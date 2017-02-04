产品设计中的章鱼法则

现在的互联网产品如雨后春笋般层出不穷，但成功的只占一小部分，绝大多数产品最终都在震荡中沦为炮灰，当然这也符合二八法则和马太效应。笔者今天要讲的是产品设计中应遵循和参考的章鱼法则。

笔者认为无论是互联网公司还是互联网产品，在初期阶段如果没有雄厚的资本推动千万不能制定“大而全”的战略思想，否则会死的很快很惨。这一点笔者深有感触，笔者之前所在的企业是实体传统企业转型互联网企业，仗着老板自己多年积累的资本及人脉关系，A轮融资5000万砸到互联网。但由于老板完全不懂互联网的运作方式，只是一拍脑门要走线上营销模式，所以一开始就给自己设定了一个追英赶美放卫星，亩产万斤“大而全”的战略目标。最终两千万全部变成沉没成本，连个水花都没看到。

收缩

对于目前正在雄心勃勃，励志创业的中小企业应该学习章鱼的收缩蓄力、单点爆发的生存法则。章鱼在海里向前游动或者遭遇强敌的时候会快速收缩每条触腕和全身肌肉，集中力量快速游走或捕捉猎物。对应企业也一样，在企业尚未游到蓝海还在红海和竞争对手厮杀的时候，要先学会把人力、财力、物力等资源集中起来炮轰一个点；所以产品要考虑先做行业垂直，先抓住一部分精准目标人群作为种子用户为以后扩张打基础。但也不是越垂直越好，否则产品上线后冷启动阶段会受到自身的限制很难前行。我们反观现在成为行业龙头和巨头产品，绝大多数都是开始因为能力有限只做一个点，待用户和口碑发生量变从而自身发生质变后再进行资源整合拓展业务范围。

扩张

继续拿笔者之前的企业为例（希望老板不要看到），公司在没有搞清楚用户需求及产品定位的时候就盲目扩张，在全国一年内先后布局十几家分公司，总部也浩浩荡荡养了百十号人。结果运作模式和公司管理制度都不成熟，并不能贯彻到每个分工司和员工心里，造成企业负重艰难前行。笔者真心觉得着这种讲排场靠气场做大的企业是有多么浮夸，最终只能沦为红海泡沫。殊不知现在的互联网企业都在做减法设计和精益化创业；团队成员不在于多而在于精，每个人都身怀绝技无法替代，以小分队的激动灵活性杀入市场和对手。当产品功能日益完善，用户体验良好，积累了一批忠实的种子用户，在市场建立了良好的口碑，商业模式和运作模式也基本得到完善，这个时候如果真的是因为业务发展需要可以考虑采取扩张战略。像章鱼一样把触腕全部张开，有节奏的稳步前行，需要落地扎根的时候八只触腕也可以牢牢的抓住市场。因为企业这时候已经度过了求生存的阶段，大步迈进谋发展阶段是可行的。

圆滑

水中生物绝大多数都是身体圆滑成流线型，因为这样可以最大程度的降低行进阻力。对于产品而言应考虑运用精益思维去打磨产品。精益化创业和MVP的概念都是近几年顺应时代发展而来的。简单来说就是小步快跑，紧跟时代节奏！产品先打造核心功能通过灰度发布或者AB测试进行搜集反馈信息，快速迭代优化功能。一开始不要做“大而全”的产品，因为不经过市场的检验谁也不确定大众是否接受和需要。目前互联网行业的变化频率按天为计算单位都不足为过，如果你的产品更新迭代速度慢于对手，就有可能被替代而非迭代。对于用户来说产品是不唯一的，所以能让用户选择并使用你的产品就需要事事在先，步步为赢！千万不能像笔者所在企业一开始就给自己太大阻力造成仅仅是思想在前行，身体还在原地打转。

触腕

我们都知道章鱼的触腕一共8条，每条都粗壮有力。因为章鱼向前游动和补捉猎物都要依靠触腕的力量，在大脑中枢神经的指挥下每条触腕又都保持着独立性、协调性和高度统一性。如果我们的企业和产品能做到上面三点那企业和产品想不做大都很难。对于企业来说部门与部门之间的关系应该是相互独立又可以协同合作的。但学过组织行为学的人都知道，无论部门和业务多么庞大，其最终都应该受高层的战略指挥形成合力。对于互联网产品而言，每个功能模块也应该是相互独立和统一，这样才不至于一个功能出现bug而影响其他功能的正常使用。

