以共享单车需求模型为例，谈产品的用户需求竞争

文章以共享单车为例，对用户需求竞争表达的一些看法，希望能够对大家的产品工作带来一些启发借鉴。

从2016年4月22日，摩拜的新闻发布会到现在，上海的单车品牌越来越多，摩拜、ofo、小鸣、小白、享骑、永安行等各种品牌的单车入驻。上海现在无论是地铁口、公交站、小区、公司楼下等几乎任何地方都会有各种品牌的共享单车。共享单车已进入了一个”群雄争霸“的年代。

这篇文章借用共享单车的角度来展现用户的需求竞争，抛砖引玉，欢迎大家互相讨论。

需求是什么？度娘对需求的基本释义是：1、购买商品或者劳动的愿望和能力。2，需要的东西。

那么我们针对需求来理解共享单车这个项目。

一、引起需求

共享单车满足用户的什么需求：单车刚性出行需求？打车太贵、地铁太挤，单车用来弥补其他交通方式短板，还是某类活动引起的用户自我需求。

一千个用户也有一千种需求。无论宣传的是用户的最后500米，最后的一千米，还是环保出行，甚至单车一族。最本质的需求是出行的需求。

二、满足需求

当用户自发或者因为某些活动被激发出行的需求的情况下，竞争点就在于如何在用户有出行需求的情况下，用户的眼中恰好有一辆可以使用的共享单车。

我们以ofo和摩拜来进行分析，看他们是用什么方法满足用户的出行需求。

ofo： 造价低，规模大。几乎任何小区、写字楼、学校、商场，只要有人流量的地方，ofo就有投放或者在投放的路上。ofo以保证用户运力作为优先前提去参加战争。

造价低，规模大。几乎任何小区、写字楼、学校、商场，只要有人流量的地方，ofo就有投放或者在投放的路上。ofo以保证用户运力作为优先前提去参加战争。 摩拜：造价高，产量低，无法进行快速的运力布局。摩拜在软件端推出车辆定位与车辆预约功能，在运力缺少的情况下，让用户从线下抢车，变成在办公室就可以用手机选择车辆。摩拜以运力效率调配的方式去参加战争。

三、产品对比

用户的出行需求已得到满足，出行的工具也有了，但是如果工具不仅仅有一种，而是有多种让用户可以进行选择的时候，那么又如何让用户选择我们的产品呢？这种情况下就会进入了选择需求阶段。

这种选择需求的对比分为两类。

1.一种为产品自身性质的选择：

比如押金，ofo99元，摩拜299元；比如车子给予用户的附加价值，单车车篮，手机支架等。

2.另外一种为产品运营方法的选择：

ofo：周末骑车全天免费。

摩拜：累计摩拜骑行公里数，获得实物奖励。

用户会通过多重对比中进行最后的选择。

四、使用体验对比

在有需求，并且对于产品进行选择之后，下面进行的就是直接的产品使用过程。在产品的使用过程中，用户的体验将会对于产品进行再一次的评分，这就是用户体验需求的选择。

体验对比也分成两类：

一类是单车实际使用过程中的对比：可调节的座椅，轻巧便利的车身等；

一类是产品用户端的对比：便捷的付款方式，导航等。

五、结束需求&引导再次需求

用户结束完产品的使用，并不是一个句话，任何产品和运营都希望用户对于产品进行多次的使用和停留。如何引起用户的再次需求，这是之后的再次需求竞争。

ofo：新人用户给予多张优惠券（引导新用户重复消费，培养用户消费模式），邀请码激活用户给予优惠券（引导用户拉新用户）。

摩拜：用户利用专属邀请码邀请用户，则获得信用分奖励（引导信用分低的用户拉新用户）

这样才是一个完整的共享单车需求模型，每一种需求都可以细分多个切入点，作为精细化运营的突破点。

写在最后

时代在发展，产品在迭代。如今小白单车新增充电器接口，充电本身是一种高频需求，加上出行这种高频需求，高频对上高频也许会碰出不一样的火花。享骑单车，涉足电动车领域，先入为主切入中距离出行，谁知道会不会是下一个摩拜呢？

谢谢。

本文由 @VegaMore 原创发布于人人都是产品经理。