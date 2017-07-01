你到底没有满足谁？医疗SEO不在那么简单

说到医疗SEO很多站长首先想到的就是排名，这种想法也没错，但只是一部分。大家都在学习着网上或者书上各种优化指南、教程等，看似掌握了成功的诀窍，但实际上并没有你想的那么简单。百度的算法也是在不断的升级当中，而且这个过程会一直持续下去，想要你的网站有一个理想的状态最好能满足你的用户，然后是搜索引擎，接着搜索引擎才会满足你。这几方面都是相辅相成的。

思路很重要，举个栗子：很多做医疗SEO的站长其实开始只想着去满足搜索引擎，而忽略了用户，因为迫切需要排名来证明自己，只是按照网上那众所周知的优化方法去猛做一通，然后就觉得可以了，等过上两个月发现没有起色便心灰意冷，不知所措，觉得自己是按照优化标准来的呀，不应该是这个结局啊。但你有没有想过只有你知道这些吗？大家都是按照这个所谓的优化标准去走的，但首页只有10个自然排名位置，搜索引擎为什么要给你呢？想要百度去更多的考虑你，个人认为需要满足以下几点（作弊黑帽手法除外）：

模板的原创性，合理性

观察了很多医院网站，排名算好的那些，其实模板就那独一份，尤其是自己医院的主推站，这也算是原创的一种。有人可能会说，网站模板会被抄来抄去吧，这里又想举个例子：我是范冰冰，即使后面有人模仿我的脸，但我本身的价值模仿不走。

合理性是指网站既要考虑用户寻找内容方便，也要考虑蜘蛛爬取方便，还有就是网站的整洁、美观、版块框架，让网站每一个部分发挥它们应有的作用。

内容的原创性，价值性

做医疗SEO的都知道，因为行业内容基本一样，所以内容也基本一样，有些站长嫌麻烦就直接采集了，这放在两年前还行，现在只是再给自己网站囤积垃圾，重复内容，百度并不喜欢，用户也并不喜欢，既然都是相同的内容，为什么又要到你的网站去看呢？

所以除了自己的品牌内容原创之外，自己的病种内容至少做到高度伪原创且有价值，什么是有价值？用户能从你的内容中获取到与你网页标题一致和高度相关的东西。这样才不会导致跳出率过高。

调查、对比、评估、确定关键词

如果你是医疗SEO老手还好，新手的话这一步至关重要。关系到后期的一个转化。对自己的网站进行定位，妇科、男科、还是整形，不了解的话建议多去看看做的好的那些医院，他们是怎么设置这些关键词的。然后再去百度搜索一下，他们所设置的这些关键词，看看是否有其它医院和平台也在做这个词，接着去查看这个词的搜索指数，学会拓展关键词，评估这些关键词所能给你带来的价值，不用和他们写的一模一样，而是让你从中学习，然后确定自己的关键词。根据自己所做地域的实际情况可做相对应调整。

网站标签的运用

这个不用多说，主要辅助SEO工作进行的更全面，有助于提升搜索引擎和用户对于网站的认识、感受以及评价。

手机站对应PC站

手机站最好是PC站所开的二级域名，病种栏目对应也是为了后面做移动适配。

选择一个稳定的服务器

服务器不稳定容易导致不收录，收录下降，排名不稳定等，咱们本身就是做自然排名的，稳定这点很重要。

经验分享：

1、自己本身网站在对应栏目发布文章多带需要上排名关键词的锚文本链接。

2、保证对404页面和出站链接的处理到位。

3、重点病种分块，然后可细化去做二级域名和单页面，优化就是积累，自己网站不好做上来的时候我们就走另一条路。

4、在微博、博客上面定期更新自己文章，自然的添加锚文本链接，最好是自己需要做的关键词，多加对应关键词栏目链接，不要只偏袒主页。

5、努力寻找能发布有效外链的医疗健康相关平台，建立高质量外链，收益虽小，重在积累。

6、即使你有排名，也最好去检查一下着陆页的体验等问题，修改完善，只为提升转化。

7、坚持网站定时更新。

8、更新的文章每天再去主动提交给百度。

9、避免出现违禁文字或夸大宣传内容。

10、排查网站是否存在版块缺失，内容缺失等问题。

11、手机站记得加上网页表单，有人就是喜欢。

12、检查robots.txt是否设置合理

13、观察网站日志，如果你发现有些目录明明被禁止抓取，但蜘蛛依然去的很频繁，那么，你可以做一些页面，放上自己想上排名的链接，放到这个目录，也未尝不可。

百度调整问题

百度已经对医疗的，特别是妇科、男科的民营网站的自然排名给予某种限制机制（猜测）把更多的排名给了更大的平台（第三方）这时候你会觉得，给自己压力的不是竞争对手，而是第三方和百度自己的产品。

以上是我对医疗SEO的一些浅显认识，希望能给大家带去一点点帮助或者启发，也欢迎大家去了解我的网站http://www.8219333.com/虽然越来越不好做了，但依然有做的好的站长在坚持着。所以现在做网站，你满足了用户，搜索引擎才会满足你（共勉）。