吸盘

触腕上的吸盘对于章鱼来说至关重要，因为吸盘可以牢牢的吸附住猎物和附着点，对于互联网产品来说吸盘对应的就是产品粘性。优秀的产品一定具有很高的粘性牢牢的黏住用户；比如笔者玩了两年多的手游，虽然现在玩的是一种情怀，但每天必须要启动游戏升级各种装备和暴敛财富。笔者认为好的游戏产品对人性中爱慕虚荣和贪财好色这两点发挥到了极致。还有很多产品中的打卡签到，积分等级制度等功能都是在利用人性的弱点黏住用户。因为只要有用户，就会有市场，有市场就可能会有利益。对于互联网产品来说能黏住用户的吸盘多种多样；可以是优质的内容也可以是贴心的服务。优质的内容来源可以是PGC或UGC，贴心的服务需要强大的技术团队做支持，但最终都将归功与良好的用户体验。

章目

可能很少有人知道章鱼的视力在海洋动物中算是很高的一种。因为头目科的动物视界本身就很开阔，所以都具备敏锐的观察力。对于在刀刀见红，拳拳到肉的红海里厮杀的企业来说，能具备敏锐的观察力洞察行业现状及未来发展态势绝对是至关重要的! 对于行业现状和走势的分析不仅需要CEO和产品经理有着资深的行业经验，还要依靠后天各种数据分析等技术手段作为有力支撑。对于产品来说，数据分析可以直观的反馈实际问题。笔者一直强调数据是指导运营的基石！对于有些企业为了某些商业目的而造假数据；殊不知数据一旦造假，企业的大脑便不能真实有效的进行战略部署。所以从长远发展来看这无疑是一种慢性自杀的行为。采集数据的方法有很多种，常见的有埋点技术、用户反馈、竞品分析、行业报告等等。这些都需要良好的运营团队和数据分析人员从中掘取商业价值和产品优缺点。

变化

章鱼是无脊椎动物，身体可以顺势变化，适应环境。可以在夹缝中生存，也可以在压力下变化。这一点对于章鱼来说是进化和生存的核心竞争力，对于好的产品而言也应具备相同属性。但章鱼的变化是顺应环境的变化而并非特异性变化，对于产品而言绝不能为了不同而盲目创新，最后造成的结果就是不入流。笔者还是拿之前所在企业的产品为例说明，当时PC端和移动端的产品基本能够保证功能同步，但是老板为了与其他竞品区分开彰显自己产品与众不同，结果直接套用横屏布局的网站设计。最后得到的用户反馈及其不好，连自己公司员工都是怨声载道，哀声一片！现在行业大佬们的产品长久以来基本奠定了用户的使用习惯，所以不要再奢望你的产品能轻易改变用户使用习惯，用户能使用你的产品就已经是成功的一大步了。虽然每个产品经理都希望打造出一款可以引爆市场成为经典的产品，但在大势尚未发生革命性变化之前想要杀出一条新道路真的很难；你会发现你的点子和创意都能在应用商店里找到类似甚至相同的产品。好的产品应求同存异，要根据市场和用户需求实时调整方能以柔克刚，与时俱进。

再生

可能多数人只知道壁虎的尾巴有再生能力，其实章鱼的触腕也具备再生的能力。对应到产品设计上无外乎就是在迭代阶段根据实际用户反馈把该砍的功能果断砍掉，该弱化的果断弱化，不能产生“大而全”的产品思维。很多产品经理和程序员认为自己辛辛苦苦设计开发的功能说枪毙就枪毙实在是太对不起自己，然后便开始自欺欺人的认为用户一定会用到这个功能的，还是保留吧！进而延长了开发周期，用户还不买账。记住：Less is more！先了解大众是否需要你，然后再想办法让大众接受你，最后让大众爱上你！

以上是笔者通过观察章鱼的生存方式结合互联网产品的特有属性总结归纳的章鱼法则，作为产品经理的我们都应具备观察生活和从中感悟的能力，毕竟大自然是我们最好的老师！感谢各位看官的审阅，希望笔者没有阐述清楚和遗漏的地方可以随时交流学习！

作者：黑马PM 微信号：jackie987423







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