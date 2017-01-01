独家揭秘影响SEO排名的17项核心因素



大道至简知易行难是SEO行业中容易遇到的一个砍，很多事情看似简单，但是真正下手操作的时候变得思路模糊、操作不当等，很大一部分原因是由于对于SEO核心本质的理解有偏差所造成的。在整个搜索引擎结果排序当中，影响SEO排名的因素众多，但是不管搜索引擎算法怎么改变，站内SEO规范性永远都是万变不离其中。

很多人在初学SEO的时候都会遇到一个尴尬的问题就是所有基础知识学完，不知道什么是重点，导致最后H标签、TDK、代码精简、关键词密度等全部使用。结果很显然，就是很难知道是哪些特征点来影响SEO结果排序。每一个行业的流程化系统规范都有所谓的重点，SEO优化也不例外，如果把控好站内的核心本质，那么操作SEO相对来说就简单很多。思路决定出路是任意行业都通用的一句话，本文也将从17个维度来给大家分析影响SEO排序的轻重之处。借助营销思维、用户思维、SEO思维三个角度来阐述每一个影响SEO排序后的操作和执行方案。

一、TDK(重要程度：高)

标题的撰写可以通过下拉框和相关搜索词根据核心需求词来进行提炼，如下图所示：



很多时候我们在做SEO的时候往往标题会这么写“贴标机_贴标机视频_贴标机工作原理-公司名称”。这类常规的写法的确可以在搜索引擎的标题这块加分，但是这类操作方式并无任何意义，因为你要卖贴标机，好比我前面投稿写了一篇文章叫做不以营销为目的的SEO都是耍流氓。如果我们换一种写法，如下图所示：



注：标题的写作一定要用最吸引用户点击率方式来进行提炼，不能光为了用户需求，更多的还是营销需求。SEO角度这块需要满足两个点，第一、标题尽量完全包含关键词(非部分匹配);第二、标题长度控制在32个字符内，描述长度控制在60个字符内最佳，符合搜索引擎和用户规范。描述这块的写作，很多时候我们的需求词可以放置在描述当中，不一定要把标题很核心的位置来占用。比如描述中可以包含“提供贴标机操作视频大全以及贴标机工作原理介绍”，自然性的将需求词提炼到描述里面效果最佳。

二、H标签(重要程度：高)

如果实在不理解H标签的作用，我们都知道world文档里面有标题一、标题二、尽管网页里面的H1标签对于搜索引擎来讲并不一定强制要做。但是做了肯定比没有要好，任何事情都是相对的，H标签中的文字可以让搜索引擎来识别网页内的核心主题，仅次于网页标题。

注：H1标签页面唯一性(必须包含)、通常H1标签我们使用在网页顶端位置。



三、图片ALT/TITLE属性(重要程度：一般)

友好的图片ALT属性和TITLE属性方便搜索引擎识别图片的含义，也方便用户当图片破损的时候识别原图的内容。

四、文字加粗属性(重要程度：一般)

适当的文字加粗(关键词)可以增强网页的关键词主题集中，但是不要刻意把加粗标签使用在网页关键词中。比如四、文字加粗属性我使用了加粗，作用于强调该板块。很多人做SEO为了优化而刻意的去操作一个点，这样的行为和方式对于SEO规范来说是不利的。



五、JS/CSS代码分离(重要程度：较低)

良好的代码规范与样式文件分离利于搜索引擎的友好抓取，从网页速度来说也利于蜘蛛本身的资源分配，尤其是大型网站优化，网页的代码规范影响SEO排名是比较重要的。重要程度之所以归纳为一般，因为从用户本身来说并无太多影响。



六、关键词频次(重要程度：高)

关键词频次不能单一的理解为关键词密度，在最初的搜索引擎结果排序当中，关键词堆砌是很多做SEO的常用方法，其实关于2%-8%的密度并无太多的参考价值。频次的多少不应该由百分比决定，应该由网页SEO规范本身决定，简单的理解也就是做到自然性。比如一篇作文标题为“我的父亲”，父亲频次出现30次，文章一共5个段落(类似网页板块有5个板块)。如果关键词全部出现在第一段，而第二段到第五段一次都没有，如果你作为老师，即使文章的内容写作非常到位，但是会由于关键词的分布不自然影响对于作文本身的评分，如果把关键词频次分布在不同的段落(板块)保持均匀化，更加利于搜索引擎优化。

七、关键词位置(重要程度：高)

关键词的位置主要由关键词频次而决定，自然性的体现关键词的分布除了用户对网页的结构板块保持良好的用户体验，从搜索引擎角度来讲也建立了很强的SEO规范性，在网页质量评分当中有较大的作用。

八、网页字体/颜色/排版(重要程度：一般)

