90后男子QQ群共享110余万条公民个人信息遭获刑

QQ群作为大家日常聊天交流的小部落，然而最近网曝一名90后男青年张某，将两份内含110余万条公民个人信息的文档上传到自己的QQ群共享文件内，供群内成员下载。

据悉，今年4月上旬，某网络安全保卫大队发现在一个QQ群中的共享文件内存在两份异常文档，文档内容包含来自全国各地的公民个人姓名、身份证号码、手机号码等，经梳理数量多达110余万条。网安部门后经随机核验发现，信息内容真实性极高，甚至其中一部分还明确写明了当事人的相关住址。

后经调查，最终锁定这名“群主”张某，一名90后，初中文化，无业人员。把从别处获取到的内含大量公民个人信息的两份文档上传到自己管理的一个QQ群中，提供给群内成员下载。目前，张某以侵犯公民个人信息罪，且情节严重，被判处3年，并处罚金5000元。

如此庞大的公民个人信息，竟肆无忌惮的上传群成员共享，任由随便下载，这引来的的信息泄露风险可想而知!

小编提醒：其实你往往可能是在不经意间，就泄露了自己的姓名、身份证号码等个人隐私信息，以至于被别人掌握后还蒙在鼓里。尤其如今移动互联网时代，针对来自不明的渠道、账号，大家尽可能隐藏自己的真实信息，如注册填写的用户名、密码最好设置成跟自己没有关联的元素。谨慎不明来源的网络链接，“钓鱼WiFi”等，避免给别有用心之人留下了乘虚而入的机会。