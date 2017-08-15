投稿

《王者荣耀》女玩家过亿：1/5考虑为游戏换手机

爱运营 10小时前 数据分析 阅读 25

根据最近一项数据显示，《王者荣耀》用户规模达2亿，而且54%用户是萌妹子，也就是说女性用户超过1亿，实属罕见。

手游世界里，《王者荣耀》让众多女性玩家第一次玩起了MOBA类游戏。那么女性玩家到底因何进入王者荣耀这个游戏的呢？

　　近日，企鹅智酷调研了19040名男性和3894名女性《王者荣耀》玩家。对比一些调研问题的回答，男性和女性表现出了比较明显的差异。

调查发现：《王者荣耀》80%以上的女性玩家是第一次玩MOBA类游戏，女性玩家开始玩的原因里，因为周围朋友玩而好奇、被朋友推荐进来的比率高于男性。

女性玩家最常用的英雄类型是法师（65.7%），不爱刺客（10.8%）和战士(13.3%)。这是因为女性玩家挑选英雄时看外形的占比（17.8%）高于男性（6.3%）。此外，让英雄更好看是女性玩家的第一付费动力。

调查中也发现，有1/5的女性用户有过因为《王者荣耀》而更换手机的冲动。

女性玩家牺牲了看影视剧（44.1%）、综艺节目(28.3%)的时间来打游戏，这可能会给整个泛娱乐生态带来更为长远的影响。

来自：人民网



本文转载于人民网，本文观点不代表爱运营立场，转载请联系原出处。如内容、图片有任何版权问题，请联系爱运营处理。

(0)
打赏 微信扫一扫 微信扫一扫
爱运营 爱运营 运营编辑
0 0

推荐资讯

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

联系我们

187-1891-2971

在线咨询：点击这里给我发消息

邮件：admin@iyunying.org

工作时间：周一至周五，9:30-18:30，节假日休息

QR code

无觅相关文章插件，快速提升流量