BBC：未来100年世界变化的五个数字

据BBC报道，从能源到人类寿命，这些关键的统计数据将帮助定义百年之后的地球。

1.全球人口会如何增长？

图：8300万人——今年比去年新增人口8300万人，相当于地球上新增了一个德国

据联合国预计，到2100年，全球人口将增至112亿。但这只是保守预计，充满了不确定性。到本世纪末，地球上的人口很有可能达到166亿。当然，人口也可能减少至73亿，比我们如今的75亿人口更少。在联合国预测中，至少2050年之前，人口始终会保持增长态势。

2.为何平均年龄会上升？

图：42岁——2100年所有人平均年龄为42岁，而1950年仅为24岁，百岁以上老人数量会增加50倍以上

这是因为人类寿命更长，而且每个人繁育的后代更少。1950年时，全球许多人担心自己活不过50岁。如今，全球人口平均寿命接近72岁。到2100年时，人类平均寿命有望达到83岁。长寿意味着老年人更多，出生率低意味着更少人类出生。为此，所谓的人口金字塔正变成蜂巢。

3.人类将住在哪里？

图：66%——2050年66%的世界人口会住在城市中，相当于63亿人

到2030年，全球将有41座超级城市，它们的人口都会超过1亿。到2050年，2/3的人类将生活在城市中。人口密度超大的城市可以使用较少的土地容纳更多人。63亿城市居民（人口密度接近孟买）将会被压缩到英国大小的区域，而人口密度较大（亚特兰大市）的人口，所占土地相当于美国面积。遏制郊区蔓延可能是未来超级城市优先需要处理的问题。

4.世界能源问题如何解决？

图：664%——在2010年到2015年之间，全球太阳能消费增长664%

今天人类使用的绝大部分能源（86%）都是化石燃料，可再生能源仅占10%左右，但是后者份额正急速增长。到2015年，全球太阳能消费比2010年提高了7.5倍。未来可再生能源将占据能源行业的主体地位，风力和太阳能丰富的国家将占有巨大优势。

5.工作会被自动化取代吗？

图：47%——美国近半工作岗位受到自动化威胁

牛津大学研究人员预计，美国半数工作岗位将被机器人或计算机取代。但是相对来说，有些工作可能更容易被自动化取代。在未来10年到20年间，电话销售员、会计以及出租车司机都可能被取代，而需要创造性、手工灵巧或移情作用的工作则会坚持更长时间。未来的劳动力市场必须适应自动化带来的压力。