩啊；最近几天，笔者的朋友圈和微博都被《战狼2》刷了个遍，这让笔者产生了对《战狼2》进行全面大数据分析的冲动。

《战狼2》是吴京执导的动作军事电影，由吴京、弗兰克.弗兰克·格里罗、吴刚、张翰、卢靖姗、丁海峰等主演。该片于2017年7月27日在中国内地上映 。讲述了脱下军装的冷锋被卷入了一场非洲国家的叛乱，本来能够安全撤离的他无法忘记军人的职责，重回战场展开救援的故事。

最近几天《战狼2》票房纪录一遍一遍的刷新票房纪录，截止8月6日晚19:32，《战狼2》票房已经突破30亿，目前票房位居2017年电影票房首位。按照排期及市场预期，《战狼2》有望超越2016年票房第一的周星驰执导的《美人鱼》，登顶华语电影票房冠军。

笔者将从以下3个角度进行分析：

全网的舆情分析： 该电影在全网的传播趋势、热度、关注人群、关注人群画像，以及整体的口碑概况。

该电影在全网的传播趋势、热度、关注人群、关注人群画像，以及整体的口碑概况。 微博传播分析： 基于该电影在微博的某条强大影响力和传播情况的分析，了解该条微博的传播规律，互动粉丝的画像，以及水军的辨识。

基于该电影在微博的某条强大影响力和传播情况的分析，了解该条微博的传播规律，互动粉丝的画像，以及水军的辨识。 文本分析：通过对该电影豆瓣影评的文本数据进行分析，给主角“冷锋”画一个词云画像。

一、全网热度分析

1.1“战狼2”的全网传播走势

（1）全网传播走势

通过微指数近一个月的热词趋势，我们可以看出，战狼2的热度从7月27日，即“战狼2”的上映日开始成爆发式直线趋势飙升，自上映以来，大幅度飙升后，有小小幅度下降趋势，但由成上升趋势，并且热度值已达到342k，并且以图线趋势，还再不断上升。

（2）全网关注度来源

从PC&移动近一个月的趋势图，我们可以看出，移动端的热度是PC端热度的三倍，“战狼2”的大多数热度来源自移动端，移动端的当月均值达到了67k，最高热度值达到了271k，这说明移动端（包括自媒体和网民）对该电影的讨论和发声较多。

1.2“战狼2”的全网72h热度走势

（1）全网72h热度概况

通过微博微舆情72小时内的热度指数概况，我们可以看出通过大数据平台从新闻媒体、微博、微信、网站、论坛等互联网平台采集的数据信息通过加权计算，“战狼2”近72小时内热度均值达到了74.63（0-100，数值越大，代表网络的关注度越高），其中微博的信息声量最高，这说明，这些平台的对于“战狼2”的舆情传播影响力最大，推进了“战狼2”的票房。

（2）全网72h热度走势

通过微博微舆情72小时内的热度走势，我们可以看出每日的15:00到23:00是热词的最高走势位置，周末的最高走势位置在11:00-23:00，说明这段时间的看电影人数居多，热词的趋势随着电影排期和客户的观影人数和场次走势。

（3）72h内峰值信息聚类

从72h内的指数变化趋势来看，“战狼2”的热度在08月04日16时达到了96.8的峰值（满分100）。

主要刷屏及10w+信息主要包括（你一定在你的朋友圈看到过，哈哈哈）：

《看了“战狼2”才知道有中国护照才是最骄傲的事》

《战狼刘镇伟&吴京导演“战狼2”大火》

《“战狼2”中国护照不一定能带你去世界任何地方》

1.3全网热度来源

（1）全网热度媒体来源

以上图表可以看出，该电影在微博上的信息量占据主导地位，微博仍然是目前娱乐影视的主要营销宣传增强影响力的主要渠道，也是主创团队与粉丝进行互动的主要方式。

以上图表可以看出，除微博外，该电影的主要信息量来自论坛，其次来自网站和微信，论坛作为泛娱乐化社区关于该电影的讨论颇多，论坛是“粉丝文化”的起源地，“找组织来贴吧”，它的宣传造势能力推动了人们对该电影的关注度。

（2）全网热度地域来源

从地域分布来看，与“战狼2”相关的信息主要来源广州、江苏和北京。有点意外，前三竟然没有我大浙江，排名第一的不是帝都不是魔都，竟然是广东。然后笔者去了解了一下，广州为什么信息量在第一？

因为在8月5日的广州路演，吴京首次回应，茅台不是植入。吉普车也不是植入。吴京说：“这次无论是茅台，还是北京吉普，都不是植入的。我就是想宣扬一下我们的国货，让中国制造在世界上横行无阻。”ps：这句话必须燃！哈哈。

