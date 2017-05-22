本篇文章是对于搜索系统工作原理一个整体的介绍，对于原理的理解，是设计系统举重若轻的基础。

1. 信息和信息量

在介绍搜索之前，先介绍两个概念：信息和信息量。

（采用的均是自以为比较通俗易懂的解释，如果感兴趣可以读相关书籍）

1.1 信息是减少不确定性的东西，信息也是增加确定性的东西。

前半句是香农信息定义，后半句是逆香农信息定义。举个栗子，回想下，和一个异性交往的过程。在你遇到TA之前，你不知道这个世界上有这个人的存在，后来你看到了TA的样子，后来你了解了TA的性格、口头禅，往事。然后一步一步，你对TA从丝毫不了解，到逐渐熟识。这期间就是一个你不断获取TA信息的过程，正是这些信息，让你从完全不确定TA是怎样的人，到完全确定TA很适合你。

1.2 信息量是一个信息能减少不确定性的度量，信息量也是一个信息能增加确定性的度量。

关于信息量，有很多数学的描述，但是通俗来讲，可以这么简单理解。举个栗子，证人描述嫌疑犯。A证人的信息是“他是个男人”。B证人的信息是“TA是个高中男生”，C证人的信息是“TA是个长发170左右的高中生。”D证人的信息是“我认识他，他是学校的扛把子陈浩南”。我们直觉能感受到信息量的大小关系为：A<B<C<D。显然这是正确的。

翻译为计算机可以理解的数学逻辑：当地男人的比例是50%，当地高中男生的比例为8%，当地长发170左右的高中男生的比例是4%，当地叫陈浩南的扛把子的比例是0.0001%。因为P（A）>P（B）>P（C）>P（D），所以信息量的大小关系为：A<B<C<D。

2. 搜索的产品逻辑

搜索满足了用户迅速找到自己感兴趣内容的需求。用户输入一个query，搜索系统根据用户的输入的信息，筛选出系统认为用户感兴趣的内容，同时按照系统认定的重要性进行排序展示。请注意这个表述，简单而言，搜索可以分为三步。

Step1：对用户输入信息的解读

Step2：根据用户输入信息对内容进行筛选

Step3：对筛选后的结果进行排序

而要了解这三步怎么在搜索系统中完成，就需要先了解搜索的服务器怎么存储信息。

3. 搜索数据的存储原理

上一张图，假设我们做了一个新闻网站，那么它的结构就是下图。内容进行了简化，假设一个新闻，文本只有标题，导语，正文。数据只有阅读量，评论数，分享数。

图1-1

差不多就是上图右边的这种结构。右边标识的是新闻内容的存储：就像图书馆的书一样，整整齐齐按顺序排好，方便查找（这个存储结构的名字叫做索引，就是来自于图书馆的用语）。左边是词库：只要一次搜索的输入词能匹配到词库，就可以快速的查找词库到对应的内容。

每个搜索系统都有自己的词库，无法对应到分词的搜索行为就会没有结果。每个搜索系统都会根据目标用户的不同，有对应的一套词库，就像字典一样，《冶金专业词典》和《生物学大辞典》收录的词条是不同的，知乎的词库和淘宝的词库也不同。搜索的很多优化都是集中在词库的优化上。

简单总结下，搜索的存储原理就是：一个系统词库，一个排列整齐的内容索引库，同时系统词库和内容索引库之间可以快速关联。

在这个搜索系统的储存结构的基础上，我们提到的搜索三步骤将依次展开。

4. Step1：对用户输入信息的解读

前面提到，搜索的词库是有限的，但是用户的输入却是没有限制的。那么怎么把无限制的搜索转化为有限的词库，并且匹配到对应的结果呢？这里需要介绍一个新的概念：分词，简单来说就是对输入字符串进行分拆。

同样以【图1-1】中的新闻搜索系统为例。如果用户输入的query为“中国的转基因食物”，系统中其实没有这个词。如果没有分词功能，这个搜索就会立即结束，即使系统里确实有对应的内容。分词的工作原理是在无法精确匹配的情况下，会对用户的输入进行进一步的拆分。于是我们得到了下面的结果。

“中国的转基因食物”——“中国”、“的”、“转基因”、“食物”。

并不是所有的词都有信息量，如果召回“的‘’的结果，那么几乎所有的新闻内容里面都会有这个字，召回这么多结果显然是不对的。比如这个query里的“的”，这个词实际上在分词系统中会被直接忽略掉。正是因为出现在内容中的概率不同，一个词出现的新闻越多，这个词的信息量就越小，信息量太小的词会被忽略，也就是停用词。同时包含信息量越大的词的新闻内容，会更更要。那么去掉停用词之后，结果就进一步简化。

“中国的转基因食物”——“中国”、“转基因”、“食物”。

经过处理，用户非标准的query就被转化为标准的词库，就可以快速找到对应的内容了。如【图1-1】所示。

5. Step2：根据用户输入信息对内容进行筛选

经过对用户的query解读之后，其实就得到了一些标准化的词，而这些词就会对应一些搜索目标内容，接下来就是对于内容的筛选。

用户进行了一次搜索，一部分结果被搜索了出来。那么所有的内容根据“内容是否相关”、“内容是否被召回”两个维度，就被分为了四部分。

召回的相关内容：搜索出来的内容中，和用户搜索相关的部分。 召回的不相关内容：搜索出来的内容中，和用户搜索不相关的部分。 未召回的相关内容：没有搜索出来的内容中，和用户搜索相关的部分。 未召回的不相关内容：没有搜索出来的内容中，和用户搜索不相关的部分。

