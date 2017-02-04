宗宁：2017年普通人赚钱有哪些机会？

春节期间没有写文章，而是发了几天红包，唯一一篇文章是写微博的机会的，大家如果仔细看了，就知道微博的机会在哪里了。从我的感觉来说，目前总体来说，大家都比较焦虑。前两年赚到钱但是不知道怎么赚到钱的，很焦虑今年会不会行情下滑，因为16年已经下滑了。前两年没赚到钱的就更焦虑，因为赚钱的难度越来越大，机会越来越少，房价却越长越高。只有2016年初以前买了房子的人会比较安心，因为已经把2017年要赚的钱涨回来了。那么2017年的机会有哪些？我们又该去做一些什么样的事情呢？

第一件事情是复盘。

其实机会还是很多，只是大机会没有了。前两年赚大钱的人很多，几百上千万的如过江之鲫，可以说这是一个时代的风口。这里面个人造富神话最多的几个领域，无非就是微商和自媒体，还有一些社群也赚的不错，只是量级没有前两者大。微商自媒体做的好的年入最少也要过千万，而社群做得好的也就几百万。这其实都是社交赚钱的范畴，我的《格局逆袭2》会在今年成书，这本书主要讲的就是社交赚钱的实际方法了，大家可以关注。

微商赚的钱，其实是抢的传统渠道、金融理财的市场，大家把闲钱拿出来创业，玩的狠得还有借钱来做的。其实你可以把微商的压货看做是购买一个不确定收益的理财产品，所以你会看到银行业比较惨淡，一方面是电子支付的发展，另一方面就是这些小的创业机会占据了大量资金。自媒体赚的钱其实就是媒体的广告费，很多传统媒体都倒了或者下滑了，但是企业的投放需求还在，自然而然就转到了自媒体。这些投放对于传统媒体来说，并不算什么，毕竟传统媒体养着数百上千人，传统媒体人每周出一两篇稿子就可以了。但对于自媒体来说，一天一篇稿子是常态，而些许投放就足以发家致富了。所以，你看什么人赚钱了，首先要想清楚他要赚谁的钱。复盘过去三年的机会，知道现在处于一个什么阶段，是能够做对下一步的前提。

第二件事情是认知。

有一个博士，一开始搞企业咨询的，基本搞得一塌糊涂。后来去搞电商咨询，又是一塌糊涂，现在又去搞新微商大学，结局也是可以预料的。一个行业一上来的草莽期是赚钱最容易的，这个阶段文化人是看不上的。等到行业成熟了，文化人看上了，开始著书立说搞培训了，基本就走到了晚期。如果现在还相信什么微商才刚刚开始，17年会有大发展之类，恐怕自己都说服不了自己。当然你说微商已经死了，谁也做不成了，也不客观，传销三十年也都没有绝迹。赚钱不是辩论和抬杠，还是一个对自身能力和时代机遇的匹配和判断。过于乐观和悲观，都是不对的，客观的认知和持续的行动才是最重要的。

如果你是一个老手，市场不好，但更要坚持，需要的是模式的改良和产品的改良，比如激进极端一点的开始搞会销、传销，加大忽悠力度。如果温和踏实一点的可能做一些组织社群转型，消费引导为主，把生意长期的做下去。而如果完全没有经验和团队的，则不宜全身心投入，因为成熟行业拼的都是经验、资源和体系了，你可能啥都没有，就只有赔钱。这时候，新手需要的认知自己的优势，去观察成功的几个领域，做一些有后发优势的东西。比如你也去做自媒体、也去做社群、也去做微博微信视频语音，靠整体的发展来建立一个后发优势。毕竟这些领域前面的人已经都趟过路了，坑在哪里也大都知道。剩下的就是才华、努力和坚持了。在2017年认清自己，也并不晚。

