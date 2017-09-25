项目对接网站（代号XHWX）需求文档

看到一个10年前的产品需求文档，那时候主流的系统还是discuz。
一、需求概述
- 开发具有强交易导向的项目对接平台，交易双方为博士 和 企事业单位。
- 在康盛创想产品如Discuz!和SuperSite的基础上进行二次开发。大模块及其功能可直接仿CSTO，界面风格根据需要做较大调整。站内搜索引擎需特化处理。
- 基本结构主要模块为：首页、博士社区页、项目超市页、博士个人主页、项目描述页、项目发起页、搜索引擎、支付模块、管理后台。博士社区页、项目超市页都有上百个结构相同的页面，可各做1个。博士主页和项目描述页所需内容，可从我同时发送的小型数据库和项目小型表单内选用。
- 首页、博士社区页、项目超市页。
- 博士社区页由多个博士个人主页构成、项目超市页由多个项目描述页构成；每个博士、企事业单位分别有自己的账户。
- 博士社区页和项目超市页以项目发起页为桥梁。
- 搜索引擎和支付模块非常重要。
- 管理员必须可在后台管理博士、企事业单位、项目数据库及支付系统。
- 功能：仅聚焦于对接环节，其余一概不管。
- 企事业单位自行选择①在网站托管相当于一定比例项目费之订金 或 ②缴纳固定数额发布费后，发布其项目。
- 博士看到项目后主动联系项目的发布方，商讨后成为执行人，通知网站将订金打到执行人指定账户。
- 企事业单位用搜索引擎便捷地检索到符合项目需求的博士，对多个意向执行人发起项目咨询，一旦确定人选，则通知网站将订金打到执行人指定账户。
- 本站所针对“项目”囊括1）做横向项目 2）问专业问题 3）做测试 4）专利交易 5）顾问猎聘。五种项目都从同一页面即“项目发起页”发起，项目类别给予引导提示。
|界面UI设计
|信息展示及用户交互界面设计
|后台管理界面设计
|软件开发
|需要对开源系统做如下二次开发
|会员管理系统
|项目管理系统
|交易订金管理
|新闻、广告、营销系统
|内容抓取与解析管理（蜘蛛）
|系统管理设置
- 平台风格简述：
- 密集而严整的傻瓜式。
- 大气、略酷，庄重不过时，兼具科技界和产业界特征，使双方人士觉得可信且易用。主色调以浅过渡色为主，如浅紫。
二、重要问题强调：
- 网站由博士社区和项目超市两个主要模块，通过项目发布页联系二者。
- 企事业单位用户使用博士社区页的搜索引擎，通过关键词搜索到学校主页上包含此关键词的博士，但返回他/她在本站的博士主页（与其学校主页相比，内容经过了提炼，并隐去了联系方式）入口及包含关键词的文段。
- 企事业单位在前台发起的招标，通过我系统包装之后，在后台实际可以到达博士们的电子邮箱。
- 博士隐私的控制必须可以精密设置，包括一键关闭自己的账户。
- 订金暂存我站账户，发放或退回由托管者便捷通知我站执行。
本文转载于网络，本文观点不代表爱运营立场，转载请联系原出处。如内容、图片有任何版权问题，请联系爱运营处理。
人生短暂,开心每一天!