前微信支付总经理：微信红包是这样诞生的

开工第一天，你抢到老板的红包了吗？

微信支付上线后的一段时间内，我们反复思考，它取得成功的关键路径在哪里。

尽管没有确定的答案，但是腾讯的产品基因让我们知道，一定要把体验最好，一定要做得很简单。

上线之后，我们获得了很好的用户口碑，他们觉得这个产品简单好用，没有学习的门槛。但是我们自己内心知道，它在当时不具备核心竞争力，是的，它很简单好用，但简单不是产品成功的关键，只是前提而已。

所以微信支付刚上线时，我们也遇到了看起来难以逾越的冷启动期：

支付是分商户和用户两端的，新用户进来如果需要绑卡，支付成功率一定很低。

如果支付成功率低，商户就不愿意跟你合作了。

可是没有了商户，就没有了支付场景，又何来用户呢？

这是一个悖论。

这个很尴尬的冷启动期，我们怎么顺利渡过的？靠微信红包。

要花那么多时间发红包，要花那么多钱发红包，为什么不做成在线随机产品？

很多人问，微信红包怎么设计出来的？其实，它的灵感来源于腾讯公司线下发红包的习俗。

腾讯多年的习俗，就是每年的春节回来第一天上班，大家排队去领老板的红包，从1楼一直排到马化腾的办公室门口，有多夸张呢？有同事就像原来买春运火车票一样，凌晨三四点就去排队占位了。

不仅仅是马化腾，腾讯总经理级别以上的管理层，也要在这一天给团队发红包。

这就是一个时间和金钱成本都很高的事情：得提前准备一大堆红包放在那里，一个一个发，要知道腾讯有三万人，深圳腾讯大厦有几千人。

而且，发多少也是一个问题，发太少会被人说小气，但是即使每人发20块，也是一笔不小的数目。

怎么办呢？这时候就有了随机红包，并不是一个一个地进来领，而且一堆人一起进来，红包有大有小，就看你手气了。抢到大红包的人会特别开心，口碑传播很快。

这就是红包设计的来源。

还有一件事情，有次大家早上抢完红包后，中午一起吃饭时又开始疯抢红包，当时我去得晚，是唯一一个还没被抢的人，顿时成为众矢之的。幸好我备的红包不少。

你会发现，好多人围在你身边，手上几百个红包瞬间不见了，发给谁都不知道，但是心里却暗爽，有一种众星捧月的感觉。

这个时候给我们一个启发，原来发红包也可以很爽啊。

所以，微信红包诞生了。为什么微信红包可以火，最大的原因是，不只是抢的人爽，发的人也很爽，也有精神满足。

社交金融游戏，这是微信红包的本质，人们会自己设计使用场景

第一个版本的微信红包是利用公众号做的，当时没有想过做很强大的产品，只是一个尝试，因为红包产品在财付通做PC支付时一直都有，但一直不温不火。

三周之后做出来了，并没有正式发布，因为在公众号上做，没有测试环境，于是大家自己玩，而且玩得特别疯。有一些同事不小心，发到了群里和朋友圈里，结果成了第一个开始蔓延的种子，在短时间内就引爆。

在接受采访的时候，马化腾说，这是社交金融游戏。这六个字很经典地总结出了红包的本质，具有金融属性，但大家都会当游戏来玩，所以传播才会那么广泛。

2014年春节，一共有一千万人玩红包。回头看数据的话，好像比起外面声音来，实际数据没有那么大。因为第一年玩红包的都是互联网行业的人，金融行业的人，以及媒体行业的人，他们都极具传播力。

2015年绝对是微信红包的超级里程碑，也是微信支付的超级里程碑，彻底把微信红包点燃引爆。

2015年我们跟春晚合作摇一摇，除夕摇一摇的次数是100多亿次，可见红包的夸张之处。

更让我们惊讶的是，春节过完了以后，又出现了几个峰值。

一个波峰是520，大家都在发红包。这不是我们策划的，是用户自发性地开始发520红包，一下子蔓延开了，发得越来越多。

还有一个是七夕，大家开始发7.7的红包，这是里程碑的高峰，超越当时的除夕。

我们可以发现，其实微信红包不是传统意义上的，只会在春节或者说婚庆生日发给亲朋好友的工具。真的就像马化腾说的那样，这是一个游戏而已，这是一个社交工具。大家在日常生活中，也会自己设计出各种各样的场景来发送红包。

如果在此之前，微信红包还是一二线同学的游戏，到了2016年，它就蔓延到了三四线城市。我们很多同事春节回家的时候，回来告诉我们说老爸妈在春节最新的娱乐就是一边搓麻将，一边发红包和抢红包。

创新虽然投入大，但是能让你产生拐点，建立长期核心竞争力

所以，你会发现，指数级的增长是开始很缓慢，然后逐渐地到一个拐点期，过了拐点期以后曲线有了爆发性的增长。

在这里，创新是让你产生拐点的最有效办法。

对于微信支付来说，这个拐点就是微信红包。微信通过一个自己创造的支付场景拿下了微信支付的大批绑卡用户。后来我们看到绑卡用户的增长基本上与红包数增长成正比。

创新的投入也许会很高，但是它的回报一定是值得的。“红包”功能，最开始是二十个人的团队做三周，投入可能比99.99%的互联网产品都高，但是它所带来的回报要远远超过其他非创新性功能。

创新让你的产品有了“阶段性”的核心竞争力，因为你的竞争对手要模仿你还是需要一点时间。但是没有任何创新可以让你吃一辈子。我们需要做的是，在短暂的阶段性优势里面，建立真正的长期核心竞争力。

作者：吴毅，分期乐总裁、微信支付前总经理

来源：http://36kr.com/p/5062954.html







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