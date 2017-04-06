刚刚过去的小长假，朋友圈被“雄安”刷屏。

中共中央、国务院印发通知，决定设立河北雄安新区。新华社的报道中提到：“这是继深圳经济特区和上海浦东新区之后又一具有全国意义的新区，是千年大计、国家大事。”

作为继深圳经济特区和上海浦东新区之后又一具有全国意义的新区，雄安未来的发展值得期待。深圳特区，是改革开放初期首批招商引资的试点，在我国历史上具有标杆性的意义。

20年后的雄安，会不会变成深圳今天的样子？

先来看看现在的“雄安”。

地理位置与交通 雄安新区规划范围涉及河北省雄县、容城、安新3县及周边部分区域，雄安新区规划建设以特定区域为起步区先行开发，起步区面积约100平方公里，中期发展区面积约200平方公里，远期控制区面积约2000平方公里。

雄安新区距北京、天津各100公里，城际高铁20分钟，高速只有1小时车程。

图片来源于网络

经济实力 雄安新区所包含的三县，据新华社报道，2016年雄县生产总值完成101.14亿元，安新县去年前三季度生产总值40.01亿元，容城县全年生产总值59.4亿元。若合理推算的话，三个县的地区生产总值，仅约为深圳市的1/90、浦东新区的1/40，未来增长潜力十分巨大。

再来看看现在的深圳。

数据显示，深圳特区在1979年全市的生产总值仅为1.79亿元，2016年达到19492.6亿元，在不考虑通货膨胀的情况下，37年间，深圳市的GDP增长了10889倍。

具体都有哪些表现呢？

通过分析第一财经商业数据中心（CBNData）已发布的百余份报告，我们发现了一些深圳地区线上消费相关的有趣数据。

1. 消费支出：不仅爱买进口产品，也很爱买年货

从CBNData和天猫国际联合发布的《进口消费洞察报告》来看，深圳在天猫国际消费额总量上排名全国第五，仅次于上海、北京、杭州、广州。

图片来源：CBNData《进口消费洞察报告》

此外，深圳人的年货买卖很热闹，从CBNData和阿里巴巴、DT财经联合发布的《2017年中国年货大数据报告》可以看出，深圳是全国年货第三大收货地和第四大发货地。

图片来源：CBNData《2017年中国年货大数据报告》

2. 出行方式：智能出行用户渗透率全国第二，拥堵造成损失全国第四

在CBNData和滴滴媒体研究院联合发布的《2016智能出行大数据报告》里，通过计算区域智能出行注册用户数在区域常住人口数中的比重，得出来该区域内智能出行的用户渗透率，深圳在全国排名第二，比2015年上升一位。可以看出，深圳人在出行方式上越来越倾向于智能出行。

图片来源：CBNData《2016智能出行大数据报告》

此外，深圳在滴滴平台上通过拼车和顺风车出行的人数位居全国第五，为节能减排贡献了不少力量。

图片来源：CBNData《2016智能出行大数据报告》

但和所有的大城市一样，深圳的拥堵状况比较严重，年均每人因交通拥堵损失6753元，位列全国第四。

图片来源：CBNData《2016智能出行大数据报告》

3. 生活方式：华强北白领外卖订单全国第九

图片来源：CBNData《2016在线外卖消费大数据洞察》

2015年开始，深圳的餐饮行业开始了一轮急速扩张，从2015年1月的6万多家，增长到了13万家，增长速度超过100%。

具体来说，从CBNData和饿了么联合发布的《2016在线外卖消费大数据洞察》中可以发现，深圳华强北白领外卖订单量位居全国第九。其中华强北赛格广场三公里在线外卖餐厅有2318家，位居全国第三，仅次于上海人民广场和北京中关村大厦。工作日点外卖已经成为深圳白领的日常生活。

图片来源：CBNData《2016在线外卖消费大数据洞察》

图片来源：CBNData《2016在线外卖消费大数据洞察》

4. 分享经济：深圳大学90后大学生最爱用鱼塘

上周新鲜出炉的《90后分享经济消费报告》由CBNData和阿里巴巴旗下闲置交易平台“闲鱼”联合发布，数据显示，深圳大学共有23610人使用闲鱼上的鱼塘功能，位列全国大学第一。

图片来源：CBNData《90后分享经济消费报告》

以上是关于深圳的部分“消费大数据”。

作为1980年代才设置的经济特区，深圳用短短30多年的发展，不仅超过了国内很多城市位居一线，还创造了许多经济发展的奇迹，比如三天修一层楼的“深圳速度”。据2017年深圳市政府工作报告，深圳市经济社会发展的预期目标是，地区生产总值增长8.5%左右，居民人均收入与经济增长基本同步，城镇居民登记失业率控制在3%以内。

未来的雄安，在互联网消费领域会不会超过深圳？可以肯定的是，它将不再是默默无闻的县域经济，它的能量，可能超乎所有人的想象。

雄安新区该如何建设好？对此，中央明确规划建设雄安新区要突出七个方面的重点任务，包括建设绿色智慧新城、打造优美生态环境、发展高端高新产业、提供优质公共服务、构建快捷高效交通网、推进体制机制改革、扩大全方位对外开放。

在这样的政策指导下，或许……

在消费方面，生活在雄安的人们将会有更多的选择，无论线上线下，以最快的速度和最优的价格买到最想买的商品和服务。

在智慧交通方面，政府将不断优化智慧交通基础设施建设，提升区域出行效率，生活在雄安的人们将享受更便捷、环保的出行方式。

在共享经济方面，未来的雄安，将会是这个领域的先锋，人们可以共享各方面的资源，获得更美好的生活。

如果这些都可以实现，雄安是否会变成下一个深圳？

曾经流行一句“80年代看深圳、90年代看浦东”，也许今后会加一句“21世纪看雄安”。

来自：第一财经商业数据中心







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转载请注明: 爱运营 2017年04月06日 于 网站运营 发表