搜索一般而言，决定是否筛选出来，会从两个角度衡量，准确率，和召回率。

准确率就是所有搜到的内容里面，相关的内容的比例。准确率：



召回率就是所有应该搜到的内容里面，真正被搜出来的比例。召回率：

准确率和召回率是一对存在矛盾的指标。需要权衡。最终衡量会取两个的调和平均数作为目标函数。即F值：

这三个概念在搜索优化中是关键性指标，牵扯到人工打分和更高级的优化。这里不展开更多。我们只需要记住一点：并不是所有的包含用户query关键词的结果都应该被召回。

6. Step3：对筛选后的结果进行排序

排序影响着搜索的结果质量，越往前的结果约容易获得用户的点击。好的搜索不仅仅是把应该搜索的内容尽可能的搜索出来，同时还要考虑应该把最容易吸引用户的内容展示在前面。

搜索排序比较大的基础逻辑是通用的：

用户输入一个文本转化为标准词库中的词，搜索系统根据每个具体内容是否包含这些词决定是否展示这些内容，同时搜索系统根据文本相关性给这些要展示的内容一个分数。而最终排序则根据每个内容的分数排序。

这个Lucene的的核心排序公式的原理，网上有介绍。但是实际的情况其实更为复杂。还是以我们之前提到的新闻搜索系统为例（方便理解，再贴一遍图）

如果用户搜索“转基因”，那么这个转基因的文本出现在标题中，还是出现在导语中，还是出现在正文中，体现在分数上应该是不一样的。显然出现在标题中应该有更高的分数。同样也需要考虑业务数据，比如一个阅读量10万+的帖子和一个阅读量3的帖子相比，即使阅读量低的帖子文本相关性更强，但是显然10万+的帖子应该在前面。

其实所有的数据都可以分为两类，文本和数据。文本用于计算内容的相关性，这部分的打分交给Lucene成熟的算法解决，目前市面上也都有成型的开源解决方案。而怎么处理文本之间的关系，以及数据之间的关系，才是一个搜索系统设计最核心的部分。

以基于Lucene的Solr系统为例，文本和数据配置代码其实很简单。在<str name=”bf”>和<str name=”qf”>标签中只需要几行代码就能完成。

<str name=”bf”>中是对于业务数据赋予权重。

<str name=”qf”>中是对于文本数据赋予权重。

在研究过Solr系统这个机制之后，对Solr核心公式进行变形，就得到了一个公式：

代表针对文本 ，我们给出的文本分数权重。比如这个系统中有三种文本，标题，导语，正文。根据重要性，标题权重为10，导语权重为5，正文权重为1。

代表针对文本 ，我们给出的文本分数权重。比如这个系统中有三种文本，标题，导语，正文。根据重要性，标题权重为10，导语权重为5，正文权重为1。 代表针对文本 ，Lucene算法给出的文本相关性分数，这个会综合考虑文本的字数，这个搜索词在所有文本中出现的概率等等因素（想进一步了原理的同学，可以看下 TF-IDF 与 余弦相似性 的介绍）。

代表针对文本 ，Lucene算法给出的文本相关性分数，这个会综合考虑文本的字数，这个搜索词在所有文本中出现的概率等等因素（想进一步了原理的同学，可以看下 与 的介绍）。 代表针对数据 ，我们给出的数据权重。比如这个系统中有三种数据，评论量，分享数，阅读量。根据重要性，标题评论数权重为100，分享数权重为200，阅读量权重为1。（一般而言会引入 时间衰减性，这里暂不讨论）

代表针对数据 ，我们给出的数据权重。比如这个系统中有三种数据，评论量，分享数，阅读量。根据重要性，标题评论数权重为100，分享数权重为200，阅读量权重为1。（一般而言会引入 时间衰减性，这里暂不讨论） 代表针对数据 ，具体的值。比如这个系统得三种数据，评论量，分享数，阅读量。

代表针对数据 ，具体的值。比如这个系统得三种数据，评论量，分享数，阅读量。 代表归一化系数，意味着权重可以给的非常大，最后总的分值也会在一个合理的范围内。

代表归一化系数，意味着权重可以给的非常大，最后总的分值也会在一个合理的范围内。 是本次根据算法索引判断出的。代表本次打分，用户输入query提供信息的信息量大小。如果输入query提供了越多的信息，则S越大。

是本次根据算法索引判断出的。代表本次打分，用户输入query提供信息的信息量大小。如果输入query提供了越多的信息，则S越大。 增加， 不变， 之前的系数不变， 之前的系数增加。而 代表文本数据的对整体分数的贡献，则 越大，就说明文本数据相比于业务数据就占有更大的权重。比如：输入“北京国庆交通拥堵”，和输入“交通拥堵”相比，“北京国庆交通拥堵”提供给了系统更多的信息，S值更大，文本的打分在总分数汇总占比越大。

所以我们可以看到，其实最终影响排序的，是我们对于文本数据和业务数据的赋予的权重，即： 代表针对文本 的权重，和 代表针对数据 的权重。

这两组数据，影响了搜索最终的排序，而这组数据的赋值，正是搜索系统的对业务的理解。

7. 小结

本篇文章是对于搜索系统工作原理一个整体的介绍，对于原理的理解，是设计系统举重若轻的基础。

在这些基础原理之上，搜索系统还有很多标准功能。那么一个比较完备的搜索系统应该具备怎样的标准功能？这些功能又有着怎么的原理？移动时代，搜索前端设计应该如何规划？欢迎关注专栏，继续收看下期。

作者：潘一鸣，知乎专栏：产品逻辑之美







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