1.4友好度指数

（1）媒体友好度TOP10

媒体友好度TOP10，搜狐排名第一，百度贴吧第十，毕竟贴吧是网友吐槽水军泛滥发声发泄的地方。

（2）友好度指数

此数据来源微舆情，如图显示，媒体友好指数0.58，相对较为友好，网民指数没有媒体友好指数那么好，但是也是友好，综合友好注数为0.3。

1.3全网信息关键词

（1）全网信息关键词云

以上是全网关于“战狼2”的文本信息的关键词提取，总计60个，利用自然语义分析法，对战狼2的人物、事件、品牌、地域中所提及的关键词进行分词聚合，呈现出被提及次数最多的关键词，主要来源信息媒体报道、推文内容或者评论UGC等。

除了本剧的片名“战狼2”外，还有一些比较反映该电影特征的标志性关键词。

评价关键词： 高能、燃爆、喜剧、战争、大片

高能、燃爆、喜剧、战争、大片 内容关键词： 祖国、中国人、英雄主义、中国军人、军魂

祖国、中国人、英雄主义、中国军人、军魂 创作团队关键词：吴京、张翰、刘镇伟、奶爸、拍摄、导演

（2）全网信息关联词分析

通过对“战狼2”相关信息进行分析可看出，与其核心核心词“战狼2”关联度最高的词语为“战狼”（100%）、电影（46.07%）和中国（41.28%）。另外，“护照”（18.70%）、“怒怼”（12.51%）。

不得不说，说到“战狼2”就不得不说电影最后那个彩蛋。

关注粉丝用户画像

（1）性别比例

（2）年龄分布

二、重要微博舆情传播

对单条具有影响力的微博的影响力、传播节点等进行分析。

新浪微博“3D战狼2官方微博”如下：

官微最具影响力的一条微博是：

1、传播节点分析

由以上传播节点图可以看出：吴京的老婆功不可没，转发次数和带动影响力最大，另外还有很多吴京好友的大V明星的互动转发，节点影响力扩散最为剧烈，如：戚薇、刘诗诗、赵丽颖吧等。

2、转发层级分析

微博层级越高，代表转发的越多，覆盖的微博用户最多，该条微博在传播中形成17个转发层级，经微博反垃圾系统处理后，剩余有效转发数294624条，覆盖微博用户455,370,456人；第3层级转发者共转发95600次，占总转发数的32.45%，第3层级是该条微博传播的主要力量。

此条文博传播关键用户是谢楠，她的粉丝数6195835人，带动了此条微博363639次的转发。

引爆点：

3、转发评论趋势图

由上图可知，该微博于7月26日发布后，于7月28日00:00达到转发、转发峰值79458条、评论峰值10175条，此后微博传播速度逐渐降低。

4、意见领袖影响力排行榜

可以看出，明星和媒体的转发助阵功不可没。

5、互动粉丝画像分析

（1）地域分析

由上图可以看出转发者北京排第一，而第二名是海外，以11.10%占据第二，由此“战狼2”不但引起国内的巨大反响，最为剧烈的是海外的反响共鸣。评论者数以广州排名第一，想必跟上面讲到的吴京在广州路演的回应有很大关系。

（2）性别分析

由上图可以看出，转发者和评论者都以女性粉丝居多，大概是因为女性比较喜欢追剧看电影，然后女性追剧看电影还比较感性，深深的被“冷锋”的英雄形象吸引了，哈哈哈。

（3）兴趣标签

由上图可以看出，转发者和评论者的兴趣标签主要是名人明星，电影，旅行，美食。

（4）评论热词

由此图表可以看出，有点好笑的是，“刘诗诗”这个词竟然是提及最多的（吴京会不会笑哭），由此可以看出，刘诗诗的影响力有点大啊，另外排名第二的热词是燃爆，嗯，看了“战狼2”确实很燃爆。

（5）转发概况

转发评论表情：

表情以抠鼻最多，哈哈哈哈。

粉丝数量区间：

看出来大V小V都有转发。

三、文本分析

1、词云画像

豆瓣评分（一向比较苛刻，哈哈哈）：

豆瓣影评：

笔者从豆瓣爬取了200条数据，精选了100条（样本有点少，下次多爬一点）。

给“冷锋”做了一个词云画像，如下：

总结

分析完了，《战狼2》的公众好评传播和大V微博传播力量对“战狼2”的成功起到了绝大作用，当然，公众的好评传播的根本原因还是在于《战狼2》的作品从制作上引起了群主共鸣，从剧情上以“祖国的力量”激起了民心。

那一句经典相必一定触碰了你的内心，中华人民共和国公民：当你在海外遭遇危险，不要放弃！请记住，在你身后，有一个强大的祖国！

参考资料及工具：

微指数：全网热度分析 新浪微舆情：微博事件分析、微博传播效果分析 极搜客及tagul：数据爬取与词云制作

#专栏作家#

玲子，人人都是产品经理专栏作家，微信公众号：玲子奋斗史。不卑不亢，从容优雅，面对一切，我是玲子。职业产品经理，关注互联网人工智能、商业产品，擅长需求挖掘和运营管理。我是个励志气质聪颖漂亮的女青年。