该板块对于在移动端优化当中体现的非常强烈，比如文字字体、排版等。对于PC站点来讲，这类影响SEO结果排序的因素占比较少，因为大多数的网站整体架构都是比较好的。

九、需求词覆盖率(重要程度：高)

不管你是通过外链还是优质内容来提升优化的效果，需求词的覆盖率决定了你一些长尾词的排名。从万法归宗的角度来说，排名好的站点永远是满足了绝大多数用户的需求，同样需求词的体现利于SEO优化。并且需求词的覆盖率越大，那么网页质量评分就越高(可通过下拉框和相关搜索来判断核心词的其他需求词分析)，这一点在SEO优化当中是非常重要的一个点。

十、网页内链(重要程度：一般)

1、内页与内页之间内链

内页与内页之间的链接不仅仅利于蜘蛛的爬行和抓取，从用户角度而言更能体现出一个其他重要信息的传递。



2、内页与首页内链

内页与首页之间的内链无疑是增强首页核心词主题的关系，对于用户而言价值较小。



十一、URL静态化(重要程度：一般)

搜索引擎已经可以非常智能的识别动态URL，所以静态化和动态并无太大差别，不过良好的静态化页面有利于内链的构建。

十二、面包屑导航(重要程度：一般)

从用户角度思考，这类导航的体现可以让用户快速返回上级目录，从而减少用户的信息获取时间。从搜索引擎角度是更加利于蜘蛛的爬行和抓取



十三、网站原创模版(重要程度：一般)

随着网页总文档量的提升，网页数量越来越大，重复性越来越强，那么SEO排名要想做好，就必须形成差异化，原创模版就是差异化的核心要素。就如DZ论坛重复性使用率太高，导致DZ程序的收录情况明显下降。

十四、网站更新频率(重要程度：一般)

1、优质内容更新

更新内容可以让用户每天看到网站新鲜的东西，从用户角度而言可以带来有价值的信息，那么转变到搜索引擎角度就会因为更新优质内容提升网页结果排序。



2、一般内容更新

转载内容不代表没有价值，因为很多虽然发布的文章是抄袭的，但是多数情况下用户所看到的内容是第一次(虽然网页在搜索引擎存在了多次)，所以相对而言该内容其实也是原创。



十五、整体收录量(重要程度：一般)

网站的收录可以体现出一个网页的主题强调性，比如1万的网页收录可以体现出1万个网页对于网站主题(核心关键词)强调(类似外链数量)，从而告诉搜索引擎，该网站就是X(X指核心关键词)，那么可以收录量也是促进网页关键词排名的一个核心因子。

十六、网站访问速度(重要程度：一般)

前面做的再好，访问速度不好，那么你的结果排名肯定不好，搜索引擎设计的所有结果排序算法都是根据用户而生，也称为“万法归宗(任意算法都会回归到用户为中心的本质)”。



十七、外部链接(重要程度：高)

优质的外链是非常利于搜索引擎结果排序，尽管搜索引擎现在对于外链的评分有所下降，但是也是非常重要的。尤其对于很多做SEO的朋友，大家都转向了站内优化和注重内容建设以后，外部链接的精力占比下降。但是即使外部链接占比下降，对于操作站内优化的SEO人来说，大多数依然产生不了太多的优质内容，反倒你丢失了外链优化，对于很多有大量优质外链资源的人来说更加具备SEO排名优势。

通过上面的17个核心点，不妨去对比下自己的站点的不足之处，SEO有些时候非常简单，甚至一点就破，难就难在有全局观思维来把控整体的SEO规范性，下面用一张图在给大家整理了整个的影响SEO排序的站内17个核心因素。



如果细心的朋友应该可以发现，标红的地方都是SEO的几个核心重点，但是很多人都是喜欢做一些捡了芝麻丢了西瓜的工作。比如一味的去注重SEO静态化，反倒自己的标题写的并不是很好。最终你得到的网页质量评分加了1分浪费了10分。从一个角度来看这个图可以发现标红的点都是和用户高度相关的，比如标题、描述、关键词频次、位置、需求词、访问速度。而其他的点大多数和搜索引擎蜘蛛抓取有关，简单的说把控好标红的几个核心点，基本上你的站内网页质量评分就可以做到一个及格，前提是把控好整体SEO规范。

最后，和往常一样，用几个比较好的SEO案例来呈现给大家看，如下图所示：





图一案例









图二案例

图一案例大家可以通过去访问和进行站内对比分析，该站无任何外链，无任何点击，核心词排名均在较好的位置。图二案例除了站内SEO规范做到位以外，由于竞争难度较大，所以也采用了不少的优质外链来也是站点的信任度。根据本文的17个核心点，大家都可以去对比下，很多时候，把SEO的每一个细节做到位，其实排名自然水到渠成。



作者：附子SEO（微信：1013240126）