第三件事是机会。

机会永远存在，差别只是大小和你能不能抓住。不能抓住的机会，就等于没有，比如人工智能是个机会，对于大部分普通人来说，恐怕是没法参与的。所以能抓住的机会，才有意义。大机会就是风口，只要做就能赚钱，能力大赚大钱，能力小赚小钱，小机会就是能力大赚小钱，能力小可能就不赚钱了。移动互联网进入到了中后期，社交电商也被洗了一轮又一轮，就好像电商，淘宝的机会可能就小了很多，但是京东又崛起了。

1、目前来看，社交电商的趋势不变，模式可能会有些变化，微商一个模式做了三年，都没有打造出一个持久的产品或者品牌，你再喊你的产品是新机会大家已经听的疲倦了。但用户真正的消费需求和消费升级的需求是持续增长的，烂货肯定是市场大不持久的，好货肯定是难赚钱但客户优质的，二者你总要选其一。我就选的后者，品质好，价格高，利润低，但口碑不错。不能作一票生意，别人都来骂你，那就得不偿失了，要保证自己的社交资产在不断增值，而变现的方式可以有很多。针对我这样的选择，我在模式上开始改良成社群为主，聚集优质客户，保证消费的品质和后续的发展。虽然确实赚钱不很多，但是口碑品牌和渠道都在慢慢积累。

2、内容创业已经成为必选项，不管你做什么行业，你都该做微博、微信、公众号、短视频、直播或者音频FM。尤其是微博，现在增长的非常好，短视频和直播的商业变现还没有开始，但相信很快就会像自媒体投放一样常见。所以开始做内容，汇聚粉丝，建立自己的品牌，可能是你未来十年都要做的事情。换句话说，什么时候开始都不晚。比如之前卖肉酱不太赚钱，但是现在选择了做占星、星座之类的内容，最后的结果可能是事半功倍。开始你的内容创造，发挥你的优势长处和爱好，获取自己的粉丝，然后通过电商或者社群的方向来变现，会成为一个普通人创业的标准套路。

3、社群的价值。团队是非常不稳定的，赚钱的时候大家都好，不赚钱的时候，大家都跑。而社群则不一样，社群是一个兴趣或者需求相近的人组成的群体，更多的价值不是在产品销售或者赚钱，而是相互交流学习和合作，毕竟在信息碎片化的时代，一个过来人的传授，显然比你自己去查资料钻研要靠谱很多。尽管要花一些钱，但是会省掉你大量的时间和减少赔更多钱的可能。大熊会已经做到了第四年，开始进行了组织和架构上的进一步改革，也是因为对核心成员的熟悉和对社群的更进一步理解。当然，社群也同样存在20%活跃，30%偶尔参与和50%的丧失。但是通过一年一年的淘汰和积累，还是很有价值和意义的。有能力的做一个社群，能力不太大的人深度参与一个社群，去学习和结实别的圈子的新伙伴，对普通人来说都是一个很不错的机会。

一个不太确定是外贸的机会，因为最近接触到很多人，在对外贸易上都有了不错的建树。考虑到川普对美国的封闭带来的不确定影响，可能会形成一些向海外销售或者进口的新机会。毕竟中国的电商水平、社交电商水平和物流水平都是国际领先的。而国外的产品品质和科技含量则也是非常有优势的。今年年中我也会组织一次海外的展览考察，积极的找一些这方面做的不错的熊友去取经和学习。行业的机会很难断言，你不能说一个行业就没机会了，目前我在自媒体、减肥、宠物、美容等几个方面都有一些尝试，未来还会有更多的尝试。也会做更广泛的内容和更深度的运营。

总体来说，2016年崩溃年后，会迎来一个重建和喘息的2017，这种时候，也是一个打基础和积累的时候，不管新的风口什么时候到来，可以确定的机会是以上的几点，社交电商、社群经济、内容创业，需要一些整合和耕耘，然后期待一个新的大机会。就算没有，也可以赚一点小钱。







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转载请注明: 爱运营 2017年02月04日 于 网站运营 发表