《王者荣耀》女玩家过亿：1/5考虑为游戏换手机

根据最近一项数据显示，《王者荣耀》用户规模达2亿，而且54%用户是萌妹子，也就是说女性用户超过1亿，实属罕见。

手游世界里，《王者荣耀》让众多女性玩家第一次玩起了MOBA类游戏。那么女性玩家到底因何进入王者荣耀这个游戏的呢？

近日，企鹅智酷调研了19040名男性和3894名女性《王者荣耀》玩家。对比一些调研问题的回答，男性和女性表现出了比较明显的差异。

调查发现：《王者荣耀》80%以上的女性玩家是第一次玩MOBA类游戏，女性玩家开始玩的原因里，因为周围朋友玩而好奇、被朋友推荐进来的比率高于男性。

女性玩家最常用的英雄类型是法师（65.7%），不爱刺客（10.8%）和战士(13.3%)。这是因为女性玩家挑选英雄时看外形的占比（17.8%）高于男性（6.3%）。此外，让英雄更好看是女性玩家的第一付费动力。

调查中也发现，有1/5的女性用户有过因为《王者荣耀》而更换手机的冲动。

女性玩家牺牲了看影视剧（44.1%）、综艺节目(28.3%)的时间来打游戏，这可能会给整个泛娱乐生态带来更为长远的影响。

来自：人民网





