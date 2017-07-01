走出衡量“跳出率”指标的误区！给你6个成熟的小建议

不要被跳出率所迷惑，有可能只是一个假象！

跳出率基础知识

仅浏览了1个页面就离开网站的访问（会话）次数占总访问次数的比率，称作跳出率。跳出率计算公式：跳出率=访问一个页面后离开网站的次数/总访问次数

✎ 例如：

1.访客A通过站外链接直达网站首页，发现内容没更新便立即离开。

（此次访问站内入口、站内出口均为首页，只浏览了一个页面，跳出率为100%）

2.访客B通过站外链接直达网站首页，从首页打开某内页，浏览完毕后离开。

（此次访问站内入口为首页，浏览了2个页面，跳出率为0%）

所以，跳出率可以作为监控引流质量的尺子，这里我们可以通过U-Web网站统计（受访页面-站内入口-跳出率）就可以监控到跳出率。但是在进行分析时，你要时刻记得对于你的网站来说，目标是什么，而不是简单的以降低跳出率为目标。

例如：跳出率较高的页面为“结算成功”页，那么当用户已完成购买需求时，从该页面离开实际是正常的。

改善网站跳出率的6个小建议

1、网站速度慢，错失一个亿

一般网站打开时间不应超过10秒，如果打开时间较长，势必会影响用户的访问量，增加了网站的跳出率。另外，404页面的产生是无可避免的，但我们可以尽量把这个页面做得友好一些并能提供一些有用的引导 。

2.以用户为中心，才能获得低跳出率

如果你的网站跳出率处于较高的状态，你可以根据以下几点进行优化，这些建议并不是绝对有效的，因不同的网站而异，但总的来讲，这些都是值得我们考虑的方法：

直观的导航，清晰的布局； 差劲的设计也有可能吓走用户； 页面内容单一，缺乏吸引力； 减少广告弹窗； 增加内部搜索引擎； 关键词与着陆页的匹配程度。

3.借助热点图洞察用户行为

我们需要借助热点图，将用户点击行为完整的绘制出来，看看我们预设的内容及关注点是否让用户捕捉到，然后借助跳出率的变化进行观察调整布局。

4.移动设备是否干扰了你？

对数据进一步进行细分，这适用于你分析的每一步。比如说你发现影响你转化率关键出现在移动设备的访问上。通常情况下，移动设备的跳出率比PC端会高出10%-20%，但是如果远超出这个值，那就说明你的移动站可能出现了问题。

当然其他类型的细分也同样很重要。比如说针对用户地理位置、新访和回访用户、流量的来源情况等等。

5.你的行业跳出率是多少？

其实对于跳出率来说并没有统一的好坏标准。但是在这里需要注意的是0%-20%的跳出率并不能说明这是一个高质量的页面，相反，你需要检查该页面是否存在问题。

那么对于不同的行业是否有一个跳出率的平均值呢？大部分的网站跳出率为26%到70%。根据这一结果，那么跳出率在26%到40%之间，评级为优秀。41%-55%评级为良好，70%则说明跳出率较高。

6.数据极高极低都要仔细排查

最后要提醒大家的是，不要被跳出率所迷惑，有可能只是一个假象！引起跳出率失真的原因有很多，比如说重复部署追踪代码、事件代码部署有误或者第三方插件等等。

我想现在你已经对跳出率有了更深的了解，而不仅仅是用“高跳出率=差、低跳出率=好”这样粗犷的方式去衡量了。

作者：彤影