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项目对接网站（代号XHWX）需求文档

爱运营 7分钟前 产品经理 阅读 4

看到一个10年前的产品需求文档，那时候主流的系统还是discuz。

一、需求概述

  1. 开发具有强交易导向的项目对接平台，交易双方为博士 和 企事业单位。
  2. 在康盛创想产品如Discuz!和SuperSite的基础上进行二次开发。大模块及其功能可直接仿CSTO，界面风格根据需要做较大调整。站内搜索引擎需特化处理。
  3. 基本结构主要模块为：首页、博士社区页、项目超市页、博士个人主页、项目描述页、项目发起页、搜索引擎、支付模块、管理后台。博士社区页、项目超市页都有上百个结构相同的页面，可各做1个。博士主页和项目描述页所需内容，可从我同时发送的小型数据库和项目小型表单内选用。
    • 首页、博士社区页、项目超市页
    • 博士社区页由多个博士个人主页构成、项目超市页由多个项目描述页构成；每个博士、企事业单位分别有自己的账户
    • 博士社区页和项目超市页以项目发起页为桥梁。
    • 搜索引擎支付模块非常重要。
    • 管理员必须可在后台管理博士、企事业单位、项目数据库及支付系统。
  4. 功能：仅聚焦于对接环节，其余一概不管。
    • 企事业单位自行选择①在网站托管相当于一定比例项目费之订金 或 ②缴纳固定数额发布费后，发布其项目。
    • 博士看到项目后主动联系项目的发布方，商讨后成为执行人，通知网站将订金打到执行人指定账户。
    • 企事业单位用搜索引擎便捷地检索到符合项目需求的博士，对多个意向执行人发起项目咨询，一旦确定人选，则通知网站将订金打到执行人指定账户。
  5. 本站所针对“项目”囊括1）做横向项目 2）问专业问题 3）做测试 4）专利交易 5）顾问猎聘。五种项目都从同一页面即“项目发起页”发起，项目类别给予引导提示。
界面UI设计
信息展示及用户交互界面设计
后台管理界面设计
软件开发 需要对开源系统做如下二次开发
会员管理系统
项目管理系统
交易订金管理
新闻、广告、营销系统
内容抓取与解析管理（蜘蛛）
系统管理设置
  • 平台风格简述：
    1. 密集而严整的傻瓜式。
    2. 大气、略酷，庄重不过时，兼具科技界和产业界特征，使双方人士觉得可信且易用。主色调以浅过渡色为主，如浅紫。

二、重要问题强调：

  1. 网站由博士社区和项目超市两个主要模块，通过项目发布页联系二者。
  2. 企事业单位用户使用博士社区页的搜索引擎，通过关键词搜索到学校主页上包含此关键词的博士，但返回他/她在本站的博士主页（与其学校主页相比，内容经过了提炼，并隐去了联系方式）入口及包含关键词的文段。
  3. 企事业单位在前台发起的招标，通过我系统包装之后，在后台实际可以到达博士们的电子邮箱。
  4. 博士隐私的控制必须可以精密设置，包括一键关闭自己的账户。
  5. 订金暂存我站账户，发放或退回由托管者便捷通知我站执行。

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评论列表（1条）

  • 沃八达 2017年9月25日 上午9:45

    人生短暂,开心每一天!

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