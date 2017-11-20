投稿

90后男子QQ群共享110余万条公民个人信息遭获刑

爱运营 2分钟前 小道消息 阅读 2

QQ群作为大家日常聊天交流的小部落，然而最近网曝一名90后男青年张某，将两份内含110余万条公民个人信息的文档上传到自己的QQ群共享文件内，供群内成员下载。

据悉，今年4月上旬，某网络安全保卫大队发现在一个QQ群中的共享文件内存在两份异常文档，文档内容包含来自全国各地的公民个人姓名、身份证号码、手机号码等，经梳理数量多达110余万条。网安部门后经随机核验发现，信息内容真实性极高，甚至其中一部分还明确写明了当事人的相关住址。

后经调查，最终锁定这名“群主”张某，一名90后，初中文化，无业人员。把从别处获取到的内含大量公民个人信息的两份文档上传到自己管理的一个QQ群中，提供给群内成员下载。目前，张某以侵犯公民个人信息罪，且情节严重，被判处3年，并处罚金5000元。

如此庞大的公民个人信息，竟肆无忌惮的上传群成员共享，任由随便下载，这引来的的信息泄露风险可想而知!

小编提醒：其实你往往可能是在不经意间，就泄露了自己的姓名、身份证号码等个人隐私信息，以至于被别人掌握后还蒙在鼓里。尤其如今移动互联网时代，针对来自不明的渠道、账号，大家尽可能隐藏自己的真实信息，如注册填写的用户名、密码最好设置成跟自己没有关联的元素。谨慎不明来源的网络链接，“钓鱼WiFi”等，避免给别有用心之人留下了乘虚而入的机会。

推荐运营文章:

潜伏Uber刷单QQ群：教程卖至千元 大学生旷课刷单日赚三四百潜伏Uber刷单QQ群：教程卖至千元 大学生旷课刷单日赚三四百 玩聚租租宣布停止运营！共享玩具租赁到底是不是一门好生意玩聚租租宣布停止运营！共享玩具租赁到底是不是一门好生意 微信封杀天猫“火炬红包”后推出红包小程序，抢占天猫双十一霸主地位！微信封杀天猫“火炬红包”后推出红包小程序，抢占天猫双十一霸主地位！ 先仲裁再和解，腾讯终拿微信域名 微博新增重磅功能：发布后的内容可编辑和对评论先审后放 俄罗斯第一大搜索引擎Yandex推出首款线上交流AI助手“Alice” 百度网盟正式下线，全新推广平台「百意」上线 4招教你掌握微信群、Q群的运营方法4招教你掌握微信群、Q群的运营方法 如何活跃激活2000人的QQ群 自媒体“龙飞”被今日头条起诉侵权，索赔50万元自媒体“龙飞”被今日头条起诉侵权，索赔50万元

本文转载于卢松松，本文观点不代表爱运营立场，转载请联系原出处。如内容、图片有任何版权问题，请联系爱运营处理。

(0)
打赏 微信扫一扫 微信扫一扫
爱运营 爱运营 运营编辑
0 0

推荐资讯

发表评论

登录后才能评论

联系我们

187-1891-2971

在线咨询：点击这里给我发消息

邮件：admin@iyunying.org

工作时间：周一至周五，9:30-18:30，节假日休息

QR code